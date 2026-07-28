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Monero: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Monero: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Monero Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XMR/USD (Monero-US-Dollar)
342.38 USD -4.15 USD -1.20 %
Charts | News

Monero kostete gestern vor 3 Jahren 162,11 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in XMR vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,169 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.137,55 USD, da Monero am 27.07.2026 346,53 USD wert war. Damit wäre das Investment 113,76 Prozent mehr wert.

Am 15.08.2025 fiel XMR auf ein 52-Wochen-Tief bei 235,55 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com