Mit diesen 3 Tricks 💁 hilft Ihnen Launchpad zu mehr Trading-Wissen 📈! Vor allem Anfänger 🔰 profitieren davon!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Wissen um geschickte Vermögensanlagen ist begehrt, doch leider haben zu wenig Menschen dieses Wissen in HĂ€nden oder Zugang dazu. Der Kapitalismus fĂŒhrt bedauerlicherweise auch zu Ausgrenzung und Benachteiligung. Wissen ist Macht – das gilt auch im Krypto Trading und vielleicht dort mehr als in anderen FinanzmĂ€rkten.

Das mag daran liegen, dass der Kryptomarkt noch recht jung ist. Zumindest im Vergleich zum traditionellen Kapitalmarkt mit Börsen und weltweitem Handel. Launchpad.XYZ hat sich die Vision auf die Fahnen geschrieben, allen Menschen Zugang zu umfangreichen und effizienten Trading-Wissen zu bieten.

Blockchain-basierte Plattform gibt Zugang zu Wissen fĂŒr Krypto Trader

AnfÀnger profitieren von der doppelten Chance auf Rendite und Wissen

Krypto Trading verÀndert sich durch zunehmende Massenakzeptanz

Launchpad.XYZ erreicht gerade ersten Meilenstein: 1 Million USD im Pre-Sales

Was ist Launchpad.XYZ?

LPX ist der native Token des Krypto Pre-Sales, der die Welt fĂŒr Krypto Trader nachhaltig verĂ€ndern wird. Sie sollten sich dieses Coin-KĂŒrzel also unbedingt merken und vielleicht sogar noch heute in den Launchpad.XYZ Vorverkauf einsteigen. Mit mehr als 1 Million US-Dollar kann sich das Ergebnis des bisherigen Pre-Sales von Launchpad.XYZ wirklich sehen lassen. Und das, wo wir gerade erst in Phase 1 des Pre-Sales sind.

$1 Million Raised



A massive thanks to everyone that’s supported us in the #Presale so far!



Some of you are already making money from our signals Telegram – You’re all smashing it



Come and join the $LPX presale today

https://t.co/CrJA4RkGRf#Web3 #Crypto pic.twitter.com/RdeNFpzJMt — Launchpad.xyz (@launchpadlpx) June 20, 2023

Launchpad hat wirklich eine tolle Vision, die nicht nur ausgesprochen spannend klingt, sondern auch auf dem Markt gebraucht wird. Besser gesagt, die Lösung und die Tools der Blockchain-basierten Plattform. Launchpad.XYZ geht als Wegbereiter an den komplexen Kryptomarkt und widmet sich mit umfangreichen Wissen und einem nahtlosen Zugang zum Web 3.0 den Nutzern und Tradern, die neu einsteigen wollen.

Warum das Web 3.0 so wichtig ist!

Mit dem Web 3.0 verbinden viele User im Internet eine Zukunftsvision. Doch das Web 3.0 steht unmittelbar bevor und hat bereits in einigen Bereichen angefangen, sich zu etablieren. Nehmen wir beispielsweise NFTs, die Non-Fungible Token. ZunĂ€chst schien es so, als wĂŒrden wir uns jahrelang mit dem Sammeln von lustigen Affenbildchen beschĂ€ftigen mĂŒssen oder teure Kunstwerke in den sozialen Medien verfolgen.

Doch die Technologie hinter NFTs erweist sich als wahre Wertschöpfung, die die Entwicklung des Web 3.0 vorantreibt. Jedes Gut und jedes Objekt lÀsst sich mit der Tokenisierung, der Technologie hinter den NFTs, ins Internet bringen. Digitale Zwillinge werden zu allgegenwÀrtigen Objekten in virtuellen Welten rund um das Metaverse.

Der dezentralisierte Handel ist schon heute fĂŒr Millionen von Benutzern Alltag. Aber eigentlich ist die Zukunft noch viel mehr als nur der dezentralisierte Handel mit digitalen Assets und das Bewegen in virtuellen Welten.

Launchpad.XYZ hat dies schon frĂŒh erkannt und die Entwickler eine Plattform geschaffen, die vor allem fĂŒr den nahtlosen Zugang zum Web 3.0 steht. Zurzeit ist das Internet der Zukunft geprĂ€gt von einer Ansammlung unterschiedlicher Lösungen, Anbieter und Technologien.

Stellen Sie sich vor, Sie können alle Funktionen und Bereiche demnĂ€chst auf nur einer Plattform steuern. Einfach und barrierefrei gehen Sie ins Web 3.0 und damit in die Zukunft, die praktisch vor der TĂŒr steht.

Warum Wissen fĂŒr Krypto Trader so wichtig ist

Der Kryptomarkt wandelt sich derzeit von einem Trend oder kurzzeitigem PhĂ€nomen zu einem Markt fĂŒr die Massen. Die öffentliche Wahrnehmung sieht KryptowĂ€hrungen nicht lĂ€nger als außergewöhnliche Entwicklung oder gefĂ€hrliches Anlageobjekt an. Vielmehr erfolgt eine Verschiebung des Marktes von professionellen Entwicklern hin zu einem digitalen Assets fĂŒr jedermann.

Doch wie anfangen, wenn man sich nicht sicher ist und die Unsicherheiten dafĂŒr sorgen, dass man am Ende doch Abstand nimmt. Dabei könnte die Entscheidung, in den Kryptomarkt zu investieren, Ihr Leben nachhaltig verĂ€ndern. Launchpad.XYZ ist sich bewusst, dass ein Großteil der Bevölkerung zwar Interesse an KryptowĂ€hrung und Krypto Trading hat, die EinstiegshĂŒrden jedoch zu groß sind.

In Kombination mit dem nahtlosen Zugang zu allen relevanten Bereichen des Web 3.0 bietet die Blockchain-basierte Plattform Anlegern einen einfachen Zugang zu Krypto-Trading und vermittelt effektiv die Basics fĂŒr das Krypto Trading. Der Vorverkauf ist darĂŒber hinaus eine ideale Gelegenheit von niedrigen Token Preisen zu profitieren, noch bevor der Utility-Token LPX an die Exchanges geht und der Öffentlichkeit fĂŒr den herkömmlichen Handel zur VerfĂŒgung steht.

Automatischer Wertzuwachs fĂŒr Anleger implementiert

Nicht viele neue Unternehmen auf dem Krypto Markt machen sich von Anfang an Gedanken dazu, wie sie Anleger von ihrem Projekt nicht nur ĂŒberzeugen können, sondern sie auch direkt von Anfang an finanziell davon profitieren lassen können. Bei Launchpad.XYZ ist auch dieser Aspekt gelöst, denn die Entwickler haben eine automatische Wertsteigerung in den Pre-Sales integriert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt genau, wie dieser funktioniert und wie viel Prozent fĂŒr Anleger der ersten Stunde drin sind. Aktuell ist Phase 2 des Vorverkaufs online. Das bedeutet, der native Utility-Token $LPX kostet nur 0,0445 $ und bietet in dieser Phase ĂŒber 34 % Wertzuwachs bis zum Listing.

Pre-Sales Token Preis in $ Wert Auto. Wertsteigerung in % Phase 1 0,0350 100 Phase 2 0,0445 LIVEÂ Â Â Â Â 27,14 Phase 3 0,0460 31,43 Phase 4 0,0475 35,71 Phase 5 0,0400 14,29 Phase 6 0,0505 44,29 Phase 7 0,0525 50,00 Phase 8 0,0535 52,86 Phase 9 0,0550 57,14 Phase 10 0,0565 61,43

Doch es gibt noch mehr bei Launchpad.XYZ zu entdecken, denn wer einen Stake 10.000 LPX ĂŒber eine Phase von 90 Tagen im Projekt festschreibt, also staked, erhĂ€lt exklusiven Zugang zu weiteren Tools und Rabatte bei den Trading-GebĂŒhren im Bereich der DEXs. Außerdem stehen Partner-Rabatte zur VerfĂŒgung und das P2E-Game Beta Release, das nur fĂŒr Staker freigeschaltet wird, noch bevor alle anderen Zugang dazu erhalten.

Das sind die Top 3 Trading Tipps von Launchpad.XYZ

Trading-Tipp #1: Seien Sie mutig!

Trading-Tipp #2: Seien Sie vorsichtig!

Trading-Tipp #3: Seien Sie vorbereitet!

Wenn Sie mutig sind, dann ist auch ein noch so junges Unternehmen wie Launchpad.XYZ kein Tabu fĂŒr Sie, wenn Sie neue Assets zum Investieren auswĂ€hlen. Wenn Sie vorsichtig sind, hĂ€lt sich ihr finanzielles Engagement in Grenzen. Bei Token Preisen von derzeit 0,0445 $ pro $LPX ist das Risiko nun wirklich ĂŒberschaubar. Bereiten Sie sich auf den Zugang zur Plattform von Launchpad.XYZ vor, denn die Funktionen, die dort fĂŒr Sie bereitstehen werden, erfordern ein hohes Maß an Konzentration und Aufmerksamkeit.

Schließlich wollen Sie mit dem Investment in Launchpad.XYZ nicht nur Vermögen aufbauen und die Chance auf lukrative Renditen haben, sondern auch die Trading-Tipps anwenden können. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um alle Rubriken in der Wissensdatenbank durchstöbern zu können und wenden Sie Schritt-fĂŒr-Schritt das erlernte Wissen in eigenen Trades an.

Vergessen Sie dabei niemals, ein entsprechendes Risikomanagement aufzustellen und ihre Trading-Strategie regelmĂ€ĂŸig auf ihre Effizienz hin zu testen und zu optimieren. Dann kann dem Erfolg als Krypto Trader eigentlich nichts mehr im Wege stehen.

Fazit: Wissen ist Macht, besonders in sensiblen Bereichen wie dem Trading. Der noch junge Bereich des Krypto-Tradings lebt davon, dass AnfĂ€nger sich ausreichend Zeit nehmen und sich vor dem ersten Trade informieren und weiterbilden. Launchpad.XYZ bietet bewusst niedrige EinstiegshĂŒrden und unterstĂŒtzt vor allem AnfĂ€nger vom ersten Schritt an in die Welt des Tradings.

Das Trading-Wissen ist dabei nur ein Aspekt. Das Web 3.0 mit all seinen Funktionen und Möglichkeiten steht ebenfalls im Zentrum der Entwicklungen von Launchpad.XYZ. Zusammen mit den neuen Technologien wie NFT, Metaverse, digitale Assets, dezentralisiertes Trading und dem Trading-Wissen ist Launchpad.XYZ die All-in-one-Plattform fĂŒr jeden Trader.

Unter UmstĂ€nden ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht fĂŒr die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulĂ€ssige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht fĂŒr den Anlegerschutz geeignet. FĂŒhren Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur VerfĂŒgung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in KryptowĂ€hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/