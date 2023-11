Nakamoto Games (NAKA) Kursprognose nach über 1.493 % in einem Jahr: Der nächste große Gaming-Gigant?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nakamoto Games Kursprognose entfacht Spekulationen: Mit einem Kursanstieg von über 1.493 % im vergangenen Jahr hat Nakamoto Games (NAKA) die Blicke der P2E-Welt auf sich gezogen. Kann dieser Trend anhalten? Lassen Sie uns hinter die Kulissen blicken und die Mechanismen des Phänomens seit unserer letzten Analyse vor wenigen Monaten erkunden.

Was ist Nakamoto Games (NAKA)?

Nakamoto Games (NAKA) ist im Bereich des Web3-Gaming in letzter Zeit vermehrt aufgefallen. NAKA schafft eine besondere Nische, in der Nutzer basierend auf Geschicklichkeit, Strategie und fundiertem Wissen über die Spiele Geld verdienen können.

Die Nakamoto Games Plattform ist bekannt für ihre hyper-casual, unterhaltsamen und leicht verständlichen Spiele, die eine breite Palette an Genres abdecken – von Action und Shootern bis hin zu Sportspielen und NFT-basierten Games.

Mit bereits über 200 veröffentlichten Spielen, wie Netris, Naka Strike, Tank Battle und Candy Shop, sowie Plänen für über 500 WebGL-Spiele, mehr als 50 AAA-Titel und über 100 Mobilegames, ist NAKA darauf ausgerichtet, ein umfassendes Unterhaltungsangebot zu bieten. Von diesen Games sind ungefähr 40 Play-to-Earn.

Ebenso hat Nakamoto Games ein eigenes Metaverse, das NAKAVERSE, entwickelt und eine die NFT-Kollektion NAKA Punks mit 10.000 Exemplaren erstellt. Hinzu kommt ein Marktplatz für diverse In-Game-Objekte.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Schaffung eines fairen und unterhaltsamen Spielerlebnisses, wobei das Glück laut Nakamoto Games Whitepaper keine Rolle spielt. Das Ökosystem ist darauf ausgerichtet, sowohl Spieler als auch Entwickler anzuziehen, wobei letztere mit Tools ausgestattet werden, um eigene Spiele zu kreieren und zu monetarisieren.

Um Anfängern den Einstieg zu erleichtern, wurde das Konzept Free-to-Play-to-Earn oder Free-to-Earn eingeführt, bei dem keine Web3-Wallet erforderlich ist. Dies öffnet die Tür für eine breite Nutzerbasis und fördert die Inklusion.

Laut Whitepaper kommt Nakamoto Games auf monatlich mehr als 500.000 aktive Spieler. Zudem will es Partnerschaften mit über 10 Blockchains, darunter BNB Chain, Solana, Avalanche, Near, Tron, Fantom, Elrond und WAX aufbauen. Hinter NAKA steht ein Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in unterschiedlichsten Bereichen.

NAKA ist die native Kryptowährung mit einem festgelegtem Gesamtangebot von nur 180 Millionen Token, von denen bereits mehr als 72,36 Millionen im Umlauf sind. Sie wird für die unterschiedlichen Angebote innerhalb des P2E-Ökosystems verwendet.

Was hat den NAKA-Kurs in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden findet sich eine Übersicht mit den wichtigsten Faktoren, die Nakamoto Games (NAKA) in diesem Jahr bewegt haben:

Künstliche Intelligenz: Der neue Game-Changer bei Nakamoto Games

Hey #NAKAFAM



More #AI Integrations coming!



AI #Gaming Character Calculator



AI Trained Bots for $NAKA Blaster



AI Integrations across all Platform #Games



We keep building and integrating the latest tech for the best possible user experience.https://t.co/6Ie3ogykDc pic.twitter.com/vZ1L4in99A — Nakamoto.Games (@NakamotoGames) February 12, 2023

Nakamoto Games hebt die Nutzung von KI seit Anfang Februar auf ein neues Niveau und erweitert damit die Grenzen des Metaverse und GameFi. Das Team setzt auf kontinuierliche Innovation und hat kürzlich neue KI-Integrationen angekündigt, die das Spielerlebnis und die Plattform selbst bereichern werden.

Durch den Einsatz von KI-Software wie OpenAIs GPT-3 und DALL.E-2 wird Nakamoto Games die Suche und Empfehlung von Spielen personalisieren, wodurch Nutzer schneller Spiele finden, die ihren Vorlieben entsprechen.

Auch die Entwicklung von NPCs und Spielumgebungen wird durch KI verbessert, was zu dynamischeren und glaubwürdigeren Interaktionen führt sowie die Erzählstränge vertieft.

Ebenso wird die KI dazu genutzt, um Gegner in Games anzupassen, die den Stil des Spielers erkennen und sich entsprechend herausfordernder verhalten. Auch im Bereich des Community-Contents wird KI eingesetzt, um effizienter und verständlicher zu kommunizieren sowie Inhalte für die NAKA-Familie zu erstellen.

Nakamoto Games bewegt sich dabei an der Spitze der technologischen Revolution und nutzt KI, um das GameFi-Erlebnis zu revolutionieren, sodass Spieler von einer verbesserten, maßgeschneiderten und interaktiven Erfahrung profitieren können.

Nakamoto Games: Sicherheit und Regulierung im Web3-Gaming

Nakamoto Games zeichnet sich durch eine Vorreiterrolle in der regulierten Web3-Gaming-Branche aus und setzt sich damit von weniger sicheren Projekten ab.

Inmitten einer zunehmenden Annahme von Kryptowährungen durch traditionelle Finanzinstitutionen wie BlackRock, Deutsche Bank und Fidelity, engagiert sich Nakamoto Games für rechtliche Konformität und Partnerschaften mit Regierungsstellen, insbesondere in Thailand und Hongkong.

Diese strategische Ausrichtung ermöglicht es, das umfassende Gaming-Ökosystem von Nakamoto Games mit dem wachsenden Krypto-Markt zu synchronisieren.

Nakamoto Games: Investment-Chance durch Telegram Gaming Bots

Nakamoto Games: Unleashing a Gaming Revolution on Telegram!



Nakamoto Games is transforming #Telegram into a Super App, redefining the gaming landscape like never before! Our mission is clear: to revolutionize, break records, and push boundaries to new heights.



We are… pic.twitter.com/koCq75zUc7 — Nakamoto.Games (@NakamotoGames) October 23, 2023

Nakamoto Games unterstützt seit 24. Juni 2023 mit der Einführung eines Gaming Bots Spiele auf Telegram. Diese Initiative erschließt eine neue Dimension des hyper-casual Web3 Gamings, in der tägliche Turniere mit Echtgeld-Preisen stattfinden. Diese Entwicklung positioniert Nakamoto Games als einzigartigen Akteur am Markt, der die Grenzen zwischen Kommunikation und Unterhaltung verwischt.

Mit einem umfangreichen Spieleportfolio und der Integration in eine weltweit genutzte Messaging-Plattform bietet Nakamoto Games nun eine besondere Chance. Dies unterstreicht das Engagement von Nakamoto Games, innovative Wege zu beschreiten und das Web3-Ökosystem kontinuierlich zu bereichern.

Am 7. November wurde zuletzt ein neues Spiel von Nakamoto Games auf Telegram veröffentlicht, welches an das bekannte Kartenspiel Magic The Gathering erinnert.

Nakamoto Games auf Facebook: Ein Wachstumssprung für Web3 Gaming

Nakamoto Games, eine führende Web3-Gaming-Plattform, expandiert in die Mainstream-Sphäre mit der Implementierung ihrer Spiele auf Facebook. Diese strategische Integration verspricht, das Potenzial der Plattform deutlich zu steigern, indem sie ein Publikum von rund 700 Millionen monatlichen aktiven Nutzern von Facebook Gaming erreicht.

Die Aufnahme von Strike Force, einem ihrer Flaggschiff-Spiele, in Facebook Gaming ist ein kühner Schritt, der nicht nur das Engagement und die Nutzerbasis vergrößert, sondern auch das Bewusstsein und die Akzeptanz von Web3-Gaming weltweit fördert.

Nakamoto Games: Zukunftsgerichtete Marketingstrategien für globales Wachstum

Nakamoto Games (NAKA) expandiert mit einem dreiteiligen Marketingansatz, der speziell darauf abzielt, Nutzerkreise außerhalb des Krypto-Spaces zu erschließen und die Marketingbemühungen in China zu verstärken. Dabei richtet sich Nakamoto Games an traditionelle Gamer, Web3-Entwickler und Krypto-Interessierte, um seine Reichweite zu erweitern.

Die Bedeutung Chinas als Markt kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, insbesondere angesichts der Beliebtheit von Gaming und der fortschreitenden Regulierung von Kryptowährungen. Durch die Präsenz in führenden chinesischen und asiatischen Medienkanälen und die strategische Ausrichtung auf ein Publikum, das über das Krypto-Ökosystem hinausgeht, steht Nakamoto Games vor einer signifikanten Expansion und Mainstream-Akzeptanz.

Nakamoto Games Technologische Innovationen in KW 45

Nakamoto Games Week #45: Unveiling Key Technological Developments



As Nakamoto Games enters Week #45, we are set to launch a series of strategic technological releases, each poised to enhance the gaming experience and operational efficiency.



System Analysts’ Key Developments:… pic.twitter.com/Ho6qu8TA4a — Nakamoto.Games (@NakamotoGames) November 6, 2023

In der 45. Kalenderwoche kündigt Nakamoto Games wegweisende technologische Neuerungen an. Zu den Highlights gehören unter anderem die Einführung der Watch2Earn Ads API, die Werbung nahtlos mit direkten Spielerbelohnungen verbindet, das neue Season Pass System, das ein personalisiertes Spielgefühl mit exklusiven Inhalten und Vorteilen verspricht, sowie der Entwurf eines LootBox Mechanismus, der zufällige Belohnungen in das Spielangebot integriert und so das Spielerlebnis weiter bereichert. Zudem wurden noch viele weitere Optimierungen vorgenommen.

$NAKA API: Ein Meilenstein für Investoren im Web3-Sektor

Nakamoto Games präsentiert stolz die Einführung der $NAKA API. Diese API bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Spiele nahtlos in bestehende Webplattformen zu integrieren und eröffnet damit neue Wege der Nutzerbindung.

Mit der API-Integration, angeführt durch das Spiel StrikeForce, wird eine neue Dimension der Interaktivität und des Engagements für Webseitenbesitzer und Entwickler erschlossen. Dies ist ein entscheidender Schritt zur Beschleunigung der Massenadoption und zur Erweiterung des Einflusses von $NAKA.

Watch2Earn von Nakamoto Games: Revolutioniert den Web3-Gaming-Markt

Nakamoto Games präsentiert Watch2Earn, ein innovatives Feature. In Zusammenarbeit mit Googles AdMob ermöglicht diese Funktion Nutzern, durch das Ansehen von Werbung in das Ökosystem von Nakamoto einzutauchen und wertvolle In-Game-Assets zu verdienen.

Dieses Modell bietet einen kapitalfreien Einstieg in die Spielewelt von Nakamoto Games. Mit einer fünfstufigen Verdienststruktur, die bis zu 100 % des Gewinns an die Nutzer ausschüttet, demokratisiert Nakamoto Games Zugang zu Einnahmequellen und ebnet den Weg für eine inklusive Gaming-Zukunft.

Nakamoto Games Kursprognose

Aktuell befindet sich Nakamoto Games mit einer Marktkapitalisierung von bescheidenen 20,9 Mio. US-Dollar auf Platz 302 der größten Kryptowährungen und konnte seit der Juni-Analyse enorm zulegen.

Von dem Projekt gibt es, im Unterschied zu den meisten anderen Coins, nur eine besonders geringe Gesamtversorgung in Höhe von 180 Mio. NAKA-Tokens, weshalb diese bei Erfolg zu durchschnittlich höheren Preisen auf dem Kryptomarkt führen dürften. Derzeit befinden sich erst 40,2 % der NAKA-Tokens im Umlauf, weshalb Anleger noch eine Inflationsrate einplanen müssen.

Innerhalb nur eines Jahres konnte Nakamoto Games eine der beeindruckendsten Rallys am Kryptomarkt vollziehen. Denn der Coin konnte am heutigen Tage einen Jahresanstieg von 1.546 % verzeichnen und 98 % der Top 100 outperformen.

Im Vergleich zu einigen noch etablierteren Kryptowährungen ist dabei ein kontinuierlicher Aufwärtstrends und eine Zunahme des Handelsvolumens erkennbar. So ist das Volumen von 1 Mio. US-Dollar auf heute mehr als 21 Mio. US-Dollar gestiegen.

Mittlerweile ist Nakamoto Games laut dem RSI überkauft, sodass Gewinnmitnahmen möglich sind. Dennoch besteht aufgrund der niedrigen Gesamtversorgung eine gute Chance, dass die Rallye auch noch etwas weiterlaufen kann.

Bis zu seinem Allzeithoch bei 7 US-Dollar fehlen fortan noch 81,58 %. Sollte der Widerstand bei 1,42 US-Dollar überwunden werden, so könnte der Anstieg vorerst bis 1,93 US-Dollar weitergehen. Jedoch sind auch temporäre Korrekturen bis auf 0,56 US-Dollar möglich.

