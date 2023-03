Neue Kryptowährung revolutioniert Meinungsumfrageindustrie

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im heutigen Zeitalter werden immer mehr Daten von Autoritäten angepasst, um eine gewünschte Wirkung bei den Interessenten zu erzielen. So kann durch das Verschweigen von wichtigen Informationen oder eine andere Darstellung eine völlig neue Wirkung erzeugt werden. Allerdings haben auf diese Weise die Umfragen auch an Glaubwürdigkeit verloren, da Unternehmen, Forscher und Regierungen sie für ihre Vorteile missbrauchen. In diesem Zusammenhang gilt auch das Motto: Ich traue nur der Statistik, die ich selbst manipuliert habe. Wie Onlineumfragen verfälscht werden können und welche Lösungen es dafür gibt, soll nun im Folgenden vorgestellt werden.

Manipulationen von Meinungsumfragen

Wie die Einflusskraft von Meinungsumfragen gezielt von Unternehmen und Politikern missbraucht wird, haben in der Vergangenheit bereits einige Skandale mehrfach bewiesen. Denn sobald Intermediäre in Form von Menschen involviert sind, ist Spielraum für Manipulationen verschiedenster Art geboten.

Diese gefährden jedoch möglicherweise den Frieden, den Wohlstand der Allgemeinheit und sogar die Demokratie. Denn wie soll sich das Volk als Souverän vernünftig entscheiden können, wenn ihm essenzielle Daten vorenthalten oder diese sogar verfälscht dargestellt werden?

Eines dieser Beispiele ist, die in Österreich von Ex-Kanzler Kurz beauftragte, manipulierte Umfrage, welche das Finanzministerium erstellen sollte. Auf diese Weise sollte ihm im Jahr 2017 der Weg an die ÖVP-Parteispitze und ins Kanzleramt geebnet werden.

Aber auch in Deutschland wurde dem größten Marktforschungsinstitut GfK von Branchenkennern bereits Manipulationen nachgesagt. Beispielsweise lag die Anzahl der Befragten deutlich unter der von dem Auftraggeber vereinbarten Zahl.

Jetzt rechtzeitig in Revolution der Onlineumfragen investieren!

Bisherige Schwachstellen von Onlineumfragen

Im Zusammenhang mit Umfragen müssen einige wichtige Aspekte beachtet werden, damit es sich um repräsentative Ergebnisse und somit valide Daten handelt. Dafür sind erst einmal ausreichend Personen zu befragen. Zudem können aber auch über die Art der Fragestellung die Ergebnisse manipuliert werden.

Außerdem kann die Veröffentlichung von Zwischenständen bereits zu einer Verzerrung des Ergebnisses führen. Ebenso neigen die Abstimmenden die erste Auswahlmöglichkeit zu bevorzugen, weshalb die Reihenfolge der Antworten variiert werden sollte. Überdies verwenden einige auch durch Social Engineering beeinflusst. Hinzu kommen einige technologische Faktoren, die es zu beachten gilt:

Stimmenauszählung über IP-Adresse

IP-Adressen werden zur Identifizierung einzelner Internetverbindungen genutzt, wobei diese entweder statisch oder dynamisch sind. Dabei wird bei den Stimmenabgaben auf diese IP-Adresse geachtet.

Jedoch kann man variable IP-Adressen durch einen Routerneustart, ein anderes Gerät im selben Netzwerk oder ein VPN ganz schnell und einfach ändern. Somit besteht also die Möglichkeit, dass dieselbe Person mehrere Stimmen abgibt. Aber auch bei statischen IP-Adressen entstehen Probleme, weil diese dann nur eine Stimme der Mitarbeiter eines Betriebes zählt, wenn diese in demselben Geschäftsgebäude getätigt wurden.

Stimmenauszählung über Cookies

Eine weitere Möglichkeit liegt in der Nutzung von Cookies, welches kleine Textdateien mit Informationen im Browser sind. Beispielsweise können somit die Anmeldedaten für die Website gespeichert werden. Ebenso werden die Cookies bei Onlineumfragen für bereits getätigte Abstimmungen vergeben. In diesem Falle wird überprüft, ob der jeweilige Cookie bereits vorhanden ist. Somit können auch innerhalb von Firmennetzwerken unterschiedliche Geräte an den Umfragen teilnehmen.

Allerdings lassen sich die Cookies ganz leicht im Browser oder mit anderer Software löschen. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, dass der Webbrowser keinerlei Speicherung von Cookies zulässt. Sollte außerdem der Browser neu installiert oder ein anderer wie Chrome, Firefox, Edge oder Brave genutzt werden, so sind die Cookies ebenfalls nicht vorhanden und erneute Stimmenabgaben möglich.

Jetzt in blockchainbasierte Web3-Umfrageplattform investieren!

Stimmenauszählung über digitalen Fingerabdruck

Die Webbrowser beinhalten eine Vielzahl unterschiedlicher Daten, welche diesen besonders einzigartig machen. Zu ihnen zählen unter anderem Betriebssystem, Browserversion, Bildschirmauflösung, Plug-ins, Zeichensätze und mehr. Ihre Kombination ist wie ein digitaler Fingerabdruck, welcher sich ebenfalls zur fast sicheren Erkennung von bereits abgegebenen Stimmen nutzen lässt.

Jedoch kann die Verwendung eines anderen Browsers diese Identifizierung schon wieder umgehen. Ebenso ist es möglich JavaScripts zu deaktivieren, wodurch wiederum weniger Daten gesendet und die Identifizierung erschwert wird.

Stimmenauszählung über Captcha

Bei Captchas handelt es sich um zufällige und leicht verzerrte Daten, welche von einem Menschen ausgelesen und gelöst werden müssen. Sie kommen in Form von Zeichencodes, Bilderpuzzles, Anklicken von Bildern mit denselben Objekten und mehr vor. Auf diese Weise können Bots und Mehrfachabstimmungen verhindert werden.

Allerdings werden einfach Captchas mittlerweile auch von Computern ausgelesen, was sich insbesondere durch künstliche Intelligenzen noch einmal verstärken dürfte. Bei zu stark entfremdeten Captchas hingegen haben auch Menschen wiederum Schwierigkeiten bei der Identifizierung.

Stimmenauszählung über E-Mail

Für die Abgabe von Stimmen kann auch die E-Mail-Adresse verwendet werden. Diese können jedoch beliebig oft von Personen erstellt werden, sodass man einfach eine neue E-Mail-Adresse für die nächste Abstimmung verwendet. Außerdem möchten nicht alle Nutzer ihre Daten angeben und somit werden einige von der Teilnahme abgehalten. Eine zusätzliche Sicherheit kann das Double-Opt-in geben, wobei auch dieses kann mit mehreren E-Mail-Adressen und VPN ausgetrickst werden.

Jetzt frühzeitig in gefragten Onlineumfrage-Memecoin investieren!

Stimmenauszählung über Mobilfunknummer

Bei der Stimmenauszählung über eine Mobilfunknummer erhalten die Teilnehmer einen Code per SMS zugeschickt, welchen sie anschließend auf einer Website eingeben. Somit kann jede Telefonnummer nur einmal an der Abstimmung teilnehmen.

Handynummern sind zudem aufwendiger zu beschaffen und erfordern mittlerweile in vielen Ländern die Registrierung mit der persönlichen Identität. Mehrfachabstimmungen über Zweittelefone und auf falsche Personen registrierte SIM-Karten sind überschaubar. Allerdings besitzen nicht alle ein Mobiltelefon, wobei dies in Deutschland nur 3 % der Bevölkerung sind, die nicht teilnehmen können.

Stimmenauszählung innerhalb einer Community

Eine wesentlich bessere Lösung stellt die Nutzung einer geschlossenen Community dar. Dies könnte beispielsweise eine Website, ein Forum oder eine App sein. Dabei können nur Personen teilnehmen, welche zuvor schon der Gruppe angehört haben.

Allerdings handelt es sich dabei weniger um eine offene Umfrage, wodurch diese wiederum tendenziell weniger repräsentativ ist. Jedoch gibt es auch eine neuartige Lösung, welche sich dabei die Vorteile der Blockchaintechnologie zunutze macht. Bei ihr sollen sämtliche Manipulationen durch ein einzigartiges Geschäftsmodell behoben werden.

Jetzt in modernste Marktforschungsplattform auf Blockchainbasis investieren!

Verlässlichere, sichere und ehrliche Meinungsforschung

Für eine wesentlich höhere Transparenz, Verlässlichkeit und Sicherheit könnten hingegen die neuen blockchainbasierten Umfragen bieten. Insbesondere bei besonders kontroversen Themen, wie Corona, Ukrainekrieg, Sprengung der Gaspipeline, Andrew Tate oder Donald Trump können sie dabei vor allem im Angesicht der Twitter-Files für besonders interessante Daten sorgen.

Eine solche Möglichkeit bietet der Memecoin Love Hate Inu mit seiner ersten Web3-Onlineumfrageplattform. Sie soll ähnlich wie Meta, welches zuvor als Facebook bekannt war, zu Beginn mit einer Hot-or-Not-Funktion anfangen und sich dann einer demokratischen und verlässlichen Meinungsforschungsplattform entwickeln. Sie will Dank der Blockchaintechnologie und ihrem einzigartigen Ansatz keinerlei Manipulationen, Spam und Bots eine Chance lassen.

Um dies sicherzustellen, müssen die Nutzer auf der außergewöhnlichen Meinungsforschungsplattform über ausreichend Abstimmungsmacht verfügen, um überhaupt an den Umfragen teilnehmen zu können. In diesem Zusammenhang spielt sowohl die Historie des Nutzers, also auch die Höhe des Stakingbetrags über Stake-to-Vote eine Rolle. Bei diesem Verfahren müssen die Teilnehmer ihre Token für mindestens 30 Tage lang staken, um überhaupt abstimmungsberechtigt zu sein.

Dann können sie über Vote-to-Earn Belohnungen in Form von $LHINU-Token, NFTs und Rabattcodes erhalten. Zudem sind aber auch nicht digitale Vergütungen möglich. Die Meinungsforscher legen in diesem Zusammenhang für ihre Umfrage einen Preispool an, aus welchem die Teilnehmer dann ihre Belohnungen erhalten. Durch die hohe Anonymität und Seriosität der Nutzer sollen dabei besonders valide Daten erzielt werden.

Love Hate Inu Vorverkauf erzielt beachtliche Resonanz

Erst am 8. März ist der Vorverkauf von Love Hate Inu gestartet und konnte seitdem bereits eine Finanzierungssumme in Höhe von 752.760 US-Dollar aufnehmen. Die Investoren können dabei die Token während der 8 Vorverkaufsphase für Preise zwischen 0,000085 und 0,000145 US-Dollar erwerben. Bemerkenswert ist auch, dass insgesamt 90 % des Gesamtangebots in Höhe von 100 Mrd. LHINU-Token während des Presales zum Kauf bereitstehen, sodass es sich um ein besonders dezentrales Projekt handeln könnte und keine Rug-Pulls möglich sind. Die ersten Investoren können sich dabei Buchgewinne von 70,59 % innerhalb von weniger als 60 Tagen sichern.

Jetzt attraktive Presalerendite von Love Hate Inu sichern!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.