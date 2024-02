Nach der Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA: Warum MicroStrategy im Jahr 2024 vor Herausforderungen stehen könnte

Die SEC-Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs am 10. Januar wurde in Krypto-Kreisen sehr positiv aufgenommen. Aber nicht alle Akteure in der Branche dürften davon profitieren. Im Gegenteil, das Geschäftskonzept einiger Unternehmen scheint nun in Gefahr zu sein - auch jenes von MicroStrategy.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel