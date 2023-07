Euro Dollar Kurs: Darum stabilisiert sich der Euro zum US-Dollar

Nach jüngsten Kursverlusten

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert.

Damit stoppte die Gemeinschaftswährung vorerst die deutlichen Kursverluste vom Vortag. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1141 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1197 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag hatte eine Dollar-Stärke den Euro unter Druck gesetzt, und der Kurs war um bis zu ein Cent abgerutscht. Unter anderem hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt die Spekulation auf weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation verstärkt. Die Aussicht auf Zinserhöhungen stützt in der Regel den Kurs einer Währung.

Kurz vor dem Wochenende werden keine weiteren größeren Impulse erwartet. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

