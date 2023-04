Metropoly erreicht 1 Million Dollar im Presale und startet Phase 11 - nur noch ein Monat zum Investieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach dem Erreichen des Meilensteins von 1 Million Dollar ist der Metropoly-Vorverkauf in die elfte Phase des Vorverkaufs eingetreten. Anleger haben nur noch einen Monat Zeit, um in METRO zu investieren. Erfahren Sie, warum Sie das nicht verpassen sollten.

Nach dem Einsammeln von beeindruckenden 1 Million Dollar an Spendengeldern ist der Metropoly-Vorverkauf offiziell in die elfte Phase eingetreten. Mit über 2600 Teilnehmern heizt sich der Metropoly-Vorverkauf schnell auf, da die Investoren versuchen, die letzten Vorverkaufspreise zu nutzen, bevor der Token an Tier-1-Börsen eingeführt wird.

Metropoly hat einen bahnbrechenden NFT-Marktplatz geschaffen, der mit NFTs gefüllt ist, die durch echte Immobilienobjekte unterlegt sind. Jeder dieser NFTs stellt eine Eigentumsinvestition in Immobilien dar, die dem Inhaber jeden Monat ein echtes passives Einkommen verschafft.

Metropoly sammelt 1 Million Dollar und geht in Phase 11 über

Der Metropoly-Vorverkauf hat bisher offiziell die unglaubliche Summe von 1 Million Dollar an Spendengeldern gesammelt. Die zehnte Phase des Vorverkaufs, in welcher der METRO-Token für 0,0714 $ verkauft wurde, endete kürzlich. Der Vorverkauf ging in die elfte Phase über – begleitet von einer weiteren Token-Preiserhöhung.

Der Vorverkauf bezieht sich auf den METRO-Token, der der primäre Transaktions- und Belohnungs-Token auf der Plattform sein wird. Der native Token wird für den Kauf von immobilienbasierten NFTs auf dem Marktplatz verwendet werden, was einen realen Usecase mit möglicherweise episches Wachstum darstellt, sobald der Marktplatz veröffentlicht wird.

Nachdem das Team die dritte Betaversion der Plattform veröffentlicht hatte, nahm die Dynamik im Vorverkauf zu. Das Team kündigte außerdem an, dass es beabsichtigt, die Plattform Anfang Mai offiziell zu lancieren und damit die Türen für Immobilieninvestitionen für die breite Öffentlichkeit zu öffnen. Infolgedessen stürzten sich die Investoren schnell auf den Vorverkauf. Schließlich müssen sie nicht mehr allzu lange warten, bis sich ihre Investitionen auszahlen, sobald die Plattform veröffentlicht ist.

Metropoly macht Immobilieninvestitionen zu einer lukrativen Möglichkeit

Metropoly hat eine innovative Lösung für das Problem der Immobilieninvestitionen geschaffen. Mit den weltweit steigenden Zinsen wird es für Investoren immer schwieriger, eine Hypothek aufzunehmen, um in Immobilien zu investieren. Doch auch ohne die steigenden Zinsen waren Immobilieninvestitionen weitgehend den Superreichen vorbehalten, die sich hohe Kredite verschaffen konnten, um sich großartige Immobiliengeschäfte zu sichern.

Glücklicherweise wird sich dies mit dem offiziellen Start des Metropoly-Marktplatzes ändern. Der Marktplatz demokratisiert Immobilieninvestitionen, indem er es jedem von überall auf der Welt ermöglicht, in Immobilien zu investieren. Darüber hinaus ist es nicht notwendig, eine Bank zu konsultieren, eine invasive Kreditprüfung zu absolvieren oder endlosen Papierkram auszufüllen, wenn man auf Metropoly in Immobilien investiert.

Stattdessen können Nutzer bereits mit 100 US-Dollar einsteigen und sich innerhalb weniger Sekunden ihre erste Immobilie sichern. Das Startkapital ist deshalb so niedrig, weil alle Immobilien im Metropoly-Portfolio fraktioniert sind, d.h. sie werden in kleinere Stücke zerlegt und einzeln als NFTs in Token umgewandelt. Der Kauf eines NFTs bedeutet, dass Anleger in eine Immobilie investieren, die ihnen Bruchteilseigentum verschafft. Folglich werden der gesamte Cashflow und die Kapitalgewinne geteilt.

Trotz des Bruchteilseigentumsmodells behalten die NFT-Inhaber alle ihre Eigentumsrechte. So können NFT-Besitzer ihre Non Fungible Token jederzeit auf dem Markt verkaufen und von etwaigen Wertsteigerungen der Immobilie profitieren.

Echte einkommensschaffende NFTs, die nachhaltig Cashflow generieren

Alle NFT-Inhaber haben nicht nur Anspruch auf den Wertzuwachs der Objekte, sondern auch auf ihren Anteil an den Mieterträgen, sodass sie ein echtes passives Einkommen erhalten

Das Beste an den passiven Einkünften dieser NFTs ist die Tatsache, dass der effektive Jahreszins über einen langen Zeitraum hinweg stabil bleibt. Anstatt einen hohen effektiven Jahreszins zu bieten, der immer geringer wird, basieren die Erträge von Metropoly NFTs auf dem Mietertrag, der historisch wohl die zuverlässigste Quelle für Cashflow ist. Dies ist einer der Hauptgründe, warum die wohlhabendsten 1 % der Menschen Immobilienanlagen nutzen, um ihr Vermögen zu vergrößern. Mit Metropoly kann nun jeder im Krypto-Sektor auf den Immobilien-Investmentmarkt zugreifen und sein Portfolio mit nur wenigen Klicks diversifizieren.

Das angebotene Einkommen ist wirklich passiv, da das Metropoly-Team als Immobilienverwalter für alle Immobilien in seinem Portfolio fungiert. Dies bedeutet, dass das Team die Immobilien bewirbt, um Mieter zu finden und dann sicherstellt, dass diese die Miete pünktlich zahlen, und sich um die Instandhaltung der Immobilien kümmert. Folglich müssen die NFT-Inhaber ihre Non Fungible Token einfach nur in ihren Wallets behalten, um jeden Monat ihren Anteil an den Mieteinnahmen in Form von Stablecoins zu bekommen.

Nur noch ein Monat zum Investieren

Da der offizielle Start der Plattform für Anfang Mai geplant ist, bleibt nur noch ein Monat Zeit, um zu den niedrigsten Vorverkaufspreisen zu investieren. Obwohl die elfte Phase nicht die letzte Vorverkaufsphase ist, bietet sie die Möglichkeit, zu niedrigeren Preisen in METRO zu investieren, bevor der Preis in der nächsten Phase weiter steigt.

Daher werden diejenigen, die früher investieren (auch in der jetzigen Phase), am meisten profitieren, sobald der Token auf den Markt kommt und von den wichtigsten Börsen des Sektors gelistet wird.

Um am Vorverkauf teilzunehmen, benötigen Anleger ein mit ETH, BNB oder USDT kapitalisiertes Krypto-Wallet. Es gibt einen Mindestkauf von 100 $ im Vorverkauf, woraufhin Investoren automatisch an einem aufregenden Burj-Khalifa-Apartment-Gewinnspiel teilnehmen, das jedes Jahr über 100.000 $ an Mieteinnahmen generiert.

Token METRO Blockchain Ethereum (ERC-20) Supply 1 Milliarde Token für Presale 200.000.000 METRO Unterstützte Kryptos USDT, ETH, BNB ICO Preis 1 METRO = 0.1 $

