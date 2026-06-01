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Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit

02.06.26 03:56 Uhr
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SpaceX hält mehr Bitcoin als Tesla, Coinbase und Block. Damit würde das Unternehmen nach dem Börsengang zum grössten diversifizierten Bitcoin-Halter der Welt avancieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch