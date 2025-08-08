DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin102.219 -0,2%Euro1,1653 ±0,0%Öl66,11 -0,3%Gold3.374 -0,7%
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein

11.08.25 03:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
96.714,6683 CHF 372,2780 CHF 0,39%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
102.802,8996 EUR 381,9411 EUR 0,37%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
89.084,9139 GBP 349,0543 GBP 0,39%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.687.166,9510 JPY 70.567,8763 JPY 0,40%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
119.785,7662 USD 497,5770 USD 0,42%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,39%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,33%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,40%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -5,77%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,38%
Charts|News

Der Kryptomarkt blickt auf eine vielversprechende zweite Jahreshälfte, da sich Bitcoin zunehmend als strategische Reserve von Nationen und Unternehmen etabliert.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch