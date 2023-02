Neue Enthüllungen aus dem FTX-Skandal offenbaren sich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Über den Skandal um die ehemals zweitgrößte Kryptobörse FTX sind erneut weitere Informationen im Verlaufe des Insolvenzverfahrens an die Öffentlichkeit gelangt. So waren einerseits sehr viele Unternehmen in den Fall verwickelt und zudem hat Sam Bankman-Fried auch wesentlich mehr Politikern Gelder zukommen lassen. Nähere Informationen zu dem Skandal werden im Folgenden enthüllt.

Vielzahl von Unternehmen, die von FTX-Skandal betroffen sind

In einem Dokument aus dem Gerichtsverfahren von FTX wurden auf 116 Seiten die institutionellen Kunden von FTX aufgelistet. Hinzu kommen 9,7 Mio. Privatpersonen, welche jedoch nicht erwähnt wurden.

Zu den Kunden gehören unter anderem Banken, Fluggesellschaften, Regierungseinrichtungen, Universitäten, globale Konzerne und mehr. Neben vielen großen Unternehmen waren aber auch kleinere vertreten. Allein den 50 größten Gläubiger soll FTX nach eigenen Aussagen zufolge 3,1 Mrd. US-Dollar schulden.

Aus einem vorherigen Dokument des Anwalts von FTX ging hingegen hervor, dass es über 1 Million Gläubiger und 100 verschiedene Unternehmen sind. Aufgrund von Überschneidungen und der Anzahl der beteiligten Gläubiger wurde jedoch ein Antrag auf Konsolidierung gestellt. In diesem Zusammenhang wurde eine einzige Liste mit 50 Personen und Organisationen erstellt.

Zu einigen der bekanntesten von ihnen gehören unter anderem Comcast, Netflix, Fortune, Fox, Warner Bros, TikTok, Meta, Google, Discovery und Apple. Aus dem Blockchainbereich waren unter anderem Binance, Coinbase, Bitmain, Bitgo und Chainalysis aufgezählt. Hinzu kommen das Finanzministerium der Bahamas, die zyprische Zentralbank, Chicago Mercantile Exchange, Blackrock, Bloomberg und viele mehr.

Aufgrund der Auflistung liegt somit die Vermutung nahe, dass FTX ihnen allen noch Geld schuldig ist. Jedoch werden keine näheren Informationen über die Höhe der Beträge und den Zweck genannt. Zudem sollen auch Unternehmen aufgeführt sein, bei welchen die ehemals zweitgrößte Kryptobörse nur Kunde war.

Ein solcher Gläubiger ist beispielsweise Amazon Web Services, welches auch einen Anteil der Technologie von FTX betrieben hat. Zudem wurde auch Netflix aufgezählt, obwohl die Sprecherin des Unternehmens sagte, dass sie sich nicht bewusst seien, dass Geschäftsbeziehungen zu FTX bestanden haben und nicht versteht, warum sie als Gläubiger aufgezählt wurden.

Jetzt Risiken von Kryptoassets schnell identifizieren!

Umfangreiche Unterstützungen von Politiker sollen zurückgezogen werden

Sam Bankman-Fried hatte mit seiner Kryptobörse FTX auch unterschiedlichen Politikern Geld gespendet. Allerdings wird von diesen nun aufgrund des Insolvenzverfahrens verlangt, dass sie die Spenden wieder zurückzahlen. Der Grund dafür lieg darin, dass es sich um betrügerische Absichten gehandelt habe, bei der die Rückzahlung von Schulden vermieden werden sollten. Dies ist auch der Grund, weshalb die Begünstigten zu einer Rückzahlung verpflichtet sind.

Mittlerweile wurde auch eine Liste mit den Kongressmitgliedern veröffentlicht. Demnach sollen von FTX insgesamt 196 von 339 Abgeordneten Spenden erhalten haben. Am meisten wurden die Demokraten unterstützt, wobei die Gelder insbesondere in Organisationen und Kampagnen geflossen sind. Sie erstrecken sich dabei über fast alle Bundesländer. Neben diesen wurde auch einzelnen Politiker direkt gespendet. Aber auch die Republikaner gehörten zu den temporären Profiteuren von FTX, wenn auch nur in einem wesentlich geringeren Ausmaß. Insgesamt sollen dabei Spenden im mittleren dreistelligen Millionenbereich geflossen sind.

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, wie Sie sich bei Kryptoinvestments zuvor besser über die Risiken bewusst werden können? Dann könnte die neuste Analyse- und Handelsplattform von Dash 2 Trade mit ihrer Due Diligence und fortschrittlichen Tools die richtige Wahl sein. Vornehmlich im Bereich der Presales bietet sie einzigartige Analysemöglichkeiten, mit welchen sich besonders schnell und effizient die Risiken und Chancen einschätzen lassen können. Somit sollen weniger Verluste erlitten und höhere Gewinne möglich werden.

Jetzt Kryptoanalyse auf die nächste Stufe bringen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.