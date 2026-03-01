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Nahost-Krieg

Eurokurs kaum verändert zum US-Dollar - die Gründe

25.03.26 11:52 Uhr
Devisen im Blick: Warum sich der Euro zum Dollar kaum bewegt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert.

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Die Gemeinschaftswährung Euro wurde am Vormittag zu 1,1597 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Aussagen der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) gaben dem Euro keine neue Richtung. Christine Lagarde machte deutlich, dass die Notenbank handlungsbereit sei, um mögliche Folgen des Iran-Kriegs einzudämmen. Allerdings wolle die EZB zunächst die weitere Entwicklung abwarten.

Der Notenbankpräsidentin zufolge wird die EZB aber nicht zögern zu handeln, falls es notwendig wird. "Unser Bekenntnis zu einer Inflationsrate von 2 Prozent auf mittlere Sicht ist bedingungslos", sagte Lagarde.

Auch ein Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft konnte den Kurs der Gemeinschaftswährung nicht unter Druck setzen. Im März hat sich die Stimmung in den Unternehmen wegen des Iran-Kriegs deutlich verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 2,0 Punkte auf 86,4 Punkte. Allerdings war der Stimmungsdämpfer in diesem Ausmaß erwartet worden.

/jkr/jsl

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images, OlgaNik / Shutterstock.com