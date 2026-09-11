DAX 25.361 -0,8%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,00 +0,2%Nas 26.082 -0,7%Bitcoin 66.556 +0,7%Euro 1,1611 -0,0%Öl 106,2 -1,4%Gold 4.352 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Nach Zinserhöhung

Deshalb hält sich der Euro zum US-Dollar stabil

Deshalb hält sich der Euro zum US-Dollar stabil

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen Handel im Vergleich zum US-Dollar kaum verändert.

Nach der erwarteten EZB-Zinserhöhung am Vortag hatte der Euro etwas nachgegeben und war zeitweise bis an die Marke von 1,16 US-Dollar gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt bei 1,1611 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1616 Dollar festgesetzt. In den Vereinigten Staaten steht im Tagesverlauf besonders ein wichtiges Konjunkturdatum im Fokus: die Inflationsdaten.

"Auch in den USA steigen die Preise an den Tankstellen, zuletzt wieder kräftig, und daher werden die anstehenden US-Verbraucherpreise mit großer Aufmerksamkeit verfolgt", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Morgenkommentar. Insbesondere gelte dies, weil die Markterwartungen bezüglich der Zinsentscheidung der Fed in der nächsten Woche noch uneinheitlich sind.

"Die Sitzung der Fed in der nächsten Woche verspricht einige Spannung", schreibt die Commerzbank in ihrem Kommentar. "Sollten die anstehenden Verbraucherpreisdaten schlecht ausfallen, wird die Fed die Zinsen wohl erhöhen müssen, um ihre Glaubwürdigkeit zu sichern." Die Experten rechnen allerdings damit, dass die Daten der Fed ein Stillhalten ermöglichen, wobei wieder einige Gegenstimmen zu erwarten seien.

/stk/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: zimmytws / Shutterstock.com, OlgaNik / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.