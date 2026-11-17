Investition im Fokus

Bei einem frühen Neo-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das 52-Wochen-Tief von NEO wurde am 14.11.2026 erreicht und liegt bei 1,513 USD. Am 18.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,756 USD.

Neo wurde am 16.11.2021 bei 43,03 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in NEO investiert worden wären, hätte man nun 232,39 Neo im Depot. Da sich der NEO-USD-Kurs gestern auf 1,601 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 372,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,28 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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