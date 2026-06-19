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Modell sieht langfristige Rendite des Bitcoin in der Nähe von null - Warum die Kryptowährung trotzdem ein Erfolg sein könnte

22.06.26 03:32 Uhr
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Bitcoin könnte langfristig deutlich weniger Rendite abwerfen als viele Anleger erwarten. Ein bekanntes Bewertungsmodell sieht den fairen Wert der Kryptowährung bereits erreicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch