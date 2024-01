Mortal Kombat trifft auf Play-to-Earn: Besonderer Memecoin betritt die Arena

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Steht die nächste Revolution in der Welt der Memecoins bevor? Mit „Mortal Kombat trifft auf Play-to-Earn” betritt ein neuer, einzigartiger Memecoin die Arena, der das Potenzial hat, die Gaming- und Kryptosphäre zu revolutionieren. Aber was genau macht diesen Coin so besonders und wie könnte er die Landschaft der Kryptowährungen verändern? Dieses innovative Projekt verspricht, das Beste aus beiden Welten zu vereinen – aber kann es die hohen Erwartungen erfüllen? Entdecken Sie, was hinter diesem faszinierenden Konzept steckt und warum es mehr als nur ein weiterer Memecoin sein könnte.

Mortal Kombat: Ein Kultspiel erobert die Welt

Mortal Kombat, ein Kampfspiel, das seit den frühen 1990er-Jahren existiert, hat sich als eines der bekanntesten Videospiele der Geschichte etabliert. Entwickelt von Midway Games, stach es durch seine Kombination aus brutalen Kampftechniken, ausgefeilten Charakteren und einer fesselnden Storyline hervor.

Das erste Spiel der Reihe, veröffentlicht im Jahr 1992, war ein sofortiger Erfolg und zeichnete sich durch seine grafische Gewalt aus, die insbesondere durch die berüchtigten Fatality-Moves unterstrichen wurde. Diese grafische Darstellung und die innovativen Spielmechaniken trugen dazu bei, dass Mortal Kombat schnell zu einem Meilenstein in der Videospielindustrie wurde​​.

Dabei hat Mortal Kombat nicht nur eine treue Fangemeinde aufgebaut, sondern auch erheblich zur Kultur des Gamings beigetragen. Die Serie hat sich stetig weiterentwickelt, mit Verbesserungen in Grafik und Storyline sowie der Einführung neuer Charaktere in jedem neuen Spiel. Bis zum Jahr 2022 wurden weltweit über 79 Millionen Spiele verkauft, und bis zum Jahr 2000 hatte die Marke einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar erreicht, was den internationalen Erfolg und die Bedeutung von Mortal Kombat unterstreicht​​.

Mortal Kombat hat auch in anderen Medien einen bedeutenden Einfluss gehabt. Es inspirierte eine Reihe von Filmen, eine animierte TV-Serie und sogar eine Live-Action-Tour, wodurch es zu einem der höchstverdienenden Medien-Franchises weltweit avancierte. Die Serie ist bekannt für ihre hohen Niveaus an grafischer Gewalt. Diese Aspekte führten zu Kontroversen, die teilweise zur Schaffung des ESRB-Videospiel-Bewertungssystems beitrugen​​.

Mortal Kombat zeichnet sich durch seine 2D-Kampfspielmechanik aus, mit einer Reihe von Spielen, die auf unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht wurden – von klassischen Arcade-Maschinen bis hin zu modernen Konsolen wie PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Jedes Spiel in der Serie hat seine einzigartigen Merkmale, wobei die frühen Spiele für ihre realistischen, digitalisierten Sprites und die Verwendung von Palette Swapping zur Erstellung neuer Charaktere bekannt waren. Die Serie entwickelte sich weiter, dabei wurden bei den Spielen später 3D-Computergrafiken und komplexere Kampfstile eingeführt​​.

Meme Kombat: Memecoin trifft auf Kultspiel

Das neue Blockchain-basierte Play-to-Earn-Spiel Meme Kombat knüpft nun an diesen Erfolg von Mortal Kombat an, wobei es das Game-Konzept noch durch das Meme-Thema bereichern will. Jedoch wurde keine Verbindung zu Midway Games bekannt gegeben. Ebenso soll mithilfe von künstlichen Intelligenzen ein bisher besonderer Unterhaltungsreichtum und ein einzigartig fesselndes Spielerlebniss geboten werden. Aber es soll nicht nur das Gaming ins nächste Zeitalter befördert werden, darüber hinaus können die Nutzer auch Wetten auf ihre Lieblingscharaktere abschließen.

Somit kombiniert Memecoin nicht nur den aktivsten Kryptosektor nach Anzahl der einzigartigen aktiven Wallets pro Tag – GameFi – mit dem im letzten Jahr besonders wachstumsstarken GambleFi-Markt, welche die Welt des Glücksspiels mit der Blockchain optimiert. Überdies nutzt es auch den disruptiven Zukunftsmarkt der künstlichen Intelligenzen und ergänzt diesen mit der Viralität der Memecoins, um für ein besonders vielseitiges Projekt zu sorgen. Auf diese Weise können wiederum unterschiedliche Zielgruppen angesprochen sowie der Nutzen und Wert gesteigert werden.

Da Memecoins nicht nur für ihre Viralität, sondern ebenso für ihre aktiven Communitys und parabolischen Kursanstiege berühmt geworden sind, könnte Meme Kombat davon überdurchschnittlich profitieren. Denn es werden auch die unterschiedlichen aktiven Gemeinschaften um die etablierten Memetoken angesprochen und somit leichter für eine möglicherweise ähnliche Entwicklung des Preises gesorgt. Ebenso hat Meme Kombat ein wesentlich höheres Wertversprechen, was das außergewöhnliche Potenzial noch einmal untermauert.

Meme Kombat bietet vielseitige Vorteile für Tokeninhaber und Investoren

Durch das Halten der streng limitierten MK-Token erhalten die Tokeninhaber und Investoren einige exklusive Privilegien im dezentralen Gaming-Ökosystem. So können die Coins sowohl für die Spiele als auch für die Wetten verwendet werden. Bemerkenswert ist, dass Meme Kombat ein innovatives Liquid-Staking nutzt, bei welchem die Tokeninhaber die gestakten Coins auch für ihre Wetten nutzen können – was ihnen eine dreifache Verdienstchance ermöglicht durch Staking, Wettgewinne und potenzielle Kurssteigerungen.

Zudem handelt es sich nicht um einen typischen Memecoin, welcher nur ein Projekt ohne Nutzen vorantreibt. Ebenso ist auch das Team im Gegensatz zu herkömmlichen Memetoken aus bekannten Kryptoexperten zusammengesetzt. Zu ihnen zählt unter anderem Matt Whiteman, welches des Chief Operations Officer bei North Technologies ist, einem NFT-Handel- und -Analyseunternehmen aus den Niederlanden. Ferner wurden die Smart Contracts von renommierten Krypto-Sicherheitspezialisten überprüft, was zusätzlich die Seriosität und das Potenzial von Meme Kombat unterstreicht.

Ein weiterer Vorteil ist, dass der MK-Token von vielen bekannte Krypto-Websites empfohlen wird, wie beispielsweise Cointelegraph, Coinpedia, Decrypt, Finbold, BeInCrypto, FXStreet, NewsBTC und CryptoPotato. Zudem konnte Meme Kombat auch im Gaming-Bereich bereits für Reichweite sorgen, wie beispielsweise auf Game is Hard. Hinzu kommen Krypto-Analysten wie Joe Parys, Michael Wrubel, Clinix Crypto und Jacob Crypto Bury, welche sich ebenfalls positiv über Meme Kombat geäußert haben.

Vorverkauf von Meme Kombat nähert sich seinem Ende

Von den insgesamt 120 Millionen MK-Token stehen während des streng limitierten Presales 50 % zum Kauf zur Verfügung. Weitere 30 % sind für Staking- und Kampf-Belohnungen vorgesehen, um somit die Attraktivität zu Beginn zu steigern. Mit zusätzlichen 10 % soll für ein angenehmes Handelsumfeld ohne Preisverzerrungen durch Slippage gesorgt und mit den übrigen 10 % eine Community mithilfe von Belohnungen aufgebaut werden.

Allerdings befindet sich der Vorverkauf von Meme Kombat aufgrund der besonders hohen Nachfrage schon in einem fortgeschrittenen Stadium, so dass Interessierten nicht mehr so viel Zeit bleibt, um sich die Token während des Vorverkaufsangebots zu wesentlich attraktiveren Konditionen zu sichern. Das Finanzierungsziel von 15 Mio. USD rückt immer näher und es fehlen nur noch rund 700.000 USD oder weniger als 2 Tagen, bis die aktuelle Vorverkaufsphase abgeschlossen und der Preis erneut erhöht wird, was den Kaufdruck und das FOMO noch einmal weiter steigert.

Schon jetzt wurden von überzeugten Investoren von den verkauften MK-Token beeindruckende 24.273.684 Coins gestakt, was 77 % der Gesamtmenge der erworbenen MK-Coins entspricht. Insgesamt haben 7.316 Anleger ihre Token gestakt, um von der selbst für den Kryptobereich attraktiven Rendite in Höhe von 162 % pro Jahr zu profitieren. Bemerkenswert ist auch, dass die Nutzer bereits während des Vorverkaufs das passive Einkommen durch das Einsetzen ihrer Coins erhalten, wobei schon 4.533.061 MK-Token ausgezahlt wurden. Hinzu kommen die Buchgewinne durch die Preiserhöhungen im Presale.

Insbesondere während des aktuell etwas richtungslosen Kryptomarktes und in Anbetracht einer möglichen temporären Korrektur durch ein Sell-the-News-Event im Zusammenhang mit dem Bitcoin ETF könnte ein Investment in Meme Kombat mit einem temporär sicheren Hafen bis zur ersten Listung, dem passiven Einkommen und dem überdurchschnittlichen Kurspotenzial während der Krypto-Megarallye ab dem 2. Quartal 2024 eine besonders attraktive Diversifikationsmöglichkeit bieten, mit welcher man in den von Avalanche und Justin Sun geschätzten und als Kultur-Phänomen bezeichneten Memecoin-Markt investiert.

Jetzt Meme Kombat entdecken!

