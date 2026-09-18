Enttäuschung über Hiobsbotschaft aus den USA: Bitcoin knackt 80.000-Dollar-Marke

Nach Schlappe im US-Senat

18.09.26 17:59 Uhr

Der Bitcoin ist am Freitagnachmittag über die Marke von 80.000 US-Dollar gestiegen.

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung stieg zeiwteise um mehr als fünf Prozent auf rund 80.700 Dollar.

"Die Enttäuschung über die jüngste Hiobsbotschaft aus den USA scheinen Anleger abgeschüttelt zu haben", kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst von CapTrader. "Damit dürften Anleger hinter der Schlappe im US-Senat einen Haken gemacht haben." Am Dienstag und Mittwoch war der Bitcoin noch zeitweise unter 75.000 Dollar gefallen.

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Am Dienstag scheiterte im US-Senat ein Entwurf für ein weitreichendes Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen. Mit dem Gesetz sollte unter anderem die Marktstruktur für digitale Vermögenswerte reguliert werden. Zentraler Punkt wäre dabei gewesen, dass der Behörde zur Regulierung der Futures- und Optionsmärkte (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) die primäre Zuständigkeit für die Branche für digitale Vermögenswerte übertragen worden wäre.

Die Entscheidung hatte die jüngste Erholungspahse zunächst unterbrochen. Anfang September war der Bitcoin zeitweise mehr als 82.000 Dollar wert. Der Bitcoin-Kurs ist im bisherigen Jahresverlauf um fast neun Prozent gefallen, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte ein Bitcoin fast 40 Prozent seines Werts ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um circa 70 Prozent an; seit September 2016 verteuerte sich der Bitcoin um mehr als 13.000 Prozent. Das heißt: Der Kurs kletterte um mehr als das 130-Fache nach oben.

Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt aktuell bei 1,4 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit fast 2,4 Billionen Dollar angegeben. Mit etwas mehr als 271 Milliarden Dollar beziehungsweise rund 149 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.

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FRANKFURT (dpa-AFX)