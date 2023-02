Neue Kryptowährungen: Diese 6 Coins haben massives Zukunftspotenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Historisch versprüht das Marktsegment der Krypto-Presales einen attraktiven Charme. Denn nicht wenige Coins brachten den Früh-Investoren überdurchschnittliche Renditen. Manch eine Kryptowährung machte die Anleger sogar zu Millionären. Jede Woche werden eine hohe zweistellige Anzahl von neuen Coins gelauncht. Insgesamt gibt es nach Daten von CoinMarketCap mittlerweile über 22.000 Coins & Token, in Wahrheit dürften es weitaus mehr sein. Natürlich sollte man bei einem Investment in neue Kryptowährungen auch die Risiken evaluieren, da mit steigenden Renditechancen eben auch mehr Risiken korrelieren.

Dennoch könnten die folgenden sechs Kryptowährungen ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bieten, um das initiale Investment in 2023 zu vervielfachen. Die besten neuen Kryptowährungen:

1. Metropoly (METRO)

Bei Metropoly handelt es sich um den global ersten Marktplatz, der zu 100 % auf Immobilien aus der realen Welt basiert, die dann wiederum in Non Fungible Token abgebildet werden. Die Tokenisierung erhält Einzug in die Finanzbranche. Über das Metropoly-Dashboard können die Investoren in Zukunft in Bruchteile-NFTs investieren, die das Eigentum an unterschiedlichen Immobilien darstellen.

Mittlerweile hat der Presale von Metropoly bereits über eine halbe Million $ eingenommen – weit über tausend Anleger haben sich trotz des Fehlens einer hochskalierten Marketingkampagne bereits beteiligt. Wenn das Marketing zunimmt, könnte sich die Dynamik verselbstständigen. In Zukunft soll Metropoly die typischen Herausforderungen der Immobilienbranche lösen, um eine leicht zugängliche, bezahlbare und diversifizierte Möglichkeit zu kreieren, einen passiven Cashflow mit Immobilien aufzubauen. Wer sich am Presale aktiv beteiligt, kann aktuell sogar eine Wohnung im Burj Khalifa in Dubai gewinnen (Wert über eine Million $).

2. Meta Masters Guild (MEMAG)

Obgleich es sich bei Meta Masters Guild um eine neue Kryptowährung handelt, wird der Presale bereits am Donnerstagnachmittag um 17 Uhr deutsche Zeit enden. Mittlerweile wurden auch schon über 4,77 Millionen $ eingesammelt, sodass weniger als 200.000 $ fehlen. Das Momentum bleibt bullisch – letzte Chance, wenn man vom günstigen Preis vor dem ICO profitieren möchte.

Bei Meta Masters Guild entsteht ein vielseitiges Gaming-Ökosystem. Das erste P2E-Game ist Meta Kart, entwickelt vom renommierten Studio Gamearound, das auch schon für das britische Milliarden-Unternehmen Boohoo ein Game kreierte. Das omnipräsente Konzept ist Play-and-Earn – denn frei nach den Verantwortlichen von Meta Masters Guild scheiterten die konkurrierenden Games in der Vergangenheit an einem wenig fesselnden Gameplay, das eine langfristige Bindung an das Ökosystem unmöglich machte.

3. Fight Out (FGHT)

STEPN war gestern, Fight Out gehört die Zukunft – zumindest, wenn es nach den Verantwortlichen von Fight Out geht. Mit deutlich über 4 Millionen $ ist der Auftakt in den Vorverkauf bis dato erfolgreich gelungen. Nun haben Investoren noch bis Ende März Zeit, um FGHT Token günstig zu kaufen. Doch die frühen Käufer der ERC-20-Token profitieren besonders, da der Preis fix alle 12 Stunden angehoben wird. Mit zahlreichen CEX, die FGHT nach dem ICO listen wollen, hat man sich bereits eine ansprechende Liquidität gesichert, um einen positiven Handelsstart zu bedingen.

Zugleich werden etablierte Profisportler als Markenbotschafter für Move-2-Earn via Fight Out werben. Die Kombination aus Web3-App, physischen Fitnessstudios und vielfältigem Metaverse dürfte zahlreiche Sportler anlocken. Die eher eingestaubte Fitnessbranche könnte durch Move-2-Earn auf den Kopf gestellt werden – ganz zum Vorteil der Sportler, der Investoren und der Projekte.

4. C+Charge (CCHG)

Das neue, umweltfreundliche Blockchain-Projekt C+Charge konnte erst vor wenigen Tagen den Meilenstein von eine Million $ im Krypto-Presale erreichen. Momentan können Investoren den nativen BEP-20-Token CCHG in der zweiten Vorverkaufsphase noch günstig erwerben. Der Klimawandel ist die omnipräsente Herausforderung im 21. Jahrhundert. Neben den daraus resultierenden Problemen und der Notwendigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, entstehen hier neue Märkte mit Milliardenvolumen. Nehmen wir beispielsweise die E-Mobilität mit den begleitenden Industrien. Denn für den langfristigen Erfolg der Adoption von E-Mobilität ist das Ladenetzwerk von elementarer Bedeutung.

C+Charge möchte den Ladevorgang transparenter und intuitiver gestalten. Der fragmentarische Status quo soll beseitigt werden. Durch den Verzicht auf teure PoS können Betreiber der Ladestationen schnell C+Charge implementieren. Statusberichte, Wartung, Transparenz, Zahlung mit CCHG und viele weitere Facetten sollen den Erfolg bedingen. Mit Fokus auf einen Milliardenmarkt würden bereits kleine Marktanteile für eine Kursexplosion genügen. Mit Perfect Solutions Turkey konnten die Verantwortlichen schon einen ersten Partner gewinnen, der rund 20 % der Ladestationen des Landes in C+Charge einbringen wird.

5. RobotEra (TARO)

Der Krypto-Presale von RobotEra nähert sich aktuell dem Meilenstein von eine Million $. Das aufstrebende Metaverse-Projekt orientiert sich am Marktführer „The Sandbox“ und möchte eine futuristisch gestaltete Welt launchen, in welcher sich die Nutzer virtuell verwirklichen können. Spieler erhalten bei RobotEra eine nahezu unvorstellbare Freiheit, um mit anderen Roboter-Avataren zu interagieren und moderne Geschäftsmodelle zu kreieren. Immersive Metaverse-Erfahrungen und vielseitige Strategien werden die RobotEra-Welt prägen. Da sich RobotEra mit dem nativen TARO Token noch in einem frühen Vorverkaufsstadium befindet, können Früh-Investoren günstig einsteigen.

6. Metafarmer (FOOD)

Metafarmer ist eine neue Kryptowährung, deren Presale erst vor kurzem begonnen hat. Während man 1,2 Millionen als „Target Cap“ ausgerufen hat, befindet man sich aktuell bei 280,800 $. Ergo ist für Früh-Investoren noch ausreichend Zeit, sich am neuen FOOD Token zu beteiligen. Bei Metafarmer handelt es sich um das erste Multichain-Krypto-Projekt aus dem GameFi-Segment, das einen lobenswerten Ansatz verfolgt. Denn man möchte den Hunger weltweit bekämpfen und einen direkten Impact in der realen Welt schaffen. Dafür nutzt man die verschiedenen Blockchain-immanenten Features wie Play-2-Earn, Tournaments, NFT-Verkäufe oder Staking, um gemeinsam eine Welt ohne Hunger zu erreichen.

„Contribute feeding the hungry around the world which is in collaboration with WFP Organization and help build a world with zero hunger. Together we can end hunger forever.“