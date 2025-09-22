Nach Bitcoin-Erfolg: BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs
23.09.25 03:56 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
88.482,3897 CHF -829,8434 CHF -0,93%
94.663,8827 EUR -842,8635 EUR -0,88%
82.697,4584 GBP -698,6540 GBP -0,84%
16.512.179,4445 JPY -137.997,8061 JPY -0,83%
111.676,0544 USD -1.033,4273 USD -0,92%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,91%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,89%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,85%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,94%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,95%
Nach dem Erfolg seiner Bitcoin-ETFs plant BlackRock den nächsten Schritt: Der weltgrösste Vermögensverwalter prüft offenbar die Tokenisierung klassischer Fonds auf der Blockchain.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch