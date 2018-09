Deshalb ist der Eurokurs stabil

Anzeige, Capital at risk Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 300 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1694 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag noch deutlich niedriger auf 1,1620 Dollar festgesetzt.

Im frühen Handel wurde der Dollar durch die Aussicht auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China gestützt und der Euro im Gegenzug gebremst. Äußerungen des Wirtschaftsberaters von US-Präsident Donald Trump , Larry Kudlow, wonach eine chinesische Delegation zu weiteren Gesprächen nach Washington eingeladen sei, hatten Marktbeobachter als Zeichen der Entspannung gedeutet. Allerdings hatte Trump zuletzt mit einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter übertriebene Hoffnungen auf eine baldige Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China gedämpft.

Am Vortag war der Euro unter anderem von Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi beflügelt worden. Draghi hatte nach der Zinsentscheidung der Notenbank zwar auf konjunkturelle Risiken durch einen zunehmenden Protektionismus hingewiesen. Andere Gefahren wie die Währungsturbulenzen in zahlreichen Schwellenländern relativierte er aber etwas./jkr/fba

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vladimir Koletic / Shutterstock.com, Patryk Kosmider / Shutterstock.com, Patryk Kosmyder / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com