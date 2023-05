Move-to-Earn-App-STEPN-nun-mit-Apple-Pay-kompatibel

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Move-to-Earn-Pionier STEPN hat einen bedeutenden Schritt unternommen, um das Spielerlebnis zu verbessern und die Web3-Revolution voranzutreiben. Mit der Integration von Apple Pay als Zahlungsmethode für In-App-Käufe setzt STEPN auf einzigartige Weise auf die breite Akzeptanz und die Nutzerfreundlichkeit der beliebten Zahlungsplattform. Diese wegweisende Partnerschaft ermöglicht es den Spielern, ohne den Umweg über eine Kryptowährung Wallet bequem NFT-Sneakers und andere In-Game-Assets zu erwerben. Durch diese Neuerung wird STEPN die Tür zu neuen Horizonten öffnen und könnte eine noch größere Fangemeinde in die spannende Welt von Web3 locken.

Integration von Apple Pay in Move-to-Earn App STEPN

STEPN, die innovative Blockchain-Gaming-Plattform, hat mit der Integration von Apple Pay einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Indem sie diese populäre Zahlungsplattform mit Fiatwährungen für In-App-Käufe einbindet, erleichtert STEPN neuen Spielern den Zugang zu ihrem Ökosystem.

Mit Apple Pay können Spieler nun ihre Kreditkarte direkt verknüpfen und die für das Gameplay erforderlichen nicht fungiblen Token (NFT) in Form von Sneakers erwerben. Der lästige Schritt, eine Kryptowährung Wallet zu verbinden, wird somit umgangen, was die Hürden für den Einstieg in das Spiel senkt.

Shiti Manghani, Chief Operating Officer von STEPN, betont die Bedeutung dieser Integration für die Weiterentwicklung von Web3. Die Zusammenarbeit mit Apple Pay, einem etablierten Zahlungsdienst, der auf iOS-Geräten weit verbreitet ist, soll es STEPN ermöglichen, die nächste Welle von 100 Millionen Nutzern für Web3 zu gewinnen.

Die Integration von Apple Pay kommt zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt für STEPN. Nach einem schnellen Anstieg auf über 700.000 monatlich aktive Nutzer im Mai 2022 ist die Nutzerzahl inzwischen auf etwa 23.000 gesunken. Durch die Integration von Apple Pay und die Vereinfachung des Zahlungsprozesses für In-Game-Assets erhofft sich das Unternehmen eine verstärkte Nutzung und einen erneuten Wachstumsschub.

Neben der verbesserten Zahlungsabwicklung bietet die Integration von Apple Pay weitere Vorteile für die Spieler. STEPN plant die Einführung einer neuen Anreizeinheit namens „Badges & Achievement“, die speziell für iPhone-Benutzer entwickelt wurde. Diese Einheit ermöglicht es den Spielern, sich mit verschiedenen Herausforderungen und Zielen zu verbinden und ihre Fortschritte zu verfolgen. Durch die Integration von Apple Pay wird das Spielerlebnis auf dem iPhone deutlich verbessert und eröffnet den Spielern neue Möglichkeiten, ihre Entscheidungen zu treffen und sich mit der Community zu engagieren.

Bedeutung der Partnerschaft von STEPN und Apple Pay

Mit der Integration von Apple Pay hat STEPN einen Weg gefunden, das Spielerlebnis zu optimieren und die Nutzerfreundlichkeit zu steigern. Spieler können nun nahtlos in die faszinierende Welt von Web3 eintauchen, ohne sich mit komplexen Kryptowährungen oder komplizierten Wallets auseinandersetzen zu müssen. Diese innovative Lösung ermöglicht es Spielern, ihre Zeit und Energie vollständig auf das Gameplay und die Interaktion mit der STEPN-Community zu konzentrieren.

Die Partnerschaft mit Apple Pay ist ein Meilenstein für STEPN und ein Zeichen für den Fortschritt von Web3. Durch diese Zusammenarbeit wird die Verbindung von Web2 und Web3 gestärkt, was neue Nutzer aus aller Welt anziehen soll. Das STEPN-Team freut sich über die anhaltende Unterstützung von Apple und sieht diese Integration als einen monumentalen Erfolg an, der die weitere Akzeptanz und Verbreitung von Web3 vorantreiben wird.

Die Partnerschaft zwischen STEPN und Apple Pay markiert auch einen wichtigen Schritt in der Zusammenarbeit zwischen der Gaming-Branche und dem Technologieriesen Apple. In der Vergangenheit war der Zugang zum App Store für Unternehmen im Kryptomarkt oft mit Herausforderungen und Verzögerungen verbunden. Die Tatsache, dass STEPN die Integration von Apple Pay erfolgreich durchführen konnte, zeigt eine wachsende Akzeptanz und Offenheit von Apple für die Innovationen und Potenziale der Blockchaintechnologie.

Entwicklung von STEPN durch neue Partnerschaft mit Apple

Der STEPN-Token hat nach der Bekanntgabe der Apple Pay-Integration bereits eine positive Entwicklung verzeichnet. Innerhalb einer Stunde nach der Veröffentlichung stieg der Wert des Tokens um mehr als 10,11 Prozent. Dies deutet auf das Vertrauen und das Interesse der Investoren an der zukünftigen Entwicklung von STEPN hin. Dabei konnte der horizontale Widerstand sprunghaft übertroffen werden.

Neuartige Kryptowährungen erobern die Märkte

Eine Vielzahl neuer Coins entstehen regelmäßig, von denen einige in der vergangenen Zeit vermehrt aufgefallen sind und schon einige Investoren von sich begeistern konnten. Sie werden nun im Folgenden näher vorgestellt:

Ecoterra (ECOTERRA)

Ein besonders innovatives Ökosystem ist Ecoterra mit seinem preisgekrönten ESG-Coin $ECOTERRA. Denn es bietet erstmalig die im Angesicht des globalen Müllproblems benötigten Incentivierungen für das Recycling. Dabei erhalten die Anwender für die Abgabe ihres Abfalls bei Supermärkten über das Recycle-to-Earn-Verfahren Kryptowährungen vergütet. Möglich wird dies über die Pfandannahmegeräte, welche die Barcodes der Produkte scannen und mit der Datenbank der Partner wie Vittel, Heineken, Dr. Pepper und mehr abgleichen. Bisher hat sich ebenfalls die internationale Supermarktkette Delhaize (Lion) angeschlossen, wobei viele weitere Partnerschaften aufgebaut werden. Zudem beinhaltet Ecoterra einen Marktplatz für recycelte Wertstoffe und CO₂-Emissionsguthaben sowie ein Auswirkungsprofil für Klimaschutzleistungen.

DeeLance (DLANCE)

Anstelle sich auf den Unterhaltungsbereich zu spezialisieren, liegt der Fokus von DeeLance auf dem Businessbereich. Für diesen bietet es ein besonderes Metaverse für die Berufswelt mit einzigartigen Features, welche die Produktivität und Verbundenheit von Teams auf die nächste Stufe bringen soll. So werden in dem Business-Metaverse unter anderem Bewerbungsgespräche, Meetings, interaktive Fortbildungen, 3D-Präsentationen, individuelle Kundenerlebnisse, Networking-Events, Messen und mehr ermöglicht. Ein weiteres wichtiges Element stellt der dezentrale Marktplatz für Freelancer und Unternehmen dar. Auf diesem werden höchste Transparenz und Sicherheit über die NFTs gewährleistet, wobei sich diese auch für andere Assets wie Immobilien fragmentieren lassen.

Launchpad XYZ (LPX)

Für eine bessere Mainstream-Adaption des Web3-Angebots möchte auch das All-in-One-Portal Launchpad XYZ sorgen. Denn es ermöglicht den Nutzern einen besonders schnellen und leichten Zugriff auf das vollständige Angebot des Web3. Möglich wird dies mit der besonderen Web3-Wallet, die sich nur mit E-Mail oder Telefonnummer nutzen lässt. Somit können die Anwender alle dApps und anderen Dienste des Web3 mit ihren unterschiedlichen Blockchains, Coins und NFTs nahtlos nutzen. Dabei wird das Angebot von dem Launchpad Quotient und den Nutzern bewertet, sodass böswillige Optionen ausgefiltert werden. Dabei verdient Launchpad XYZ auf unterschiedlichste Weise von allen Diensten und offeriert eigene DEXs.

