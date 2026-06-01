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Nach Zinsentscheid

Trump sagt Iran-Angriffe ab: Euro zieht zum Dollar an

11.06.26 20:16 Uhr
Euro steigt zum Dollar - Trump setzt auf Verhandlungen statt Iran-Angriff | finanzen.net

Der Euro hat am Donnerstagabend von den Aussichten auf eine Einigung zwischen den Kriegsparteien USA und Iran profitiert.

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Die Gemeinschaftswährung Euro kletterte bis auf ein Tageshoch von 1,1566 US-Dollar und notierte zuletzt noch bei 1,1550 Dollar. Zuvor war der Eurokurs bis auf ein Tief von 1,1503 Dollar abgerutscht.

US-Präsident Donald Trump sagte die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran ab und stellte die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit der Islamischen Republik in Aussicht. Der Republikaner begründete das auf der Plattform Truth Social mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten.

/men/gl

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com, kanvag / Shutterstock.com