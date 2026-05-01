Monero: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Entwicklung der Investition

Bei einem frühen Monero-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren notierte Monero bei 155,42 USD. Bei einer XMR-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,434 Monero in seinem Depot. Die gehaltenen Monero wären am 04.05.2026 2.611,81 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 405,92 USD lag. Mit einer Performance von +161,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 235,55 USD und wurde am 15.08.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net