Nächste Evolution für Elektroautos wird eingeleitet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zwar wurde das Elektroauto bereits im Jahr 1881 entwickelt, jedoch nahm die Verbreitung erst in der letzten Zeit rasant zu. In diesem Zusammenhang wurde auch die Technologie für Batterien und Ladestationen kontinuierlich optimiert, um die Kundenbedürfnisse noch besser zu befriedigen. Wie sich der Markt der Elektromobilität bisher entwickelt hat und welches Projekt den nächsten Evolutionsschritt einleiten will, wird nun im folgenden Artikel aufgezeigt.

Zunahme von Elektroautos in Europa und der ganzen Welt

Quelle: ICCT, URL: https://theicct.org/publication/global-ev-update-2021-jun22/

Die Anzahl an Elektrofahrzeug nimmt weltweit rasant zu. So konnte diese laut Angaben von EV-Volumes.com im Jahr 2022 um 55 % ansteigen. Betrachtet man die vollständig elektrisch betriebenen Fahrzeuge, so lag das Wachstum sogar bei 60 %. Insgesamt kommen die BEVs (Elektroauto mit Batterie) und PHEVs (Plug-in-Hybrid) auf 13 % aller Fahrzeuge, wobei es im Vorjahr nur 8,3 % waren.

Derzeit erzielen die skandinavischen Länder die meisten Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen. So sind es bei Norwegen 79,3 %, Schweden 33 % und Dänemark 20,8 %. Aber auch die von dem Meeresanstieg bedrohte Niederlande kam auf 23,5 % vollelektrische Neuzulassungen im vergangenen Jahr.

Dabei erreichte Norwegen im Jahr 2021 auch auf die höchste Anzahl von Elektroautos pro Kopf, mit 117,3 pro 1.000 Einwohner. In Europa waren es hingegen nur 11,0, den USA 6,2 und China 5,6. Dafür erzielte das Reich der Mitte aufgrund seiner hohen Bevölkerung die meisten kumulativen Verkäufe mit 7,861 Mio., während es in Europa 5,647 Mio. und in den USA 2,349 Mio. waren. Dabei dürfte sich künftig das neue Verbot für Verbrennungsmotoren in der EU ab 2035 noch einmal deutlich bemerkbar in der Zunahme der Elektroautos machen.

Jetzt frühzeitig in Evolution der Ladestationen investieren!

Mangelhafte Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Quelle IEA, URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/fast-publicly-available-chargers-2015-2021

Allerdings benötigen Elektrofahrzeuge auch eine entsprechende Infrastruktur. Zwar haben die Ladestationen einen starken Anstieg erlebt, jedoch reichen sie angesichts der Zunahme von Elektrofahrzeugen nicht aus.

Während es im Jahr 2015 noch insgesamt 184.000 auf der ganzen Welt waren, sind es sieben Jahre später mit 1.776.000 bereits 865 % mehr. Die entspricht einem jährlichen Anstieg in Höhe von 124 %, wobei es bei den Schnellladestationen sogar 276 % sind. Dabei werden mit Abstand die meisten Ladestationen in China gebaut.

Ein Großteil der Elektrofahrzeuge nutzen heutzutage die Lademöglichkeiten der eigenen Residenz oder des Arbeitsplatzes. Da auf diese Weise ein höherer Komfort für die Nutzer geboten wird. Allerdings müssen auch die öffentlichen Ladestationen weiter ausgebaut werden. Insbesondere die Schnellladestationen sind dabei von besonderer Relevanz, da sie mehr Elektrofahrzeuge versorgen können.

Ein wichtiger KPI für die Ladestationen stellt die Anzahl von Elektrofahrzeugen pro Ladegerät dar. Zwischen den Jahren 2015 bis 2021 kamen Länder wie China, Korea und die Niederlande relativ konstant auf weniger als 10 Elektrofahrzeuge pro Ladepunkt. Allerdings liegt es nur daran, dass mit der Zunahme von Elektroautos auch die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut wurde.

In anderen Ländern, wie den USA, besteht hingegen ein noch größerer Bedarf für Ladestationen, da hier im Jahr 2021 18 E-Fahrzeuge auf eine Ladesäule kamen. In Norwegen liegt die Zahl sogar noch einmal deutlich höher mit 29. Deswegen sind in diesen Ländern die Lademöglichkeiten bei den Residenzen und Arbeitsplätzen noch einmal entscheidender.

Jetzt in einzigartigen ESG-Coin mit Rabatt investieren!

Nächster Evolutionsschritt der Elektroauto-Ladestationen

Eine originelle ESG-Kryptowährung macht sich das Potenzial des an Bedeutung gewinnenden Marktes für Kohlenstoffemissionsguthaben zunutze. Dabei wird diesem laut Environmentalleader.com ein durchschnittliches jährliches Wachstum bis zum Jahr 2027 in Höhe von 31 % prognostiziert, wobei ein Wert von 2,4 Billionen US-Dollar erreicht werden soll.

Allerdings ist dieser Markt teilweise noch sehr unfair organisiert, da aktuell hauptsächlich die Unternehmen profitieren, welche CO₂ einsparen und somit Emissionsguthaben erhalten. Dieses wird unter anderem von Tesla in Millionenhöhe verkauft. Außen vorgehalten werden dabei jedoch die Verbraucher, welche einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet haben. Dieser Umstand soll sich nun mit dem revolutionären C+Charge ändern.

Denn die Verbraucher erhalten künftig für jedes Aufladen über eine Ladestation das eingesparte Kohlenstoffdioxid als Emissionsguthaben erstattet. Somit werden sie auch finanziell motiviert, um sich stärker für den Klima- und Umweltschutz durch die Elektromobilität und C+Charge zu entscheiden. Im Gegensatz zur Konkurrenz wird dabei ein äußert attraktiver Wettbewerbsvorteil geboten, weshalb die Ladestationen höchstwahrscheinlich gegenüber anderen Lösungen vorgezogen werden.

Jetzt in Evolution der E-Auto-Ladestationen investieren!

Ausbau der Ladeinfrastruktur mit eigenen E-Tankstellen

Neben dem P2P-Zahlungsnetzwerk entwickelt und baut C+Charge auch eigene Ladestationen. Allerdings sollen diese nicht wie die bisherigen Angebote auf fossile Energien zurückgreifen und stattdessen ein 100 % klimafreundliches Laden ermöglichen. Daher wird für dessen Betrieb ausschließlich Solarstrom verwendet. Somit können die Verbraucher nicht nur das Klima wesentlich effektiver schützen, sondern auch höhere Belohnungen verdienen. Gleichzeitig wird das Risiko der Kryptowährung durch das Angebot von physischen Produkten in einem attraktiven Wachstumsmarkt ausgeglichen.

Optimierung der bisherigen Ladeinfrastruktur

Über dies will C+Charge auch einige der bisherigen Probleme der Ladeinfrastruktur lösen. So sollen die Nutzer nicht mehr unter uneinheitlichen und verwirrenden Abrechnungsstandards leiden. Denn C+Charge stellt eine universelle und plattformübergreifende Zahlungsmöglichkeit bereit. Durch OCCP soll sie sich dabei in so gut wie alle E-Tankstellen nahtlos integrieren lassen können. Dabei können außerdem die hohen Kosten für eine Verkaufsstelle eingespart werden. Aufgrund der einzigartigen Vorteile konnte das Start-up bereits Perfect Solution Turkey für sich gewinnen, sodass es in 20 % aller Ladestationen des Landes genutzt wird.

Zudem können sich Verbraucher die Frustrationen durch nicht funktionsfähige oder besetzte Ladestationen ersparen. Denn mittelst der App können sie sich alle in der Nähe befindlichen Lademöglichkeiten sowie deren voraussichtliche Wartezeit anzeigen lassen. Außerdem verfügt C+Charge über eine Fernwartung, mit welcher Probleme von Ladestationsbetreibern frühestmöglich erkannt sowie teilweise sogar aus der Ferne gelöst werden können.

Jetzt frühzeitig in Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren!

Presale von C+Charge bereits bei fast 2,5 Mio. US-Dollar

Der Vorverkauf von C+Charge konnte seit dem Beginn in diesem Jahr für ein kontinuierlich steigendes Verkaufstempo sorgen. In diesem Zusammenhang wurden bereits Token für 2,445 Mio. US-Dollar innerhalb kurzer Zeit verkauft. Dieser Umstand ist im Angesicht des Bärenmarktes und der Verunsicherungen am Kryptomarkt noch einmal umso beeindruckender. In diesem Zusammenhang stehen über den Vorverkauf 40 % der 1 Mrd. CCHG-Token zum Kauf bereit.

Dabei wird der Presale über insgesamt acht verschiedene Phasen abgewickelt, wobei sich das Projekt derzeit in der Fünften befindet. Allerdings wird diese nach Erreichen des Etappenziels von 2.683.943 US-Dollar oder spätestens in 38 Stunden abgeschlossen sein. So lange können die Token noch für einen Preis von 0,018 US-Dollar erworben und bis zum Abschluss des Vorverkaufs am 29. März 31 % Buchgewinne erzielt werden. Kurze Zeit danach erfolgt am 31. März bereits das initiale Listing auf BitMart.

Hey C+Charge Crew!



BIG ANNOUNCEMENT – We are going LIVE on @BitmartExchange soon



Join our community now and don't miss out on all news about our first #exchange #listing!https://t.co/ixe18bPqzI pic.twitter.com/OtXf9b4eZf — C+Charge (@C_Charge_Token) March 6, 2023

Zudem hat das Team nun einen Burningmechanismus implementiert, sodass es sich um eine deflationäre Kryptowährung handelt. Sollten Coins aus einer Vorverkaufsphase übrigbleiben, so werden diese verbrannt. Dabei werden die Token zur Vernichtung an eine tote Wallet gesendet und gleichzeitig das Gesamtangebot reduziert. Auf diese Weise steigt tendenziell der Wert der verbliebenen Token. Bisher wurden auf diese Weise schon mehr als 71 Mio. CCHG vernichtet.

Jetzt rechtzeitig C+Charge im Presale-Angebot sichern!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.