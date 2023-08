Neue Kryptowährung im Blick: Vorverkauf von Borroe Finance hat begonnen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Krypto-Enthusiasten und Investoren mit einem Auge für Chancen in steigenden Märkten halten Ausschau nach innovativen Projekten, die vielversprechend positioniert sind. Borroe ($ROE) hat sich langsam als eine spannende neue Kryptowährung etabliert, die man im Blickfeld behalten könnte. Aktuell befindet sie sich noch im Vorverkaufsstadium.

Das Borroe Projekt ($ROE)

Die kontinuierliche Entwicklung des Web3-Sektors bringt bisher unvorstellbare Lösungen hervor. Borroe Finance, das hinter dem $ROE-Token steht, hat in diesem Umfeld Fuß gefasst und zielt darauf ab, das bekannte Blockchain-basierte Fundraising zu revolutionieren.

Borroe Finance konzentriert sich nämlich speziell darauf, kleinen Unternehmen den Zugang zu den finanziellen Mitteln zu ermöglichen, die für ihr Wachstum im Web3-Ökosystem notwendig sind.

Das Borroe-Projekt nutzt KI- und Blockchain-Technologien und schafft eine innovative Plattform, einen Crowdfunding-Marktplatz, der Start-ups und kleinen Unternehmen hilft, Finanzmittel zu erhalten, zu wachsen und Höhen zu erreichen, von denen sie zuvor nur träumen konnten.

Gemäß dem Borroe-Whitepaper liegt der Fokus des Teams darauf, das „Borroeing“ neu zu gestalten, indem ein Marktplatz für Web3-Unternehmen geschaffen wird, um „zukünftige wiederkehrende Einnahmen zu verkaufen und in Bargeld umzuwandeln“.

Borroe Finance treibt die Web3-Revolution voran, indem es einen KI-gesteuerten Web3-Blockchain-Marktplatz für Rechnungsdiskontierung (NFT) schafft, der Unternehmen hilft, Kapital aus der Web3-Community zu erhalten.

Über diesen Marktplatz erhalten Web3-Unternehmen Vorauszahlungen basierend auf künftigen wiederkehrenden Einnahmen wie Tantiemen und Abonnements. Dieser Marktplatz schafft ein faires und effizientes Finanzökosystem, das Unternehmen dabei unterstützt, schneller und kostengünstiger Kapital zu beschaffen. Gleichzeitig erzielen Investoren höhere Renditen im Vergleich zu traditionellen Anlagen.

Um die etablierte Finanzbranche in einem Spiel zu übertrumpfen, das sie schon lange kennt, sind Erfahrung und Innovation unerlässlich. Das Leitungsteam von Borroe hat das Ziel, die Branche zu revolutionieren, und hierfür sind qualifizierte Teammitglieder von entscheidender Bedeutung.

Borroe Vorverkauf besuchen

Im Dienst des Web3-Ziels

Die Entwicklung vom Web1 zum Web3 hat direkte Auswirkungen darauf, wie Werte und Inhalte geteilt werden. Die Wertschätzung für Schöpfer hat sich weiterentwickelt, doch der Mangel an finanzieller Unterstützung stellt nach wie vor eine ernsthafte Bedrohung dar.

Der Zugang zu Kapital kann für normale Web3-Inhaltsproduzenten eine enorme Herausforderung sein, insbesondere weil das herkömmliche Finanzwesen immer noch Schwierigkeiten hat, digitale Vermögenswerte zu verstehen.

Die von Borroe Finance ausgegebenen $ROE-Token bieten der Web3-Community die Möglichkeit zur Selbstfinanzierung. Borroe vereinfacht das Leben der Marktteilnehmer, indem es traditionelle Finanzierungsprobleme wie mangelnde Sicherheit, Compliance-Beschränkungen und fehlende Automatisierung angeht.

Web3-Inhaltsproduzenten wie NFT-Künstler, Autoren, Web3-Plattformanbieter und andere digitale Kreative haben nun eine Sorge weniger.

Indem Borroe die Herausforderungen des Cashflows, mit denen diese Gruppe konfrontiert ist, wirksam angeht, trägt es dazu bei, das Ziel von Web3 zu stärken und zu verwirklichen.

Borroe Vorverkauf besuchen

Das Borroe-Führungsteam

An der Spitze des $ROE-Projekts stehen Michael Price und Maxim Prishchepo. Maxim bringt tiefes Wissen über Blockchain-Technologie und Finanzsysteme mit, während Michael umfangreiche Erfahrung in der Schaffung effizienter Lösungen im Fintech- und Finanzdienstleistungssektor hat. Gemeinsam bilden sie eine starke Kraft bei der Leitung und Entwicklung des Borroe-Projekts.

Das Team ist sich der Sicherheitsaspekte bewusst, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung von Web3. Dies spiegelt sich in ihren Bemühungen wider, das Beste für das Projekt zu erreichen, was die Zusammenarbeit mit einer führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung des Smart Contracts des Projekts einschließt.

Die Prüfung gewährleistet, dass die versprochene Effizienz des Projekts tatsächlich vorhanden ist und mögliche Sicherheitslücken geschlossen werden. Sie dient auch dazu, die Integrität des Smart Contracts zu gewährleisten.

Dieser Prüfung hat sich BlockAudit für Borroe Finance unterzogen, und das Projekt hat sie erfolgreich bestanden. Ein erfolgreiches Audit zu durchlaufen ist eine Sache, aber ein Audit von einer angesehenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu erhalten, ist eine weitere. Das positive Audit-Ergebnis von BlockAudit bestätigt die Wertigkeit von Borroe Finance und gewährleistet den Nutzern Sicherheit.

Borroe Vorverkauf besuchen

Der $ROE-Vorverkauf hat begonnen

Der $ROE-Vorverkauf läuft derzeit. Nach einer erfolgreichen Betaphase befindet er sich nun in Phase Eins (Stage One). Das bedeutet, dass es immer noch attraktive Angebote für Frühinvestoren gibt. Borroe ist gut positioniert, um die etablierte Finanzierungsbranche zu verändern.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden allein in der ersten von insgesamt sieben Phasen über 32 Millionen $ROE verkauft.

Borroe Vorverkauf besuchen