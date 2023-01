Move2Earn - der neue Trend in 2023: Erfolgreich Geld mit Kryptos verdienen

Move-2-Earn ist ein Konzept aus dem digitalen Währungsmarkt, das insbesondere durch STEPN im Frühjahr 2022 bekannt wurde. Denn zunächst einmal waren es die Play2Earn-Games, die Rewards beim Gaming möglich machten. Doch wieso sollte man ein derartiges Konzept nicht auf andere Segmente übertragen? Bei Move2Earn verbinden die Verantwortlichen die gesundheitsfördernde Bewegung mit attraktiven Rewards. Dabei müssen die Belohnungen gar nicht unbedingt im Vordergrund stehen – denn Sport & Fitness sind allseits beliebt, zugleich dürfte nach der Corona-Pandemie die Gesundheit immer mehr in den Vordergrund rücken.

Move2Earn könnte der Krypto-Trend des Jahres werden. Wie kann man erfolgreich Geld mit Kryptos verdienen und zugleich die eigene Motivation für regelmäßiges Fitness-Training erhöhen? Wer schon immer einmal innovative Methoden ausprobieren wollte, um die eigene Leistungsfähigkeit zu optimieren und wirklich diszipliniert langfristig den inneren Schweinehund zu überwinden, könnte einen Blick auf M2E werfen.

Warum hat sich Move2Earn noch nicht durchgesetzt?

Bis dato konnte sich der Move2Earn-Trend noch nicht durchsetzen. Nach einem anfänglichen Hype im Frühjahr 2022 – beispielsweise mit STEPN – fiel der native M2E-Coin wieder aus der Top 100 heraus. Denn es gibt gewisse Probleme, die in der ersten Version von Move2Earn die Massenadoption erschweren. Wer würde denn erst einen teuren Sneaker-NFT kaufen, wenn man vielleicht noch gar nicht in Kryptowährungen investiert? Möchte man nur die einzelnen Schritte tracken oder vielleicht doch mehr sportliche Aktivitäten überwachen? Denn das Schritte-Tracking ist schön und gut – doch bei minimalen Rewards bleibt der Mehrwert zu herkömmlichen Fitness-Apps begrenzt. Die Rewards müssen zugleich finanziert werden. Wenn dafür ständig neue Einnahmen durch NFT-Verkäufe generiert werden müssen, erinnert das Konzept eher an ein Schneeballsystem.

Doch derartige Schwächen sind für neue Technologien und Konzepte nichts Ungewöhnliches. Die Version 1 von Move2Earn kämpfte mit Herausforderungen. Da diese offensichtlich wurden, arbeiteten Krypto-Experten an einer Weiterentwicklung des Konzepts.

Was könnte sich 2023 für Move2Earn ändern?

Play-2-Earn-Games oder Move2Earn-Kryptos müssen zwangsläufig für den langfristigen Erfolg einen Eintritt in den Massenmarkt schaffen. Deshalb werden die Verantwortlichen bei der Konzipierung verstärkt darauf achten, dass man die Projekte aktiv für die Massenadoption positioniert. 2023 könnte sich in einem bearischen Marktumfeld der Fokus auf die fundamentale Weiterentwicklung legen. Zugleich werden M2E-Coins rentable Geschäftsmodelle entwickeln, die sich nicht allein aus dem Verkauf virtueller Sneaker-NFTs speisen. Da die Web3-Adoption grundlegendes Potenzial für einen wachstumsstarken Zielmarkt rund um Fitness, Apps und Metaverse verspricht, könnte Move2Earn erneut ein Krypto-Trend des Jahres 2023 werden.

Die Move2Earn Kryptowährung des Jahres 2023

Die beste Move2Earn-Kryptowährung 2023: Fight Out verbindet reale Fitnessstudios mit Web3 & Metaverse

Die grundlegenden Potenziale von Move2Earn sollten insbesondere in einer Jahreszeit sichtbar werden, in welcher sich die Fitnessstudios kaum vor Ansturm retten können. Fight Out verbindet eine reale Fitnessstudiokette, die man 2023 aufbauen möchte, mit den Chancen des Fitness-Metaverse. Nach dem Start des Presales konnten die Verantwortlichen in kürzester Zeit schon fast drei Millionen $ einsammeln – augenscheinlich findet das Konzept Anklang. Zugleich wurden bereits namhafte Profisportler aus der Kampfsportszene für Fight Out gewonnen, die als Markenbotschafter sowohl die Bekanntheit vergrößern wollen als sich auch in den Trainingsalltag bei Fight Out einbringen werden.

Neben der physischen Fitnessstudiokette wird es im Zentrum von Fight Out eine Web3-Applikation geben, die Zugang zum Metaverse bietet. Im Metaverse agiert man mit einem virtuellen Avatar, den man nach der Registrierung prägen kann. Korrespondierend mit den realen Trainingsfortschritten verändert sich der virtuelle Avatar im Fitness-Metaverse. Hier gibt es Fitness-Wettbewerbe, soziale Interaktion, individuelle Trainingspläne und vieles mehr.

Attraktiv wirkt nicht nur das Konzept, sondern auch die Struktur des Presales. Denn bis März kann man die FGHT Token, mit denen man später auch rabattiert das Fitness-Abo erhält, noch günstig im Presale kaufen und profitiert dabei von einem Bonusangebot bis zu 50 %, abhängig von der Sperrfrist und der Investitionssumme.

