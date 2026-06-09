DAX24.659 -0,4%Est506.055 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 +10,4%Nas25.709 -4,2%Bitcoin55.078 +0,4%Euro1,1541 +0,3%Öl94,65 +2,0%Gold4.331 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 SpaceX SPACEX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA: Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. -- Tesla, Meta Platforms, NEL, Infineon, SoftBank, Samsung im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Wachstum über neue Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. gesichert NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Wachstum über neue Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. gesichert
Strategy – Bitcoin-Sammler von Michael Saylor kauft trotz Milliardenverlusten munter weiter! Strategy – Bitcoin-Sammler von Michael Saylor kauft trotz Milliardenverlusten munter weiter!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nach Rücksetzer

Bitcoin stabilisiert sich nach Rutsch unter die Marke von 60.000 US-Dollar

08.06.26 14:23 Uhr
Krypto-Markt im Fokus: Bitcoin findet nach Kursrückgang wieder Halt | finanzen.net

Der Bitcoin hat sich nach seinen jüngsten deutlichen Verlusten stabilisiert und notiert wieder über der Marke von 60.000 US-Dollar.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50.588,2327 CHF 253,3845 CHF 0,50%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.078,4355 EUR 231,6415 EUR 0,42%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47.609,7626 GBP 221,0927 GBP 0,47%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.165.079,2405 JPY 33.163,6798 JPY 0,33%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63.552,8965 USD 355,9537 USD 0,56%
Charts|News

Die älteste und bekannteste Digitalwährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp am Montag 63.346 US-Dollar. Der Bitcoin lag damit ungefähr auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Am Freitag war der Bitcoin noch zeitweise bis auf 59.100 Dollar gesackt. Dies war der tiefste Stand seit Oktober 2024.

"Die Stimmung bleibt jedoch fragil", schreibt Analyst Timo Emden, von Emden Research. "Belastet wird der Markt weiterhin von einem Mix aus makroökonomischer Unsicherheit, institutionellen Mittelabflüssen und anhaltenden Gewinnmitnahmen." Anleger würden offenbar ihre Portfolios auf andere Wachstum- und Zukunftsthemen ausrichten.

In der vergangenen Woche war der Bitcoin stark unter Druck geraten. Vor einer Woche war die Digitalwährung noch rund 74.000 Dollar wert. Experten begründeten den Rückgang auch mit Verkäufen des Krypto-Investors Strategy. Dieser ist der größte institutionelle Anleger von Bitcoin und gilt als wichtiger Trendsetter. Dessen Verkäufe seien zwar vergleichsweise gering ausgefallen, hätten die Anleger aber verunsichert, hieß es.

"Die Transaktion hat Spekulationen über mögliche Verkäufe weiterer großer Marktteilnehmer ausgelöst und die ohnehin erhöhte Gewinnmitnahmebereitschaft verstärkt", schreibt Emden. "Solange die Kapitalzuflüsse ausbleiben und die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft bleibt, dürfte Bitcoin anfällig für erneute Kursschwankungen bleiben."

Belastet wurde der Bitcoin zuletzt auch durch die gestiegenen Inflationserwartungen. Der Iran-Krieg hat zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise geführt. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass auch die Geldpolitik darauf reagiert. Höhere Leitzinsen belasten tendenziell den Bitcoin, da er keine Zinsen abwirft. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht, auch wenn der Iran seine jüngsten Angriffe auf Israel für beendet erklärt hat.

/jsl/stk/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Steve Heap / Shutterstock.com, REDPIXEL.PL / Shutterstock.com