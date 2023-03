Nächstes Zeitalter der Elektroauto-Ladestationen steht bevor

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach dem Verkaufsverbot der EU für neue Verbrennungsmotoren bis zum Jahr 2030 dürfte sich die Adaptionsrate von Elektrofahrzeugen noch einmal zusätzlich beschleunigen. Dabei ist allein im Jahr 2022 die Anzahl der weltweiten Elektrofahrzeuge um 55 % gestiegen, sodass diese nun 13 % aller Fahrzeuge ausmachen. Ein junges ESG-Start-up hat ein besonders innovatives Geschäftsmodell in diesem Bereich aufgestellt, wobei es von zwei attraktiven Zukunftsmärkten profitiert. Um welches Projekt es sich genau handelt und was es bisher schon geleistet hat, soll jetzt im folgenden Beitrag näher vorgestellt werden.

Enorme Wettbewerbsvorteile bergen massives Potenzial

Der interessanteste Aspekt von C+Charge liegt in der Vergütung der Kohlenstoffeinsparungen bei jedem Aufladen von Elektrofahrzeugen, welches über die App durchgeführt wird. Durch diese finanziellen Anreize werden die Verbraucher noch stärker zum Klimaschutz sowie einen Umstieg auf Elektroautos und C+Charge motiviert. Dies sollte wiederum für eine stärkere Nachfrage als bei der Konkurrenz sorgen.

Dabei erhalten die Anwender den GNT (Goodness Native Token) von Flowcarbon vergütet. Bei diesem handelt es sich um verifiziertes, freiwilliges CO₂-Guthaben, welches zur Emission von einer Tonne Treibhausgasen berechtigt. Die Nutzer können dieses dann wie eine nachhaltige Vermögensanlage betrachten, wobei sie nun endlich auch finanziell fair für ihre Leistungen belohnt werden und nicht mehr nur die Großunternehmen wie Tesla. Alternativ besteht aber auch die Möglichkeit, dass sie dieses in NFTs umwandeln, welche ebenfalls wie Vermögenswerte handelbar sind.

Verwendet werden soll das P2P-Zahlungsnetzwerk unter anderem von dem Kooperationspartner Perfect Solution Turkey. Dieser will es mit 20 % der Ladestationen des Landes nutzen. Ebenso entwickelt und baut C+Charge auch eigene Lademöglichkeiten, welche ausschließlich mit Ökostrom betrieben werden. Auf diese Weise profitiert das Projekt noch einmal durch die Diversifizierung und das große Potenzial der Unterversorgung mit Ladestationen im Angesicht der stetigen Zunahme von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus soll es aber auch durch OCCP mit so gut wie allen Elektro-Tankstellen kompatibel sein.

Die universelle und nahtlose Zahlungsmöglichkeit soll zudem verwirrende Unterschiede bei den Abrechnungsstandards und die geringe Nutzerfreundlichkeit durch inkompatible Abomodelle zwischen einzelnen Ladesäulen künftig obsolet machen. Ansonsten können sich die Nutzer auch bequem die nächsten Lademöglichkeiten sowie dessen Wartezeit anzeigen lassen. Die Betreiber der Elektrotankstellen können hingegen die Verkaufsstellen einsparen und erhalten eine Fernwartung, welche Fehler sofort anzeigt und einige sogar über die Distanz lösen kann. Auf diese Weise kommt es zu weniger frustrierenden Nutzererfahrungen durch geringe Ausfallquoten.

Jetzt frühzeitig in revolutionäres Potenzial von C+Charge investieren!

App Beta bereits gestartet

Am 9. März hat C+Charge bereits vor Abschluss des Vorverkaufs die erste Betaversion der Mobileapp entwickelt. Nutzen können sie alle, indem sie einen Account auf der Website mit ihrem Mobilgerät oder Computer erstellen. In der Betaversion wird die App nur ein limitiertes Angebot der geplanten Funktionen enthalten, zu welchen bereits die Folgenden gehören:

Finder für Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge

Merchandise-Shop

Belohnungen

Die Belohnungen sind seit dem 10. März um 12 Uhr öffentlich. Dabei erhalten die ersten 200 Nutzer, welche ihre Wallet angeben, eine zufällige Anzahl Token. Ein Betatester wird dabei einen Airdrop in Höhe von 300 US-Dollar in CCHG-Token erhalten.

In Zukunft sollen jedoch noch weitere Funktionen ergänzt werden, welche im Whitepaper aufgelistet sind. Zu diesen zählen unter anderem die Überwachung des CO₂-Verbrauchs, die Berechnung der Wartezeit und die Umwandlung des Kohlenstoffemissionsguthabens in NFTs. All diese Features sollen noch vor der offiziellen Veröffentlichung der Anwendung integriert werden.

Jetzt rechtzeitig vor Mainrelease in C+Charge investieren!

Vorverkauf ist in Kürze bereits abgeschlossen

Insgesamt gibt es 1 Mrd. CCHG-Token, von denen 400 Mio. über den Vorverkauf erworben werden können. Dieser staffelt sich dabei in acht unterschiedliche Phasen, in welchen die Tokenpreise schrittweise jede Woche erhöht werden. Allerdings können die Finanzierungsziele auch wesentlich schneller erreicht werden, sofern das für die jeweilige Phase angesetzte Kapital eingenommen sowie alle Token aus der Charge verkauft wurden. Bereits jetzt konnten schon Token im Wert von 2,855 Mio. US-Dollar verkauft werden.

Die ersten Anleger erhielten die CCHG-Token noch für einen Preis in Höhe von 0,013 US-Dollar, als der Presale im Februar startete. Seitdem befindet sich C+Charge bereits in der sechsten Phasen. Noch können die Coins für einen Preis von 0,019 US-Dollar gekauft werden. Bis zum Abschlussdatum des Vorverkaufs sind noch immer 23,68 % Presalerendite möglich.

Somit können sich rechtzeitige Investoren relativ planbare und attraktive Buchgewinne bis zum Vorverkaufsende am 29. März sichern. Im Gegensatz zu anderen bereits öffentlich handelbaren Assets kann dieser Umstand insbesondere im Bärenmarkt ein äußert interessanter Faktor sein. Denn darüber hinaus müssen bis zur ersten Notierung an einer Kryptobörse keinerlei Abverkäufe und somit Kursverluste befürchtet werden. Zudem müssen im Gegensatz zu anderen Krypto-Vorverkäufen keinerlei Sperrzeiträume beachtet werden, sodass die Token theoretisch auch am ersten Handelstag verkauft werden können.

Bereits jetzt hat das Team von C+Charge die erste Notierung an Kryptobörsen angekündigt, welche unmittelbar nach Abschluss des Presales erfolgen sollen. Die erste Listung der CCHG-Token wird dabei am 31. März auf BitMart stattfinden.

Jetzt mit CCHG bis zu 23,86 % Buchgewinne in 2 Wochen sichern!

Investoren profitieren von zusätzliche Verknappung des Angebots

Das Team von C+Charge hat zudem einen Burningmechanismus in den Vorverkauf implementiert, welcher sich vorteilhaft für die Investoren auswirkt. Denn auf diese Weise wird das Tokenangebot kontinuierlich reduziert, womit die übrigen Coins tendenziell im Wert steigen.

Dabei werden alle verbliebenen Token aus den jeweiligen Vorverkaufsphasen verbrannt, sofern das jeweilige Finanzierungsziel am Abschlussdatum nicht erreicht wurde. In diesem Kontext wurden bereits 35.658.291 CCHG aus der zweiten Charge und 35.815.716 Token aus der dritten Phase am 22. und 28. Februar vernichtet. Die Belege dafür finden sich hier:

https://bscscan.com/tx/0x4ec215ea76b33b760e84fbf67ebc0dd2dfc85ba1c667617e71bf477f24e1de91

https://bscscan.com/tx/0x0768484a7c9cd24f623c015d38acc2013985ed375b4d57cea6cb87863c8ca2f2

Jetzt frühzeitig in Zukunft der E-Fahrzeug-Ladestationen investieren!

