Neue Coins Februar 2024 von 50x bis 5000x

Eine der wichtigsten Finanzkennzahlen, um die Rentabilität seiner Vermögensanlage zu beurteilen, ist die Rendite. Allerdings heißt eine hohe Rendite nicht automatisch, dass das Finanzinstrument auch wirklich am Ende Gewinn erzielen wird. Außerdem müssen Anleger wissen, dass eine hohe Rendite in der Regel auch mit einem höheren Risiko verbunden ist. Allerdings gibt es keine Definition oder Abgrenzung für den Begriff des Risikos. Daher ist die individuelle Betrachtung und Analyse des Vermögenswertes im, Vorfeld wichtig.

Was bedeutet 50x bei einem Coin?

Wenn Sie in eine neue Kryptowährung investieren, ist die Rendite ein beliebter Filter, um das passende Asset zu finden. Rendite steht für Ertrag, was in Verbindung mit der Geldanlage bedeutet, dass am Ende beim Verkauf der Einlagen mehr Geld eingenommen wird, als man ursprünglich für das Asset ausgegeben hat. Rendite bei Kryptowährungen bedeutet auch, dass ein Coin oder ein Token überdurchschnittlich hohes Wachstumspotenzial aufweist.

Eine positive Rendite bedeutet Gewinn, eine negative Rendite Verlust. Die Bewertungszahl ist aber keineswegs als alleiniges Kriterium geeignet, denn Sie müssen die unterschiedlichen Bedingungen berücksichtigen. Dazu gehören beispielsweise Laufzeit, Marktanteil, eingesetztes Kapital oder Zinssatz bzw. Staking-Renditen. Nehmen wir uns nun zwei neue Token vor, die beide kurz vor dem Ende des Presales stehen, und analysieren deren Potenzial.

Neue Coins 2024 mit hohem Wachstumspotenzial

Was ist Bitcoin Minetrix?

Bitcoin wird durch Miner gestützt, die das Netzwerk sichern. Mit der Bereitstellung von Rechenleistung erhält die Blockchain den nächsten Block mit validierten Transaktionen. Für die Arbeit werden die Miner mit Block-Rewards belohnt, und zwar in Form neuer BTC. Um an diesem lukrativen Geschäft teilnehmen zu können, sind hohe Ausgaben notwendig, um sich die entsprechende Hardware anzuschaffen. Außerdem muss man über ein gewisses technisches Verständnis verfügen.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel €BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,0129 € Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn regelmäßig Staking Stake-to-Mine Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 € Strategie Langfristig Konzept Mining-Pool

Durch den Verkauf des nativen Utility-Tokens $BTCMTX von Bitcoin Minetrix wird ein durchdachter Prozess in Gang gesetzt, um am Ende auch ohne Hardware, Software oder hohe Stromkosten Block-Rewards durch das Bitcoin-Mining zu verdienen. Der nächste Schritt nach dem Kauf ist das Staking, also das Sperren der Token im Smart Contract des Protokolls.

Dieser Prozessschritt geschieht mit wenigen Klicks fast automatisch, genauso wie der nachfolgende Ablauf, bei dem Anleger Mining-Credits in Form von nicht handelbaren ERC20-Token erhalten. Diese werden dann durch die Anleger verbrannt und schon ist der Zugang zu den Angeboten der angeschlossenen Bitcoin-Cloud-Miner freigeschaltet. Dort erhalten Sie dann anteilige Mining-Rewards, die sich mit den Staking-Renditen zu einem ordentlichen zweiten Einkommen aufbauen können.

Derzeit liegt die angebotene Staking-Rendite von Bitcoin Minetrix bei 74 Prozent. Diese verändert sich dynamisch und passt sich an die Summe der gesperrten Token an. Umso früher Sie einsteigen, desto höher ist die Staking-Rendite, die Sie verdienen können. Im Smart Contract ist festgelegt, dass Anleger 158,5 BTCMTX pro ETH-Block erhalten.

Die Staking-Belohnungen werden über einen Zeitraum von 2 Jahren ausbezahlt und richten sich nach der Menge der gesperrten Token jedes Anlegers und der zu erwarteten Jahresrendite. Bei einem Potenzial von 50x würden sich diese Ergebnisse entsprechend nach oben korrigieren. Jetzt direkt zu Bitcoin-Minetrix!

Was ist Meme Kombat?

Mit fast 8 Millionen USD steht dieser unterhaltsame Token auf der Liste der erfolgreichsten Ethereum-basierten Token im Januar 2024. Im Zentrum des Ökosystems stehen die erfolgreichsten Meme-Figuren aus dem Sektor. In spannenden Wettkämpfen messen sich diese und unterhalten dabei mit maximalem Spaß. Doch das ist nicht alles, denn für erfolgreiche Vorhersagen erhalten Sie dazu noch Krypto-Belohnungen in Form neuer nativer Utility-Token $MK.

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel €MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,235 € Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 € Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Meme Kombat bewegt sich im Sektor der Meme-Coins, doch erhalten Anleger zusätzlich noch Staking-Rewards, die sich genau wie bei Bitcoin Minetrix dynamisch entwickeln. Kurz vor dem Ende des Presales gibt es starkes FOMO unter Anlegern, deshalb sind in den letzten 48 Stunden starke Handelsaktivitäten. Neue Anleger haben für hohe Kapitalzuflüsse ins Projekt gesorgt. Damit stehen die Chancen auf enormes Wachstum und 500x Potenzial.

Der Markt der Meme-Coins hat sich verändert, das zeigt auch der nächste neue Coin, der im Februar explodieren könnte. Sponge-Coin V2 ist die Neuauflage der ersten Ausgabe des 100 Millionen USD Meme-Coins. Jetzt Meme-Coins traden!

Extra-Tipp: Sponge-Coin V2

Die Neuauflage des 100 Millionen USD Coins hat für enormes mediales Interesse gesorgt. Kann die zweite Version von Sponge-Coin die Erfolge der ersten Version wirklich übertrumpfen? Kommt es noch einmal zu einem Run auf die Presale-Token?

Kryptowährung Sponge-Coin Kürzel €SPONGEV2 Blockchain Ethereum Blockchain Tokenart Utility-Token Start 21.12.2023 Preis dynamisch Kategorie GameFi-Token Staking Stake-to-Bridge Staking-Rewards Token Rewards Staking-Dauer 4 Jahre Token kaufen mit ETH, USDT, Kreditkarte Trading Webseite Mindestbetrag 10 € Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Und jetzt, kurz bevor alle Token der ersten Version im Smart Contract getauscht wurden, ist klar: Dieser neue Coin hat im Februar die besten Chancen auf 5000x. Dann wird die Unterstützung für die erste Version eingestellt und alle Kraft der Entwickler konzentriert sich auf den Ausbau des Ökosystems.

Mit Sponge-Coin V2 könnte das neue Jahr nicht besser beginnen. Privatinvestoren und Kleinanleger haben mit geringen finanziellen Mitteln die Möglichkeit, in das aufstrebende Projekte von Sponge-Coin V2 zu investieren. Sie erhalten Staking-Rewards und setzen den Token im zukünftigen P2E-Games ein. Das bringt zusätzliche Krypto-Belohnungen und die ermöglichen auch bei diesem neuen Coin 2024 ein passives Einkommen. Jetzt direkt zu Sponge-Coin V2!

Fazit: Im Februar könnte es zu radikalen Kursveränderungen für diese drei neuen Coins kommen. Schon in den letzten Wochen haben die Token für enorme Kapitalzuflüsse gesorgt, was den gesamten Krypto-Sektor stärkt. Die möglichen Zugewinne stehen aus unserer Sicht im Bereich zwischen 50x und 5000x. Die hier vorgestellten neuen Coins gehören damit zu den erfolgversprechendsten Kryptowährungen im nächsten Monat.

