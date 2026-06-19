Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026

So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte

Heute im Fokus

Ryanair CEO O'Leary bleibt bis 2032. RWE-Aktie: Bericht über bevorstehenden Amprion-Zukauf. UniCredit baut Beteiligung an Commerzbank aus. Deutsche Bank sieht Risiken für Novo Nordisk. Analyst sieht noch mehr Potenzial für tonies-Aktie. Angriff auf BYD und Co.: EU plant nächsten Zollhammer. HORNBACH steigert Umsatz. Mercedes setzt auf mehr "Gewinnermentalität". Strategy-Aktie auf Rekordtief weckt Zweifel an Konzernstrategie. Iran-Verhandlungen auf der Kippe?