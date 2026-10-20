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Anlage: Erfolg oder Verlust?

Neo: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

Neo: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Neo verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
2.19 USD -0.03 USD -1.29 %
Charts | News

Neo kostete am 19.10.2023 6,603 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 151,45 Neo. Die gehaltenen Coins wären am 19.10.2026 335,79 USD wert gewesen, da der NEO-USD-Kurs bei 2,217 USD lag. 2Damit hätte sich die Investition um 66,42 Prozent vermindert.

Bei 1,656 USD erreichte der Coin am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 5,728 USD erreichte Neo am 07.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: NikonLamp / Shutterstock.com

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