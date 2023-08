Mit Telegram-Bots ähnlich wie UniBot reich werden? 💬 Das können automatisierte Trading-Signale im Messenger wirklich!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Telegram hat weltweit rund 700 Millionen aktive Nutzer. Die App ist in ĂŒber 200 LĂ€ndern und in 14 Sprachen verfĂŒgbar. Jeden Tag verschicken Nutzer ĂŒber 70 Milliarden Nachrichten. Laut Studie kennen 76 % der Deutschen die Marke Telegram und 15 % der Messenger Nutzer zwischen 18 und 64 Jahren nutzten 2021 laut Statista Telegram.

Trading Bots verhelfen immer mehr Menschen zu Reichtum, denn die fĂŒr erfahrene Trader und fĂŒr AnfĂ€nger aufgearbeiteten KommunikationskanĂ€le haben sich als nĂŒtzliche Ressource beim Trading erwiesen.

Der neueste DeFi-Trend heißt: Telegram-Bots

Automatisiertes DEX-Trading per Messenger gehört die Zukunft

Telegram entwickelt sich zu einer der wichtigsten Anlaufstellen fĂŒr Trader

Trading-Signale von Launchpad.XYZ automatisch in Telegram erhalten

Noch im Vorverkauf gĂŒnstig erhĂ€ltlich: $LPX-Token fĂŒr den Zugang

Trading-Signale in Telegram nutzen

Die Anzahl der Trading Gruppen auf Deutschlands zweitbeliebtestem Messenger Telegram steigt weiter an. Grund könnten die hohen Erfolgsquoten von Telegram-Bots wie UniBot oder Launchpad.XYZ sein. In den Gruppen bieten sich nicht nur zahlreiche Möglichkeiten mit anderen Mitgliedern und Tradern auszutauschen.

Die verfĂŒgbaren Trading-Signale umfassen je nach Anbieter umfangreiche Analysen und Empfehlungen fĂŒr den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt sowie Ratgeber fĂŒr neue Coins mit Potenzial.

Mit den gelieferten Informationen können sich HĂ€ndler selbst ein Bild ĂŒber den aktuellen Kryptomarkt machen und ihre Handelsstrategien anhand der vorliegenden Analysen optimieren oder erweitern.

Das sind die Vorteile von Trading-Bots in Telegram:

Unter BerĂŒcksichtigung hoher AnonymitĂ€t und einem vollstĂ€ndig dezentralisierten Ansatz erfolgt bei Telegram die Kommunikation der Nutzer. Die starke Ausrichtung auf die Communitys und Gruppen hat zu schnellem Wachstum des Messengers weltweit gesorgt. Die sichere Kommunikation erfolgt vor allem unter dem Aspekt, dass fĂŒr die Anmeldung lediglich eine E-Mail Adresse benötigt wird. Trading-Bots wie die von UniBot oder Launchpad.XYZ bieten kostenlose Trading-Signale und sogenannten „Calls“ an, in denen sie ihre Mitglieder regelmĂ€ĂŸig ĂŒber bestimmte Kursentwicklungen von Coins oder Token informieren. Daily-Updates und Kurs-Alarme ergĂ€nzen hĂ€ufig das Angebot der Trading-Bots. Fortschrittliche Trading-Bots bieten aber nicht nur an, ihren Signalen blind zu vertrauen. Das Angebot ist in diesem Fall um Seminare, Ratgeber oder Schritt-fĂŒr-Schritt Anleitungen entsprechend ergĂ€nzt. Der Austausch mit den anderen Tradern ist dabei ebenfalls ein wichtiger Aspekt. So lassen sich auch Kenntnisse und Tipps weitergeben, die fĂŒr andere ein wertvolles Instrument zum Trading sein können. Der Chat mit Experten ermöglicht dann auch AnfĂ€ngern den leichten Einstieg ins Trading.

Wie funktionierten Telegram & Trading Bots?

Im Kern von Trading Bots geht es um automatisierte und erlaubnisfreie Krypto-Trading-Tipps oder Strategien fĂŒr alle Interessierten. Der freie Zugang zu Handelsstrategien und Trading-Signalen gehört zu den großen Vorteilen der Bots. Zudem haben sie das Ziel, die HandelsrentabilitĂ€t zu verbessern. Erfolgreiche Projekte in der Vergangenheit waren die Trading-Bots von UniBot und Launchpad.XYZ.

UniBot konzentriert sich auf Handelssignale fĂŒr Uniswap V3, wo auch der native Token UNIBOT gehandelt wird. Mehr als 50 Millionen US-Dollar haben Nutzer bereits ins Projekt investiert. Das innovative DeFi-Protokoll verbessert die Kapitaleffizienz bei der Bereitstellung von LiquiditĂ€t auf Uniswap V3. Nutzer können mit UniBot ihre Positionen effektiver verwalten. Normalerweise ist die Bereitstellung von LiquiditĂ€t bei stark volatilen Assets wie KryptowĂ€hrungen ein Problem und fĂŒhrt hĂ€ufig zu Verlusten.

You may have already noticed that our dev team has been actively engaged in sprint weeks, working diligently to enhance our offerings.



Stay informed on all the latest developments and feature launches by joining our official channels on Telegram



Announcement Channel:
 pic.twitter.com/t4IAcxugrA — Unibot (@TeamUnibot) August 10, 2023

Der Trading-Bot UniBot erlaubt Anbietern von LiquiditĂ€t einen Vermögenswert bereitzustellen und den volatilen Vermögenswert aus dem UniBot Pool zu leihen. Dieser einzigartige Ansatz schafft Gewinnpotenziale fĂŒr verschiedene Marktbedingungen und fĂŒhrt in der Regel zu vermehrten GebĂŒhreneinnahmen. Die hohe Kapitaleffizienz liegt deutlich ĂŒber denen anderer Kreditprotokolle. Der Trading-Bot wurde erst am 15. Juni 2023 veröffentlicht und gehört schon jetzt zu einem der vielversprechendsten Tools.

Das gilt auch fĂŒr Launchpad.XYZ, dessen Trading-Bot jedoch einen etwas anderen Ansatz verfolgt.

UniBot Launchpad.XYZ Im Vorverkauf Jetzt traden Preis aktuell 165,94 $ 0,0445 $ Exklusiv fĂŒr Uniswap V3 PlattformĂŒbergreifend Trading-Signale in Echtzeit LiquiditĂ€tsbereitstellung Automatisierte Handelstipps intelligente Preisvorhersagen Zugang zum Web 3.0 Tipps fĂŒr neue Coins und ICOs FĂŒr AnfĂ€nger und Neueinsteiger Kostenloser Telegram-Zugang

Was ist Launchpad.XYZ?

Die All-in-One Plattform widmet sich allen Bereichen rund um das Web 3.0, dem zukĂŒnftigen Internet. Dabei steht die Barrierefreiheit im Zentrum aller Anwendungen und Funktionen. Sie gewĂ€hrleistet den einfachen Einstieg ins Trading auch fĂŒr AnfĂ€nger und Neueinsteiger.

Auf Launchpad.XYZ stehen die folgenden Funktionen zur VerfĂŒgung:

Umfassender Krypto-Trading Ratgeber

Detaillierte Hilfe rund um Web 3.0

Dezentralisierte Handelsplattform fĂŒrs Krypto-Trading

Gaming-Hub mit VR und AR, P2E und Blockchain-Games

NFT-Marktplatz fĂŒr digitale Sammelobjekte

Minten von eigenen NFTs fĂŒr vielfĂ€ltige Anwendungen

Trading-Signale und Echtzeit-Analysen aktueller Coins

Analyse von Potenzialen fĂŒr neue Coins und ICOs

Benachrichtigungen ĂŒber neue Token Launch und neue KryptowĂ€hrungen

Fazit: UniBot ist ein eher professionelles Tool, das von erfahrenen Anlegern und speziell fĂŒr Uniswap V3 verwendet wird. AnfĂ€nger kommen wahrscheinlich mit Launchpad.XYZ besser klar. Die vielen Funktionen sind intuitiv bedienbar und die Trading-Signale sowie Handelsempfehlungen einfach umzusetzen. Trading-Bots sind entweder mit oder ohne KĂŒnstlicher Intelligenz verfĂŒgbar und stellen eine solide Grundlage fĂŒr besser Entscheidungen rund ums Trading dar.

Dennoch haben sie ihre Grenzen und jeder Nutzer sollte sich ausfĂŒhrlich informieren, um nicht nur den Tools zu vertrauen. Launchpad.XYZ ist im Pre-Sales besonders gĂŒnstig erhĂ€ltlich und stellt darĂŒber hinaus in vielfacher Weise eine umfassende Plattform bereit. Der nahtlose Zugang zu allen Bereichen des Web 3.0 ist dabei eine der wesentlichen Visionen der Entwickler.

