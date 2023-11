Euro Dollar Kurs: Deshalb stabilisiert sich der Euro

Nach Vortagsverlusten

Der Euro hat sich nach Vortagsverlusten bei 1,09 US-Dollar stabilisiert.

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0904 Dollar. Sie notierte damit ein wenig niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag rund einen halben Cent höher auf 1,0955 Dollar festgesetzt.

Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Impulse könnten jedoch am Nachmittag aus den USA kommen. So werden die Auftragseingänge für langlebige Güter für den Monat Oktober veröffentlicht. Zudem wurde die Veröffentlichung der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe vorgezogen. Am Donnerstag wird in den USA der Nationalfeiertag Thanksgiving gefeiert.

Commerzbank-Expertin Antje Praefcke erwartet daher, dass der Handel am Nachmittag "allmählich einschlafen" wird. Schließlich stünden auch keine Aussagen von US-Notenbankern mehr an. Die meisten Anleger würden sich schon am Mittwochabend ins verlängerte Wochenende verabschieden, auch wenn der Freitag noch offiziell ein Handelstag ist.

