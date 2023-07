Nächster Meme-Coin steuert auf 20 Millionen Dollar zu - Hat Elon Musk hier seine Finger im Spiel?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kaum stagniert der Bitcoin, passiert meist auch bei den anderen Top 20 Kryptowährungen nicht viel. Ist das der Fall wird gerne jenseits der Top 20 spekuliert, da hier teilweise extrem hohe Renditen innerhalb kürzester Zeit erzielt werden können. Meme-Coins sind hier das Extrembeispiel, die innerhalb weniger Stunden sowohl zum Totalverlust oder zur Verhundertfachung (x100) des eingesetzten Kapitals führen können. Vor allem, wenn diese auf eine Marktkapitalisierung von 20 Millionen Dollar zusteuern, scheint alles möglich zu sein.

Jeder, der sich auch nur entfernt für Kryptowährungen interessiert, hat inzwischen wahrscheinlich von Dogecoin, Shiba Inu oder Pepe gehört. Meme-Coins, die ohne realen Nutzen eine Bewertung in Milliardenhöhe erreichen und diese teilweise sogar über Jahre halten können. Kleinanleger werden zu Millionären und das beinahe über Nacht.

Das klingt zu schön, um wahr zu sein, und dennoch passiert das bei Meme-Coins immer wieder. Aber natürlich ist dort, wo Licht ist, auch Schatten und den unverschämt hohen Renditen stehen auch täglich Totalverluste gegenüber. Man sollte also nicht unbedingt blind auf den nächsten Meme-Coin setzen, der gelistet wird, sondern vielleicht ein paar Dinge beachten, auch wenn es natürlich nie eine Garantie dafür gibt, welcher Coin als nächstes durch die Decke geht.

Es gibt aber zumindest Anzeichen, die auf einen möglichen Erfolg hindeuten können. Und davon hat Wall Street Memes ($WSM) jede Menge. Der Vorverkauf der $WSM-Token steuert inzwischen schon auf die 20 Millionen Dollar Marke zu und damit hat $WSM eine höhere Marktkapitalisierung beim Handelsstart, als die meisten Meme-Coins je erreichen.

Hat Elon Musk seine Finger im Spiel?

Egal ob man ihn als Tesla-Gründer, SpaceX-Gründer, Twitter-Inhaber oder Dogefather ansprechen will. Der Milliardär ist für seine Vorliebe für Meme-Coins bekannt und hat einigen bereits zu einer Multi Milliarden Dollar Bewertung verholfen. Aber von den zahlreichen Meme-Coins, die Tag für Tag auf den Markt kommen, erlangen natürlich nur die wenigsten die Aufmerksamkeit Musks.

Wall Street Memes hat hier die besten Voraussetzungen. Die Social Media Accounts hinter $WSM kommen zusammen auf mehr als eine Million Follower. Elon Musk hat bereits auf einige der Tweets von Wall Street Memes reagiert und diese auch kommentiert. Damit ist es auch nicht weit hergeholt, dass er auch vom $WSM-Token schon Wind bekommen hat und diesen genauso feiert, wie den Twitter-Account des Teams.

Mehr als eine Million Follower – Der einflussreichste Meme-Coin am Markt?

Nicht nur die Tatsache, dass Elon Musk auf die Tweets von Wall Street Memes reagiert, zeigt, welche Reichweite eine Million Follower mit sich bringen. Um das zu verdeutlichen: Nach seinem Anstieg auf fast 2 Milliarden Dollar hat Pepe 300.000 Follower auf Twitter vorweisen können. Damit ist es auch durchaus denkbar, dass die Community hinter Wall Street Memes ($WSM) den Erfolg des Frosch-Coins einstellen könnte.

Das Team hinter $WSM hat auch bereits Erfahrung damit, seine Community für den Web3-Markt zu mobilisieren. Bereits 2021 hat dasselbe Team die 10.000 Stück umfassende Wall Street Bulls NFT-Kollektion auf den Markt gebracht, die innerhalb weniger Minuten ausverkauft war und Millionen eingebracht hat.

Millionen Dollar für Community-Rewards

Ein Blick auf die Tokenomics auf der Wall Street Memes ($WSM) Website verrät, dass $WSM-Holder sich über hohe Rewards in Form von Airdrops freuen können. 30 % sind für Rewards vorgesehen und schon bei der aktuellen Marktkapitalisierung würde das bedeuten, dass die Community sich auf Belohnungen in Millionenhöhe freuen könnte. Wenn man dann noch bedenkt, dass 50 % für Marketing vorgesehen sind, kann $WSM eine große Zukunft vor sich haben.

Hoher Gewinn schon im Presale möglich

Der Vorverkauf steuert auf 18,5 Millionen Dollar zu. Sobald $WSM-Token im Wert von 30 Millionen Dollar verkauft wurden, wird Wall Street Memes ($WSM) an den Kryptobörsen gelistet. Bis dahin haben Frühentschlossene den großen Vorteil, dass der Presale-Preis in jeder weiteren Phase angehoben wird.

Für Anleger der aktuellen Vorverkaufsstufe bedeutet das, dass sich bis zum Listing an den Kryptobörsen schon ein hoher Buchgewinn ergibt, der theoretisch gleich beim Handelsstart realisiert werden kann. Mittel- und langfristig hat $WSM aber tatsächlich das Potenzial, mit seinen zahlreichen Followern und der Nähe zu Elon Musk auf Twitter, der nächste Milliarden Dollar Coin zu werden.

