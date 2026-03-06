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Entwicklung unter der Lupe

Neo: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

02.06.26 11:03 Uhr
Neo: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Neo gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
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Vor 5 Jahren war ein Neo 53,91 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in NEO investiert worden wären, hätte man nun 185,49 Neo im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 497,24 USD, da Neo am 01.06.2026 2,681 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der Investition um 95,03 Prozent verringert.

Am 08.03.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,421 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 24.08.2025 bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: NikonLamp / Shutterstock.com