Euro Dollar Kurs: Deshalb hält sich der Euro auf einem hohen Niveau

Die Gemeinschaftswährung Euro wurde zu 1,0990 US-Dollar gehandelt. In der Nacht zum Donnerstag erreichte der Euro zeitweise 1,1005 Dollar und damit den höchsten Stand seit Anfang Februar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0922 Dollar festgesetzt.

Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Vorabend konnte die Kurse am Devisenmarkt nicht nennenswert bewegen. Laut der Mitschrift haben die amerikanischen Geldpolitiker ihre Erwartungen für weitere Zinserhöhung gesenkt. Sie verwiesen auf die Wirkungen der Bankenkrise auf die wirtschaftliche Aktivität und die Inflation.

Zuletzt hatte ein deutlicher Rückgang der Inflation in den USA die Kurse am Mittwochnachmittag bewegt und den Euro deutlich nach oben getrieben. Im weiteren Tagesverlauf an diesem Donnerstag bleibt das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Vormittag werden Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone erwartet und am Nachmittag weitere Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.

