Metaverse Warnung: Die nächste Ära der Überwachung

Willkommen in der Zukunft, in der das Metaverse die Grenzen zwischen Realität und digitaler Welt verwischt. Doch hinter dem schillernden Versprechen verbirgt sich eine beunruhigende Möglichkeit: Eine neue Ära der totalen Überwachung. Nimmt gleichzeitig die Macht der künstlichen Intelligenzen zu und übersteigt die Kapazitäten, scheint ein ähnliches Szenario wie in dem Film „Enter the Matrix“ gar nicht mehr so abwegig. Sind wir bereit, die dunkle Seite des Fortschritts in eine möglicherweise dystopische Zukunft zu erkunden? Tauchen Sie mit uns ein in diese spannende und komplexe Debatte.

Extended Reality (XR): Ein tiefgreifender Einblick in unser Innerstes

Neue Technologien, die Emotionserkennung, Neurotechnologien und XR umfassen, stellen zunehmend unsere Privatsphäre infrage. So warnt die Electronic Frontier Foundation vor einer globalen Panoptikum-Gesellschaft mit ständiger Überwachung.

XR-Technologien sind hingegen besonders beunruhigend, da sie Daten erfassen, die von der Stimme, dem Stimmton, den Augenbewegungen, dem Gang und anderen Körperbewegungen des Benutzers bis hin zu Standortinformationen und Geräteinformationen und -kennungen reichen. Ebenso zeichnen sie permanent Videos und Audios auf, welche auch die Umgebung enthalten.

Zur freiwilligen Adaption werden wir mit verführerisch wirkenden und schillernden Funktionen gelockt, so wie es zuvor schon mit den Smartphones der Fall war. Ähnlich wie in Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ werden die Menschen möglicherweise dazu verführt, ihre eigene Unterdrückung durch Ablenkung und Vergnügen freiwillig und gerne zu akzeptieren.

Dabei werden geschickt die Mechanismen des Gehirns ausgenutzt, welche die Menschen sogar abhängig von der Technologie machen, wie es im Falle von Likes auf Social Media der Fall ist, welche ständig das süchtig machende Glückshormon Dopamin ausschütten.

Die unsichtbaren Zeugen

Die neuen XR-Technologien verfolgen und überwachen uns, selbst wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Sie erzeugen digitale Schatten unserer Selbst, die unweigerlich aufgezeichnet und analysiert werden. Könnte die Freiheit, welche das Metaverse verspricht, tatsächlich eine Illusion sein?

Es sind jedoch nicht nur die Benutzer von XR-Technologien, die betroffen sind. Zudem zeichnen Aufnahmegeräte und Kameras auch unwissende und unwillige Passanten auf, die sich in der Nähe des Benutzers befinden. In einer Welt, in der jeder potenziell überwacht werden kann, wird die Frage nach der Privatsphäre immer dringlicher.

Modernste biometrische Identifikationssysteme wie Gesichts- oder Stimmerkennungstechnologien können in Verbindung mit XR-Technologien verwendet werden, um Individuen ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung zu identifizieren. Aber wie weit darf die Technologie gehen, bevor sie die persönliche Autonomie bedroht?

Die Modellierung der Realität: Ein Spiegel der Gesellschaft

In dem Metaverse könnten Individuen zudem unterschiedliche Versionen der Realität erleben, abhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Rasse, ihrem sozioökonomischen Status und anderen geschützten oder sensiblen Attributen.

Auf diese Weise könnten jedoch schon die vorhandenen Filterblaseneffekte des Internets noch weiter verstärkt werden. Diese neuen Realitäten haben überdies einen bedeutenden Einfluss auf die Nutzer. Denn sie können die Entscheidungen und Verhaltensweisen manipulieren. Wobei dies teilweise vollständig unterbewusst abläuft und sich sogar gegen die Interessen des Nutzers richten kann.

So könnte sich beispielsweise die in der Menschheitsgeschichte schon immer von allen Regierungen betriebene Propaganda noch weiter verschärfen. Können wir uns dann aber noch verwehren und eine kritische Haltung zu möglichen Fehlern von autoritären und ignoranten sowie nicht unfehlbaren Politkern verstecken? Und wie entwickelt sich ein Staat ohne kritische Beobachter, freie Medien und Hinweise auf Verbesserungspotenzial?

Metaverse-Regulierung: Ein Balanceakt zwischen Freiheit und Sicherheit

Die Rolle der KI- und Metaverse-Regulierung wird zunehmend wichtig, um die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu wahren. Doch die Auswirkungen dieser Regulierungen könnten tiefer gehen, indem sie nicht nur den Zugang zu Technologien, sondern auch die Freiheiten der Individuen beschränken.

Das Metaverse stellt eine neue Dimension der Datenökonomie dar, die sowohl Chancen als auch Gefahren mit sich bringt. Wie können wir also das Potenzial des Metaverses nutzen, ohne unsere Privatsphäre und unsere Rechte zu opfern? Wie können wir sicherstellen, dass das Metaverse ein demokratischer und inklusiver Raum ist, der die Vielfalt und die Würde der Nutzer respektiert? Wie können wir vermeiden, dass das Metaverse zu einem neuen Zeitalter der Überwachung und dem blinden Vertrauen in von Propaganda durchsetzten KIs wird, welchen als scheinbar allwissenden und gottähnlichen Entitäten geglaubt wird?

Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten, aber sie sind entscheidend für die Zukunft des Metaverses und unserer Gesellschaft. Wir brauchen daher einen offenen und kritischen Dialog zwischen allen Stakeholdern: Nutzern, Entwicklern, Anbietern, Regulierern und Forschern. Wir brauchen auch klare und transparente Regeln und Standards für den Datenschutz und die Ethik im Metaverse und für KIs. Und wir brauchen eine aktive und informierte Beteiligung der Nutzer, die ihre Rechte kennen und einfordern.

Das bedeutet nicht, dass das Metaverse zwangsläufig zu einer dystopischen Realität führen wird. Es gibt auch viele positive Aspekte und Potenziale des Metaverses, die nicht übersehen werden sollten. Das Metaverse könnte unter anderem eine Plattform für Innovation, Bildung und Zusammenarbeit sein, die Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt verbindet. Zudem könnte das Metaverse auch eine Quelle für Spaß, Freude und Selbstausdruck sein, die Menschen ermöglicht, ihre Identität und ihre Träume zu erforschen.

Zusammenfassung

Die technologische Entwicklung führt zu neuen Herausforderungen und Fragen im Hinblick auf die Privatsphäre, die Überwachung und die Regulation von KI. Die Welt des Metaverse könnte die Türen zu einer neuen Ära der Überwachung öffnen, in der unsere innersten Geheimnisse offengelegt und unsere Freiheiten möglicherweise eingeschränkt werden könnten. Es liegt an uns, zu entscheiden, wie wir diese Technologien nutzen und regulieren, um das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit zu wahren.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.