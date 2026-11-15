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Nächtlicher Einbruch

Bitcoin-Kurs zeitweise nahe 62.000 US-Dollar: Was hinter dem Ausverkauf am Wochenende steckt

Bitcoin-Kurs zeitweise nahe 62.000 US-Dollar: Was hinter dem Ausverkauf am Wochenende steckt

Binnen eines Tages wurden am Kryptomarkt Wetten über mehr als zwei Milliarden US-Dollar aufgelöst, und an den Zinsmärkten wächst eine Sorge, die über den Dezember hinausreicht.

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  • Bitcoin fällt in der Nacht bis auf gut 62.000 US-Dollar und erholt sich danach
  • Am Kryptomarkt werden Wetten über mehr als zwei Milliarden US-Dollar aufgelöst
  • Die Zinsmärkte rechnen inzwischen auch im Januar mit einer Zinserhöhung

Der Ausverkauf beim Bitcoin hat sich in der Nacht zum Sonntag noch einmal beschleunigt: Laut CoinMarketCap fiel die älteste Kryptowährung im Tief bis auf 62.017,88 US-Dollar. Inzwischen hat sich der Bitcoin etwas erholt und notiert wieder bei etwas über 65.000 US-Dollar. Im Tief lag er damit bei weniger als der Hälfte seines Rekordhochs von gut 126.000 US-Dollar aus dem Oktober 2025.

Hebelwetten beschleunigen den Absturz

Verstärkt wurde die Bewegung durch Zwangsverkäufe am Terminmarkt. Binnen 24 Stunden wurden laut CoinDesk Positionen über mehr als zwei Milliarden US-Dollar aufgelöst, betroffen waren mehr als 300.000 Händler. Vor allem Anleger, die auf steigende Kurse gesetzt hatten, mussten ihre Positionen schließen. Solche Liquidationen wirken wie ein Brandbeschleuniger: Jeder erzwungene Verkauf drückt den Kurs weiter und kann die nächste Welle auslösen.

Ein Trader-Account auf der Plattform X will laut BeInCrypto umfangreiche Verkäufe in institutioneller Größenordnung auf der Kryptobörse Coinbase beobachtet haben, ausgeführt bei dünner Liquidität am Wochenende. Einige Marktbeobachter sprechen in sozialen Medien zudem von gezielter Manipulation durch große Akteure. Öffentliche Belege dafür gibt es laut BeInCrypto bislang nicht. Viele Analysten sehen die Ursache demnach eher im übermäßigen Hebel, der den Abverkauf beschleunigt habe, sobald wichtige Unterstützungen gebrochen waren.

ETF-Anleger ziehen weiter Geld ab

Auch von institutioneller Seite fehlt die Unterstützung. Die US-Spot-ETFs auf den Bitcoin verzeichneten laut CoinDesk an sieben Handelstagen in Folge bis zum 13. November Nettoabflüsse von zusammen rund 1,91 Milliarden US-Dollar. Allein in der vergangenen Woche flossen 1,07 Milliarden US-Dollar ab, es war bereits die zweite Woche in Folge mit Abflüssen von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Über diese Fonds kaufen viele professionelle Investoren den Bitcoin, ihre Zurückhaltung fällt deshalb besonders ins Gewicht.

Zinsmärkte rechnen mit einer weiteren Erhöhung im Januar

Zudem haben sich die Zinserwartungen noch einmal verschärft. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ist laut CoinDesk an den Zinsmärkten inzwischen vollständig eingepreist, und auch für Januar rechnen Händler weitgehend mit einem weiteren Schritt. Eine Woche zuvor lag die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung im Januar noch bei etwa zehn Prozent. Dazu beigetragen haben auch die Verbraucherpreise für Oktober, die gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent stiegen, in der Kernrate um 0,3 Prozent. Für eine Anlage ohne laufende Erträge wie den Bitcoin ist ein länger anhaltender Zinsanstieg ein Belastungsfaktor.

Was Anleger jetzt im Blick haben

Die rasche Erholung über 65.000 US-Dollar zeigt, dass es nach dem Einbruch durchaus Käufer gab. Ob daraus eine Bodenbildung wird, ist allerdings offen. Ein erster Hinweis werden die ETF-Flüsse der neuen Woche sein: Halten die Abflüsse an, fehlt dem Markt weiter eine wichtige Stütze. Am 9. Dezember folgt dann die Zinsentscheidung der Fed, bei der neben der Entscheidung selbst vor allem die Signale für Januar zählen dürften.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: tungtaechit / Shutterstock

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