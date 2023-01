Move-2-Earn Krypto-Presale von Fight Out erreicht 3 Millionen $ Meilenstein: In sechs Tagen steigt der Preis der FGHT Token

Der neue Krypto-Presale von Fight Out visiert mit Web3, Gesundheit und Fitnessstudios einen attraktiven Themenbereich an. Nun konnte man im Presale über 3 Millionen $ einsammeln. In der ersten Presale-Phase wird der native ERC-20-Token FGHT für 0,0166 $ verkauft. Sobald ein Raising Capital von 5 Millionen $ erreicht wird, steigt der Verkaufspreis für die M2E-Coins. Der lineare Preisanstieg wird in einem finalen Token-Preis von 0,0333 $ am 31. März enden, sodass man als Investor der ersten Stunde seinen Einsatz bereits im Vorverkauf verdoppeln kann. Alternativ endet die erste Vorverkaufsphase in sechs Tagen – je nachdem, welches Ereignis eher eintritt.

Mit einem ICO-Preis von 0,0333 $ steht auch schon der weitere Verlauf fest. Wer jetzt in der ersten Vorverkaufsphase in Fight Out investiert, kann somit die maximale Rendite erzielen.

Erste Analysten gehen bereits von einem 10x Potenzial bei Fight Out aus.

Nach dem Erreichen des 3 Millionen $ Meilensteins äußerte sich CEO Carl Jones begeistert von dem Verlauf der ersten Wochen:

„Es ist fantastisch, dass wir bis jetzt 3 Millionen Dollar in unserem Vorverkauf gesammelt haben. Fight Out wird die Fitnessbranche komplett verändern. Unser Move-to-Earn-Modell und unser Ansatz der validierten Leistung zum Aufbau einer starken Workout-Community – ob in Ihrem Fitnessstudio, unserem Fitnessstudio oder zu Hause – ist einzigartig. Wir sind sehr gespannt auf das, was noch kommen wird.“

Jetzt Fight Out Token im Presale kaufen

Erste CEX-Listings fix: LBank und BitForex werden FGHT im April listen

Die Verantwortlichen von Fight Out haben bereits während des Vorverkaufs Krypto-Börsen als Unterstützer gewonnen, die umgehend den FGHT Token nach dem Abschluss des Presales notieren werden. Zwei führende CEX haben diesbezügliche Vereinbarungen unterschrieben: LBank & BitForex.

Die LBank hat aktuell nach Daten von CoinMarketCap ein Handelsvolumen von täglich über eine Milliarde $ und ist somit eine Top 20 CEX. Das Listing bei der LBank Krypto-Börse wird am 05. April 2023 stattfinden.

Exciting news #FightOutCrew!



We are happy to announce that we have secured our first CEX listing – @LBank_Exchange!



Don’t miss your chance to get in early! https://t.co/z34Nkx3ffi pic.twitter.com/qAQ2sfWLKH — Fight Out (@FightOut_) January 16, 2023

Nur einen Tag später folgt die Notierung von FGHT bei BitForex. Diese Krypto-Börse hat aktuell ein Handelsvolumen von 960 Millionen $ pro Tag.

Beide Krypto-Börsen sind in Hongkong ansässig. Der asiatische Standort schafft insbesondere für chinesische Investoren Zugang zum digitalen Währungsmarkt, die somit am Trend-Presale von Fight Out teilnehmen könnten.

Attraktiver Bonus im Presale von Fight Out: 50 % Bonus auf initiales Investment erhalten

Neben visionärem Konzept und realen Usecases gibt es bei Fight Out ein attraktives Bonusangebot, das die Nachfrage im Presale antreiben könnte. Denn je nach Sperrfrist und Investments gibt es Bonus-Token von bis zu 50 %.

Zum Fight Out Presale und Boni erhalten

Einen 25 % Bonus erhalten Investoren für eine Summe über 50.000 $ und ebenso für eine Sperrfrist von 24 Monaten – insgesamt ist somit ein Bonus von 50 % FGHT Token möglich

Vier verschiedene Bonusstufen gibt es im Vorverkauf: Contender, Champion, World Champion und Undisputed Champion. Wenn FGHT Token für über 500 $ gekauft werden und eine Sperrfrist von 24 Monaten gewählt wird, qualifizieren sich Investoren für einen Bonus. Belohnungen sind beispielsweise ein 24-monatiges Abo für Fight Out, ein 2-Tage-Trainingscamp mit einem Ex-Profi-Boxer, In-App-REPS-Token, Kosmetika für Avatare oder Treffen mit Fight-Out-Botschaftern.

Einer 3-monatigen Sperrfrist sind alle Token unterworfen. Investoren können sich dann eigenverantwortlich entscheiden, ob ein Bonus mit Verlängerung der Vesting-Period beansprucht werden soll.

Attention #FightOutCrew!



Check out our new bonus tiers for those vesting for 24 months & buying more than $500 of $FGHT!



Earn even more rewards with #FightOut – see the graphic for more information!



Buy $FGHT now https://t.co/vhgiOPWPrP pic.twitter.com/TS51MGQms4 — Fight Out (@FightOut_) December 28, 2022

Reale Anwendungsfälle für Move-2-Earn Krypto Fight Out

Reale Usecases stehen bei der Metaverse-orientierten Gestaltung von Move-2-Earn im Vordergrund. Mit einem virtuellen Avatar, der sich entsprechend der realen Trainingserfolge entwickelt, können sich Nutzer im Fitness-Metaverse bewegen. Hier lassen sich zugleich Fitnessziele festlegen, bei deren Erreichen im Anschluss die Sportler unterstützt werden.

Schließlich kann man die Web3-App nutzen, um das Training zu überwachen und zu verfolgen. Zugleich ist ein großes Netzwerk von Fitnessstudios in allen Metropolen weltweit geplant.

Namhafte Profisportler unterstützen Fight Out: Gigantischer Zielmarkt

Das FGHT-Team konnte bereits namhafte Spitzensportler für das Krypto-Projekt begeistern, die in Zukunft die Community motivieren, Trainingspläne entwickeln und die Reputation verbessern sollen. Die erste Reihe an Botschaftern ist bereits bekannt. Dazu gehören die Profi-Boxerin Savannah Marshal (122.000 Follower auf Instagram), die UFC-Stars Amanda Ribas (2,1 Millionen Follower auf Instagram) & Talia Santos (179.000 Follower auf Instagram) sowie der Personal-Trainer Tremayne Dortch, der durch die US-amerikanische Fernsehshow American Ninja Warrior bekannt ist.

Nach Daten von Statista beläuft sich das Volumen des globalen Fitnessmarkts in 2022 auf 96,7 Milliarden $. Bis 2028 soll das Volumen auf 131,9 Milliarden $ ansteigen. Mit einem gigantischen Zielmarkt und der physischen Fitnessstudiokette möchte Fight Out auch einen realen Cashflow erzielen. Investoren, die den Wert digitaler Vermögenswerte schwer bemessen können, dürften dank Absicherung durch Fitnessstudios Fight Out noch attraktiver finden.

Zugleich setzt Fight Out auf eine Weiterentwicklung von Move-2-Earn und integriert das Metaverse. Ein derartiges Konzept gibt es bei konkurrierenden M2E-Coins nicht, Fight Out verfolgt eine ambitionierte Vision.

Mehr über Fight Out erfahren

Fight Out setzt auf Fitness & Gesundheit: Globale Fitnessstudiokette geplant

Fight Out setzt als Move-2-Earn-Konzept vorrangig auf das Thema „Kampfsport“. „Fighting Fit“ heißt die Devise. Als Web3-Krypto baut man ebenfalls eine physische Fitnessstudiokette auf, die neben einer modernen Sport-Ausstattung auch eine Gesundheitsbar und einen Co-Working-Bereich umfasst. Somit erhält die lebendige Fight-Out-Community eine zentrale Anlaufstelle. Insgesamt möchte Fight Out in allen großen Städten der Welt eigene Fitnessstudios eröffnen. Der Kauf des ersten Gyms ist für das erste Quartal geplant.

Zugleich werden die Markenbotschafter regelmäßig persönliche Events veranstalten, bei denen auch Wettkämpfe für die Nutzer von Fight Out stattfinden. Erste Trainingsprogramme sollen in Q2 2023 gelauncht werden.

Der Nutzen von REPS und FGHT Token

Im Ökosystem von Fight Out werden zwei Token verankert sein. Belohnungen im Move-2-Earn-Projekt werden mit den REPS Token ausbezahlt. REPS ist die Off-Chain-Währung bei Fight Out. Wer sich für das Abo von Fight Out entscheidet, kann mit beiden Token die Zahlung tätigen. Allerdings gibt es bei der Bezahlung mit FGHT Token einen 25 %-Rabatt.

In-App-Güter wie Kosmetika für die virtuellen Avatare, Merchandise-Artikel oder Online-Coachings mit Profi-Trainern werden mit REPS bezahlt. Wer REPS benötigt, kann diese mit FGHT Token bezahlen, was den Wert untermauert.

Beta-Version der Fight Out startet schon im ersten Quartal 2023

Im Zentrum von Fight Out steht die Web3-Applikation, die bereits in diesem Quartal als Beta-Testversion veröffentlicht wird. Mittels Fight Out App erhalten die Nutzer Zugang zum Fitness-Metaverse, in welchem man mit dem eigenen Avatar interagiert. Mit fünf verschiedenen Attributen – Kraft, Technik, Wellness, Cardio und muskulärer Ausdauer – können die Nutzer ihren Avatar optimieren. Reale Trainingsfortschritte werden somit ins Metaverse transferiert. Da alle Leistungen (nicht nur Schritte) bei Fight Out im Metaverse gemessen werden, handelt es sich um einen revolutionären Ansatz für Move2Earn.

Nutzer können in der Fight Out App individualisierte Trainingspläne erhalten. Nach der Veröffentlichung der Beta-Version in diesem Quartal soll schon im Q2 2023 die Voll-Version folgen.

Im aktuell laufenden Vorverkauf gibt es ein Give-Away mit FGHT Token im Wert von 250.000 $. Wer neun Aufgaben erfüllt, kann verschiedene Lose erhalten, um theoretisch eine Viertelmillion US-Dollar zu gewinnen.

Don’t forget #FightOutCrew!



Our special $250K giveaway is still LIVE!



Don’t wait around any longer. Test your luck and get involved today!



Remember you must own $FGHT to claim the prize! https://t.co/Y7BVE4P3eE — Fight Out (@FightOut_) January 16, 2023

Renommierte Partner wie Transak, LBank Labs, Cryptonews.com und Block Labs unterstützen Fight Out. Zugleich wurde eine KYC-Verifizierung bei Coinsniper erfolgreich abgeschlossen, während Certik den Contract-Code von FGHT auditiert hat.

