Nachgefragt: Was Anleger jetzt wissen müssen

Die erste Woche des Jahres 2023 ist Geschichte. Die Herausforderungen für Anleger haben sich wenig verändert – warum auch? Dennoch stellen sich Anleger die Frage, was sie für das Jahr 2023 wissen müssen. Welche Herausforderungen müssen bewältigt, welche Probleme umschifft werden? Deshalb haben wir uns auf die Suche nach Dingen gemacht, die Anleger in diesem Jahr wirklich interessieren, von einem Investment abhalten oder zu einem Kauf bestimmter Assets bewegen. Denn auch 2023 werden die Wirtschaft, Aktien und Kryptowährungen omnipräsentes Thema sein.

1. Historisch zweitschlechtestes Jahr für Bitcoin: Trendwende in 2023 und bester Zeitpunkt, um BTC zu kaufen

Anleger die im Kryptomarkt agieren, sollten sich trotz negativer Vorzeichen und eines andauernden bearischen Sentiments die langfristigen Zyklen bewusstmachen. Denn 2022 war zweifelsfrei schlecht – rückblickend war das vergangene Jahr sogar das zweitschlechteste beim YTD – nur 2018 fiel der Bitcoin Kurs auf Jahressicht noch stärker. Mit einem Minus von 65 % hat der Bärenmarkt jedoch wohl einen fortgeschrittenen Zustand erreicht.

Wer einen langfristigen Anlagehorizont hat, dürfte sich freuen – denn 2023 könnte sich ideal eignen, um BTC günstig zu akkumulieren und von einem sich bessernden Umfeld im zweiten Halbjahr (Makroökonomie?!) und dem Bitcoin-Halving in 2024 zu profitieren.

Arcane Research:

„Obwohl die sich verschärfende makroökonomische Lage und die Korrelation von BTC mit der makroökonomischen Lage Analogien zu früheren Bärenmärkten erschweren, sind wir der festen Überzeugung, dass dies ein hervorragender Zeitpunkt ist, um ein allmähliches Engagement in BTC aufzubauen. (…) Auf dem Weg ins nächste Jahr werden Geduld und eine langfristige Positionierung entscheidend sein.“

2. Voller Fokus auf die Fed: Wann endet endlich die aggressive Straffungspolitik?

Die USA ist der wichtigste Kapitalmarkt der Welt. Erneut wird der Blick in 2023 auf die größte Volkswirtschaft und die dortige Notenbank Federal Reserve gerichtet. Aktuell verharren die Notenbanker denkbar hawkisch. Die Straffung der Geldpolitik soll fortgesetzt werden, erst 2024 rechne man mit Zinslockerungen. Dennoch könnten die Äußerungen auch geldpolitisches Kalkül sein, um die Zinserwartungen zu steuern. Erste Anzeichen auf eine Lockerung der Geldpolitik würden risikobehaftete Assetklassen (Aktien und Kryptos) gleichermaßen den Weg zur Erholung geleiten.

The Fed fucked up by printing too much money, causing high inflation, effectively taxing the poor and middle class.



Now, the Fed fucks up by fixing their fuck up by forcing layoffs, effectively firing the poor and middle class from their jobs.



That's fucked up. — Michael A. Gayed, CFA (@leadlagreport) January 5, 2023

3. Sanfte Landung der US-Wirtschaft oder Rezession? Inflation weniger wichtig für Anleger, Konjunktur im Mittelpunkt

Zweifelsfrei hängen Inflation, Zinspolitik und Konjunktur untrennbar zusammen. Bleibt die Inflation hoch, reagieren die Notenbanken weiterhin hawkisch. Dies belastet die Konjunktur und führt dann letztendlich auch zu fallenden Aktienkursen. Dennoch dürfte die Inflation im laufenden Jahr weniger wichtig für Anleger werden. Der Fokus wird auch bei anhaltender Inflation auf der Konjunktur liegen. Verläuft die Rezession in Europa milde und kann die USA möglicherweise eine sanfte Landung der Wirtschaft bewerkstelligen? Jüngste Daten wecken Hoffnung, dass möglicherweise die Konjunktur besser als gedacht verläuft.

4. Post-Pandemie bleiben Fitness & Gesundheit relevant: Move2Earn-Kryptos als lukratives Marktsegment

In China wütet die Corona-Pandemie. Doch ehrlich gesagt haben wir in weiten Teilen der Welt Covid-19 mittlerweile vergessen oder zumindest verdrängt. Die pandemischen Restriktionen belaufen sich auf ein Minimum. Dies dürfte mittelfristig die Bedeutung von Gesundheit und Sport wieder in den Vordergrund rücken. Zusätzlich zu dem historisch beeindruckenden Ansturm auf Fitnessstudios könnte der Move2Earn-Trend nach einem kurzen Hype in 2022 erneut am digitalen Währungsmarkt Investoren Gewinne bescheren.

Mit der neuen Move2Earn-Kryptowährung Fight Out gibt es mittlerweile eine intelligente Verknüpfung von Bewegung, Metaverse und Blockchain. Der Ansatz ist weitreichender als in der Vergangenheit. Nachdem sich erste M2E-Coins nicht durchsetzen konnten, gibt es nun die Weiterentwicklung mit guten Chancen auf eine Adoption. Zugleich wird Fight Out noch eigene Fitnessstudios kaufen und eröffnen, mit denen eine reale Absicherung zum virtuellen Geschäftsmodell besteht.

5. Wacklige Erholung am Aktienmarkt – diese Kriterien bleiben 2023 dennoch wichtig

Die erste Handelswoche verlief am Aktienmarkt positiv. Anleger spüren wieder Hoffnung an der Wall Street. Die Kurse der US-amerikanischen Leitindizes Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 stiegen in der ersten Woche um 1-2,5 %. Besonders bullische Impulse gab es am Freitag durch einen eigentlich heißen Arbeitsmarktbericht, der dennoch eine nachlassende Inflation indiziert. An den europäischen Märkten verlief der Start in 2023 noch besser.

Dennoch bleibt die Erholung auf einem wackligen Fundament. Aus einer technischen Perspektive befinden wir uns weiterhin im Bärenmarkt, charttechnische Indikatoren fordern zumindest zu Vorsicht auf. Weiterhin dürften Anleger auf die bewährten Kriterien wie Preissetzungsmacht, Burggraben, Zinsaufwendungen und Konjunkturabhängigkeit setzen, um in einem Umfeld aus Inflation und Rezession die Portfolios krisensicher auszurichten.

