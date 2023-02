Nachfrage übersteigt Angebot - Diese Coins könnten bald ausverkauft sein und um das Zwanzigfache ansteigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der Bitcoin und die meisten Altcoins damit kämpfen, sich vom Schock um die Gerüchte eines Staking-Verbots zu erholen, gibt es auch ein paar wenige Gewinner in den letzten 24 Stunden. Darunter The Graph (GRT) mit mehr als 10 %, ImmutableX (IMX) mit mehr als 6 % und MINA mit mehr als 22 %. Die Coins, die derzeit noch im ICO erhältlich sind, sind von den Schwankungen auch nicht betroffen, da sie im Vorverkauf zu einem Fixpreis angeboten werden und erst, wenn sie im Anschluss an den Kryptobörsen gehandelt werden, durch Angebot und Nachfrage steigen oder fallen können. Dabei kristallisieren sich 3 Projekte heraus, bei denen es besonders stark danach aussieht, als würden diese direkt nach ihrem Listing an den Exchanges deutlich ansteigen. 2 davon sind schon bald ausverkauft und beim Dritten steht man auch kurz davor, die 1 Million Dollar Marke zu knacken.

Meta Masters Guild (MEMAG)

Beim MEMAG handelt es sich um einen Play 2 Earn Coin. Allerdings ist Meta Masters Guild kein einzelnes Spiel, sondern hier entsteht eine ganze Web3-basierte Gaming Plattform für mobile Games. Mit Meta Kart Racers, Raid NFT und Meta Masters World sind hier bereits die ersten 3 Spiele geplant. Meta Kart Racers ist dabei am weitesten fortgeschritten und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Bei Meta Masters Guild legt man den Fokus – im Gegensatz zu den meisten Play 2 Earn Games – auf den Spielspaß.

Entsteht hier die Gaming Plattform der Zukunft? Sei dabei und hol dir den MEMAG zum günstigen Vorverkaufspreis ins Portfolio.

Hier will man Spiele entwickeln, die süchtig machen und nicht nur wegen dem Coin-Earning gespielt werden. Das erfreut offenbar nicht nur Gamer. Auch die Investoren reißen sich um den MEMAG. Der Vorverkauf schreitet schnell voran und wie es aussieht, wird heute im Laufe des Tages die 4 Millionen Dollar Grenze überschritten, die die der MEMAG durch den Presale zur Finanzierung des Projekts einbringt. Damit übertrifft der Coin alle Erwartungen und dürfte auch schon bald ausverkauft sein. Für kurze Zeit ist der MEMAG noch für einen Preis von 0,021 USDT erhältlich, ehe der Vorverkauf die letzte Phase erreicht und der Preis auf 0,023 USDT angehoben wird. Investoren, die noch vor der Preiserhöhung einsteigen, profitieren bereits von dieser.

Hier kann man den MEMAG noch zum Vorverkaufspreis kaufen.

Fight Out (FGHT)

Fight Out könnte die Art zu trainieren nachhaltig verändern. Hier entsteht eine Kette von Fitnessstudios, die ihresgleichen sucht. Wer in einem Fight Out Gym trainiert, taucht in das Web3 ein und bekommt hier einen NFT, der an die reale Person gebunden ist. Der Avatar, mit dem man sich durchs Metaverse bewegt, entwickelt sich mit den Fortschritten der Person, die ihn hält.

Sei dabei, wenn Fight Out die Art zu trainieren nachhaltig verändert. Sichere dir den FGHT noch für kurze Zeit im Presale.

Wer die täglichen Challenges im Metaverse leichter meistern will, um so den REPS-Token zu verdienen, muss in der realen Welt hart dafür arbeiten. Wer im Gym ein Krafttraining absolviert, kann seinen Avatar mit Stärke-Punkten aufleveln, wer Ausdauer trainiert, kann auch diese auf seinen NFT übertragen. Damit wird ein spielerischer Ansatz geschaffen, der unzählige Menschen motivieren könnte, ihr Training durchzuhalten, bis aus der Überwindung eine Leidenschaft wird. Einige Profi-Sportler aus dem Kampfsport haben sich bereits zu Fight Out bekannt und so für eine hohe Bekanntheit des Projekts gesorgt. So konnte der FGHT-Presale, der das Vorhaben finanzieren soll, bereits mehr als 4 Millionen Dollar einbringen. Der Preis für einen FGHT-Token steigt alle 12 Stunden und liegt derzeit bei 0,02121 USDT. Gelistet soll der Coin für 0,0333 USDT werden. Damit haben Investoren, die bereits jetzt einsteigen, bis zum Listing im April bereits einen Buchgewinn von knapp 60 % zu verzeichnen. Im Anschluss hat der FGHT das Potenzial, um ein Vielfaches anzusteigen und Anlegern extrem hohe Renditen einzubringen.

Hier geht’s zum FGHT-Vorverkauf.

C+Charge (CCHG)

Bei C+Charge setzt man auf den Wachstumsmarkt rund um die E-Mobilität. Da die Ladeinfrastruktur nicht im selben Ausmaß mitwächst, wie die Verkäufe von Elektrofahrzeugen, hat das Team von C+Charge hier seine Chance erkannt. Neben dem Ausbau des Ladenetzes möchte man auch an den bestehenden Säulen anderer Anbieter die Zahlung vereinheitlichen. Der wichtigste Vorteil, den C+Charge mit sich bringt und warum der CCHG-Token das Potenzial hat, durch die Decke zu gehen, liegt an den Emissionsgutschriften.

Setze auf den Megamarkt rund um die E-Mobilität und investiere in Nachhaltigkeit mit dem CCHG in deinem Portfolio.

Diese erhält man theoretisch, wenn man ein Elektrofahrzeug betreibt und so kein CO2 ausstößt. Bisher war es aber nicht umsetzbar, dass die Emissionsgutschriften bei den Fahrern selbst landen und so haben diese in den letzten Jahren die Fahrzeughersteller kassiert. Ein Millionengeschäft. Tesla hat sich lang Zeit nur durch den Handel dieser Gutschriften über Wasser gehalten. Mittels Blockchain-Technologie soll es durch C+Charge möglich sein, dass die Emissionsgutschriften in Zukunft bei den Fahrern selbst landen, wodurch diese einen Teil ihrer Kosten für eine Akku-Ladung wieder zurückerhalten könnten. Damit dürfte es nicht lange dauern, bis der CCHG unter den Besitzern der E-Autos äußerst beliebt wird und so im Kurs stark ansteigen könnte. Derzeit hat man noch die Gelegenheit, in einer frühen zweiten Phase des Vorverkaufs einzusteigen und so noch von mehreren Preiserhöhung im Laufe des Presales zu profitieren. Noch im März 2023 soll der Coin an den ersten Kryptobörsen gelistet werden und könnte hier innerhalb kürzester Zeit noch deutlich höher ansteigen.

Hier geht’s direkt zum CCHG-Presale.





Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.