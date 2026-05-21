DAX24.755 +0,6%Est506.006 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +1,4%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.606 -0,3%Euro1,1607 -0,1%Öl105,3 +0,4%Gold4.526 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest -- Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Lenovo, Zoom im Fokus
Top News
Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nahostkrieg im Fokus

Deshalb gibt Euro nach

22.05.26 09:28 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro zum US-Dollar abgibt | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gefallen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
7,8912 CNY -0,0136 CNY -0,17%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8645 GBP -0,0008 GBP -0,09%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0984 HKD -0,0045 HKD -0,05%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
184,7200 JPY 0,0100 JPY 0,01%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1610 USD -0,0010 USD -0,08%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro knapp über 1,16 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Kurz vor dem Wochenende bleibt die Geopolitik weiter ein bestimmender Faktor für den Handel am Devisenmarkt.

Im Verlauf der Handelswoche ist es immer wieder zu kräftigen Preisschwankungen am Ölmarkt gekommen, die auch bei den Kursen der Devisen Wirkung zeigten. Hintergrund sind die Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs und einer damit verbundenen Öffnung der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus.

Jüngste Aussagen aus den USA und dem Iran waren zum Teil widersprüchlich und ließen zentrale Streitpunkte offen. Es ist weiter unklar, ob sich beide Länder nach den erneuten Eskalationsdrohungen der vergangenen Tage einem Abkommen annähern können. Dies ist eine Entwicklung, die an den Finanzmärkten generell wegen der Auswirkungen auf die allgemeine Preisentwicklung und möglicher Reaktionen von Notenbanken Kursschwankungen auslöste.

Im weiteren Handelsverlauf könnten aber auch Konjunkturdaten für Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm steht mit dem Ifo-Geschäftsklima der wichtigste Konjunkturindikator für Deutschland. Nachdem zuletzt bereits die Stimmung der Einkaufsmanager schlechter ausgefallen ist, wird damit gerechnet, dass die Folgen des Iran-Kriegs auch das Ifo-Geschäftsklima belasten.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Natursports / Shutterstock.com, Valeri Potapova / Shutterstock.com