Mit nur 297,52 XRP Coin zum Millionär?! - Diese verrückte XRP Coin Prognose schlägt hohe Wellen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie viele XRP Coins brauchen Sie, um Millionär zu werden? Diese Frage könnte bald relevanter sein, als Sie denken, denn Ripple (XRP) scheint auf dem Sprung zu sein. Entdecken Sie in diesem Blogbeitrag die beeindruckenden Prognosen und das beeindruckende Potenzial von XRP!

Auswirkungen bisherige Entwicklung auf die Ripple (XRP) Prognose

Bei Ripple handelt es sich um eine der am meisten diskutierten Kryptowährungen, welche das Interesse der Investoren auf sich gezogen hat. Einer der Gründe dafür liegt in dem Rechtsstreit mit der SEC, welcher den Coin seit Ende 2020 belastet hat.

Nun wurden jedoch einige Details aus den Hinman-Files bekannt, welche darauf hindeuten, dass es sich bei Ripple nicht um ein Wertpapier handelt, wie es die SEC behauptet hatte. Denn damals wurden von dem Ex-Direktor der SEC Bitcoin und Ethereum auch nicht als Security eingestuft.

Bemerkenswert ist dies bei Ethereum, da es von der Ethereum Foundation verwaltet wird. Hinman äußerte sich zudem in seiner Rede mit den Worten, dass eine Kryptowährung dann kein Wertpapier sei, wenn für eine ausreichende Dezentralisierung gesorgt ist. Überdies wurden somit bei ETH auch andere Kriterien als beim klassischen Howey-Test für Wertpapiere angelegt.

Sollte Ripple die Verhandlungen gewinnen, so könnte dies dem XRP-Token neuen Aufwind bescheren und zu massiven Kursanstiegen führen. Denn abgesehen von der bereits vorgestellten SEC-Klage bietet sich eine besonders aussichtsreiche Perspektive für Ripple. Schließlich arbeiten immer mehr Zentralbanken an ihren eigenen CBDCs, für welche Ripple meist ihre erste Wahl ist.

Dabei steht Ripple auch mit dem mächtigen und einflussreichen WEF (World Economic Forum) sowie einer Vielzahl großer Banken in Kontakt. Über Networking-Effekte dürfte es daher insgeheim eine der von den „Finanzeliten“ favorisierten Kryptowährungen sein.

Möglicherweise handelt es sich bei dem Ripple-Prozess auch nur um eine Art Schauprozess. Denn normalerweise widerstrebt der zentrale Ansatz des Netzwerks von Ripple den ursprünglichen Werten der dezentralen Blockchains. Durch die Anklage des „CBDC-Coins“, könnte dieser als Rebell wieder mehr Sympathie bei den Kryptoinvestoren erlangen sowie weniger Verdacht erregen, nachdem XRP vorher unter Verrufen geraten ist.

Aufgrund all dieser Faktoren stellen sich immer mehr Investoren die Frage, ob sie nun in Ripple investieren sollten und ob sie mit dem XRP Coin zum Millionär werden können.

Jetzt alternativ in den König der Memecoins investieren!

Kann man mit 297,52 XRP Coin zum Millionär werden? Alles über die Ripple Coin Prognose:

Um zu wissen, ob man mit dem XRP Coin zum Millionär werden kann, müssen einige Faktoren bei der Ripple Prognose berücksichtigt werden. Von XRP gibt es eine Maximalversorgung in Höhe von 100 Mrd. Token, von denen jedoch erst etwas mehr als die Hälfte emittiert wurde.

Somit müssen Investoren auch die Inflationsrate bei der Ripple Prognose berücksichtigen. Seit dem 31. Dezember 2012 wurde die Umlaufversorgung von 1.362.672.374,88 XRP auf aktuell 51.987.017.573 XRP gesteigert. Dies entspricht einer Inflationsrate von insgesamt mehr 3.715 % innerhalb der letzten 10 Jahre oder einem jährlichen Durchschnitt von 391 %, was im Vergleich zu herkömmlichen Fiatwährungen extrem hoch ist. Im Vergleich zum Vorjahr liegt sie dennoch nur bei 7,54 %, laut den Angaben von Messari.

XRP Prognose mit höchster Marktkapitalisierung von Bitcoin

Sollten die Zentralbanken und Politiker in den immer autoritärer werdenden Regierungsformen wie zu erwarten an ihrer Macht festhalten wollen und sich mit ihren autoritären CBDCs gegen den Mehrheitswillen des Volkes beziehungsweise der Völker stellen, so besteht die Chance, dass sich Ripple möglicherweise sogar zur Kryptowährung mit der größten Marktkapitalisierung entwickeln könnte.

In diesem Falle wäre für XRP auch das höchste Market Cap von BTC in Höhe von 1,07 Billionen Euro möglich. Bei der aktuellen Umlaufversorgung würde der XRP Kurs somit auf bis zu 20,54 Euro ansteigen. Somit bräuchte man 48.690,31 XRP, welche aktuell für 22.042,10 Euro zu haben sind.

Jetzt mit Kryptowährungen online shoppen!

Ripple Prognose bei Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs

Jedoch könnte später ein Großteil aller Transaktionen des internationalen Zahlungsverkehrs über das Netzwerk von Ripple abgewickelt werden. Diese erzielten allein im April 2022 laut BIS 7,5 Billionen US-Dollar pro Tag. Somit könnte der Ripple Kurs sogar auf bis zu 140,05 Euro ansteigen. Dann bräuchte man nur 7.140,31 XRP für einen Preis von aktuell 3.232,47 €.

Aktuell erzielt XRP mit einer Marktkapitalisierung von 24 Mrd. Euro jedoch ein Handelsvolumen von 1 Mrd. Euro. Sollte dasselbe Verhältnis beibehalten werden, so könnte der Faktor sogar noch um das 24-fache ansteigen. In diesem Falle wäre sogar ein Ripple Preis von 3.361,09 Euro möglich. Somit würden bereits 297,52 XRP reichen, um Millionär zu werden. Dafür müsste man aktuell lediglich 134,69 Euro investieren.

Berücksichtigung der Umlaufversorgung und Inflationsrate bei der XRP Prognose

Berücksichtig man jedoch auch die kommende Inflation von Ripple in Höhe von rund 48 %, so würde dies theoretisch einem Wertverfall in derselben Höhe entsprechen. Somit bräuchte man bei allen vorherigen Rechnung jeweils rund die doppelte Menge an XRP, um mit Ripple Millionär zu werden. Dabei beruhen alle Ripple-Prognosen auf der Annahme, dass XRP zur führenden Kryptowährung wird. Jedoch gibt es auch wesentlich demokratischere Coins, welche sich ebenfalls durchsetzen könnten und die XRP Prognose zunichtemachen.

Jetzt alternativ in neuartiges VR-Metaverse investieren!

So schreitet Massenadaption des Web3 in großen Schritten voran

Bisher konnten das Angebot des Web3 noch nicht die großen Massen an Nutzern gewinnen. Die Gründe dafür liegen in dem fragmentierten Markt, den technischen Herausforderungen, den teilweise betrügerischen Angeboten und der Unkenntnis der Anwender. All diese Hürden können künftig mit Launchpad XYZ überwunden werden. Denn es handelt sich um ein kuratiertes Web3-Portal, welches eine nahtlose, einfache, schnelle und sichere Nutzung des gesamten Angebots des neuen Internets ermöglicht. Dabei werden den Anwendern mittels einer KI personalisierte Empfehlungen gegeben, wobei sie sich auch über einen Chat nutzen lässt. Launchpad XYZ verdient an diversen Diensten im B2B und B2C-Bereich.

Jetzt rechtzeitig in Massenadaption des Web3 investieren!

ESG-Start-up revolutioniert Urban Mining und wandelt Müllproblem in Goldgrube

Noch steht die Welt laut einiger Experten vor einigen Problemen in Bezug auf den Müll, das Klima und die Umwelt. Ein besonders innovatives Projekt verwendet nun die Blockchaintechnologie, um diesen Herausforderungen effektiv zu begegnen. Mithilfe des Recycle-to-Earn-Verfahrens können Nutzer ihren Hausmülls bei Supermärkten wie dem internationalen Partner Delhaize (Lion) abgeben, um dafür Kryptowährungen zu erhalten. Dabei wird dieser mit der komplexen Datenbank abgeglichen, zu welcher auch Nestlé, Coca-Cola und weitere gehören. Passend dazu gibt es einen Marktplatz für recycelte Wertstoffe und CO₂-Emissionsguthaben. Die nachhaltigen Erfolge werden über das Profil verfolgt sowie belohnt.

Jetzt frühzeitig in Recycling-Revolution investieren!

Business-Ökosystem bringt Unternehmen und Angestellten vielseitige Vorteile

Das immersive Internet bietet für einige Branchen besondere Chancen. Denn es werden neuartige Funktionen und besondere Vorteile geboten. Diesem Potenzial widmet sich DeeLance mit seinem auf die Geschäftswelt ausgerichteten Metaverse. Dort werden interaktive Lernumgebungen, 3D-Präsentationen, Messen, Teamarbeiten und mehr geboten. Somit können bei der Fernarbeit trotz großer Distanz die Verbundenheit und Effizienz von echten Büros erreicht werden. Überdies gehört auch ein dezentrales Freelancer-Jobportal zu DeeLance. Dieses besticht durch niedrigste Preise sowie höchste Effizienz und Sicherheit, welche über die Blockchain und fortschrittlichste NFTs abgesichert werden, die sich auch für andere Assets wie Immobilien und Sammelgegenstände fragmentieren lassen.

Jetzt in die Zukunft der Onlinearbeit investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.