Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit
02.06.26 03:56 Uhr
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SpaceX hält mehr Bitcoin als Tesla, Coinbase und Block. Damit würde das Unternehmen nach dem Börsengang zum grössten diversifizierten Bitcoin-Halter der Welt avancieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch