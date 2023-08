Mit verrücktem Igel-Meme 🦔 reich werden? $SONIK Token gehen rasend schnell weg. Das sind die Gründe für den Run!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verf├╝gung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erh├Ąlt CryptoPR unter Umst├Ąnden eine Provision ÔÇô ohne dass f├╝r Sie Kosten entstehen. F├╝r Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Sonik Coin ist eine aberwitzige Meme-Nachbildung des milliardenschweren Video-Abenteuers aus dem Hause SEGA. Die meistverkaufte Comic-Saga wird von einem unfassbar erfolgreichen Franchise getragen, das j├Ąhrlich Millionen in die Kassen der Veranstalter und Besitzer sp├╝lt.

Jetzt hat ein neuer Meme-Coin die Verfolgung aufgenommen und mit Sonik Coin einen rasend schnellen blauen Igel entwickelt, der sich nah am Original bewegt. Statt Sonic The Hedgehog steht Sonik Coin im Mittelpunkt.

Sonik, der blaue Igel-Meme

Der verr├╝ckte Igel-Meme setzt nicht einfach so zum Sprint an. Hinter dem nur 2 Wochen dauernden Pre-Sales zum Vorzugspreis von 0,000014 $ pro $SONIK-Token gibt es f├╝r Anleger die Wahl zwischen 2 Staking-Varianten:

Entweder Sie kaufen den nativen Utility-Token mit ETH, USDT oder Kreditkarte und warten bis zum Ende des Pre-Sales, um die Token dann in einem Staking-Vertrag im Protokoll zu sperren und Staking-Rewards zu verdienen. Oder aber Sie w├Ąhlen die n├Ąchste Option.

Sie kaufen im Pre-Sales den Sonik Coin f├╝r 0,000014 $ ein, k├Ânnen ihn aber sofort ins Staking geben. Diese Methode wird auch als Stake-2-Speed bezeichnet und stellt einen bisher einzigartigen Vorgang w├Ąhrend eines Krypto Pre-Sales dar.

Kryptow├Ąhrung Sonik Coin K├╝rzel $Sonik Blockchain Ethereum Token Supply 299,792,458,000 Start August 2023 $SONIK Preis aktuell 0,000014 $ Kategorie Meme-Coin Staking Speed-2-Stake Staking-Rewards Tokenburn Trading Uniswap Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR

Die Roadmap des Projektes ist in drei Phasen aufgeteilt, wobei auch der Staking-Vertrag f├╝r Anleger von Sonik enthalten ist. In Phase 2 wird der Smart Contract ver├Âffentlicht, der die Details zum Coin Staking enth├Ąlt und mit dem Anleger neue Coins als Krypto-Belohnung verdienen. Speed-2-Stake ist deshalb so innovativ, weil es das Staking noch vor Ende der Sperrfrist, die nach einem Vorverkauf ├╝blich ist, erlaubt.

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Entwicklung des Token und Staking $Sonik Staking live Community aufbauen Sonik Meme Coin entwerfen Marketingkampagnen Staking-Rewards $Sonik Pre-Sales live SONIK BOOM Ziel 1 Mrd. Market Cap

Auch die Tokenomics von Sonik Coin ├╝berzeugt, denn w├Ąhrend einerseits 50 % der Token in den Pre-Sales gehen, sind 40 % f├╝r das Staking reserviert. Das ist ein ├╝berdurchschnittlich hoher Anteil und st├╝tzt das innovative Gesch├Ąftsmodell zus├Ątzlich.

Das hier das Augenmerk der Entwickler nicht auf einem DEX- oder CEX-Listing liegt, l├Ąsst sich auch an der niedrigen Prozentzahl f├╝r die Liquidit├Ąt ablesen. Sie liegt bei nur 10 % aller Token und ist damit vergleichsweise gering.

Sonik Tokenomics

Der Gesamtbestand aller Token mag auf den ersten Blick nach einer verr├╝ckten Zahl aussehen. Aber diese hat durchaus ihren Sinn, denn das ist die Geschwindigkeit, mit der sich Licht bewegt. Genauso schnell, also mit Lichtgeschwindigkeit, will sich Sonik Coin zu einem der wertvollsten Meme-Coins ├╝berhaupt entwickeln.

Und die Chancen daf├╝r stehen sehr gut. Wie aktuelle Recherchen zeigen, haben Kleinanleger bereits rund ┬╝ Milliarde US-Dollar ins Projekt von Sonik Coin investiert. Und das nur innerhalb von weniger als 48 Stunden.

Gesamt 299,792,458,000 Pre-Sales 50 % Staking 40 % Liquidity 10 %

Die Bindung an das Projekt erfolgt hier ausschlie├člich ├╝ber den fr├╝hen Einkauf der Token des Meme-Coins im Pre-Sales und dem anschlie├čenden Festschreiben der Token f├╝r das Staking. Die Wahl zu haben, zwischen dem Kauf und Anfordern der Token mit sp├Ąterem Stake oder dem direkten Kauf und Stake noch bevor die Phase des Token Claims beginnt, gilt als wegweisend f├╝r die gesamte Branche.

Besonders der Meme Markt unterliegt gro├čen Ver├Ąnderungen, bei denen es nicht mehr nur um gute Unterhaltung geht. Anleger w├╝nschen sich eine st├Ąrkere finanzielle Beteiligung an den Erfolgen der von ihnen unterst├╝tzten Meme-Coins.

Hier sind weitere Details zum Sonik Coin

Der Pre-Sales dauert nur 2 Wochen

Im Vorverkauf kostet der Token nur 0,000014 $

Tokenstandard ERC20

Ethereum-Blockchain

Energiesparender Proof-of-Stake

Innovatives Konzept aus zwei Wahlm├Âglichkeiten

Stake-2-Earn und Stake-2-Speed

7 Tag nach Ende Pre-Sales ist der Token Launch

Dieser wird auf Uniswap erfolgen

Listing Preis des Token 0,000014 $

Schnellster Meme-Coin, der Market Cap von 1 Milliarde USD erreicht

Tokenkauf mit ETH, USDT oder Kreditkarte m├Âglich

Eigenes Staking-Dashboard

J├Ąhrliche Renditechancen bei bis zu 309 %

Fazit: Ein liebenswerter, kleiner, blauer Igel mischt die Meme-Welt auf. Er geht dabei ausgesprochen schnell vor. Deshalb gibt es den Vorverkauf auch nur 2 Wochen lang. Mit zwei unterschiedlichen Krypto-Staking-Ans├Ątzen k├Ânnen Anleger ausw├Ąhle, welche Form der Rendite sie bevorzugen. Die Aussichten f├╝r die H├Âhe der Staking-Rewards liegt derzeit laut dem Staking-Dashboard von Sonik Coin bei 309 % im Jahr.

Die Anleger wissen diesen innovativen Ansatz offenbar mehr als zu sch├Ątzen. Sie haben bereits eine knapp eine Viertelmillion in Sonik Coin investiert. Daf├╝r haben sie aber nur knapp 48 Stunden gebraucht. Es ist davon auszugehen, dass das gro├če Interesse auch weiterhin anh├Ąlt, noch sind rund 12 Tage Zeit, sich ins Projekt einzukaufen. Danach erfolgt der Token Launch auf Uniswap, wo dann die ├ľffentlichkeit am Handel mit dem Sonik Coin teilnehmen kann.

Unter Umst├Ąnden ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht f├╝r die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zul├Ąssige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat m├Âglicherweise nicht f├╝r den Anlegerschutz geeignet. F├╝hren Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verf├╝gung. Wir erhalten m├Âglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

├ťber die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin t├Ątig. Ihre langj├Ąhrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptow├Ąhrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ├╝ber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzm├Ąrkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptow├Ąhrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen f├╝r Kryptotrader. Ver├Âffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/