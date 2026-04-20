Nahostkonflikt

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum von der Stelle bewegt.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1773 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Weiterhin marktbewegender Einfluss gehe von den geopolitischen Entwicklungen rund um den Persischen Golf aus, schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance vor einer Abreise Richtung Pakistan. Auch der Iran soll eine Delegation geschickt haben.

An möglicherweise marktbewegenden Daten steht heute aus dem Euroraum die jüngste ZEW-Umfrage um 11 Uhr auf der Agenda. Nach dem dramatischen März-Einbruch auf -0,5 Punkte (ein Rückgang um 58,8 Punkte) gegenüber Februar werde eine weitere Verschlechterung (-5,8 Punkte) von Experten erwartet, schreibt die Deka. "Die Interpretation der Zahlen gestaltet sich nicht einfach: In den Erhebungszeitraum fallen das Ultimatum, der Abbruch der Friedensverhandlungen und die Sperrung - und vorübergehende Wiederöffnung - der Straße von Hormus."

In den USA stehen am Nachmittag noch die wichtigen Daten zum Einzelhandelsumsatz an. Hier werden sich laut Helaba die jüngsten Preissteigerungen wegen des Irankriegs bemerkbar machen. Alles in allem werden die Daten wohl nicht für baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed sprechen. hieß es weiter.

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FRANKFURT (dpa-AFX)