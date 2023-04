Neue Partnerschaft zwischen Zebedee und Bitnob, um afrikanischen Gamern Bitcoins fürs Spielen zu zahlen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der auf den Bereich Gaming spezialisierte Zahlungsdienstleister Zebedee hat eine neue Partnerschaft mit der Kryptobörse Bitnob aufgebaut. Durch diese können die afrikanischen Gamer nun kleine Mengen Bitcoin bei klassischen Spieletitel senden und empfangen. Angeregt wurde dies von Spieleentwicklern, welche BTC für Turniere und andere Belohnungen in den Games nutzen wollten.

Partnerschaft zwischen Zebedee und Bitnob für Blockchaingaming

Durch die neue Partnerschaft zwischen Zebedee und Bitnob werden nun Zahlungen und Belohnungen in Games in Afrika ermöglicht. Dafür verwendet der Anbieter das Lightning Network, eine Layer-2 zur Skalierung von Bitcoin. Somit können die Nutzer Bitcoin durch von Zebedee unterstützte Apps und Games verdienen.

In diesem Zusammenhang operiert Zebedee als eine Art Layer-2 für Games. Auf diese Weise können die Entwickler das interne Belohnungssystem der Games durch Satoshis ersetzen, welches die kleinste Einheit der Bitcoins ist.

Anschließend lassen sich diese Belohnungen durch die Partnerschaft mit Bitnob in lokale Fiatwährungen umwandeln, wie beispielsweise die nigerianische Naira.

ZEBEDEE is expanding into #Africa by joining forces with @Bitnob_official!



Africans in countries supported by #Bitnob can now easily send money anywhere in the world, earn #Bitcoin in tons of games and apps and easily convert and spend in their local currency pic.twitter.com/gafCju1KqV — ZEBEDEE (@zebedeeio) April 11, 2023

In Afrika bietet sich Zebedee und Bitnob eine junge demografische Entwicklung und eine digitale aufgeschlossene Bevölkerung. Zudem hat der Chief Strategy Officer von Zebedee, Ben Cousens, eine hohe Nachfrage nach der Plattform in Afrika verzeichnet.

Erst im März 2023 hatte Zebedee eine Zahlungsfunktion auf ihrer App eingeführt. Mit dieser können die Nutzer innerhalb von 5 Jurisdiktionen über das Lightning Network Kryptowährungen mit niedrigen Transaktionsgebühren senden. Zu diesen zählen unter anderem die Philippinen und Brasilien.

Zudem hat Zebedee auch sein eigenes P2E-Mobilegame Infuse Challenge herausgebracht. Bei diesem können die Nutzer Bitcoin durch die Erfüllung von einfache Herausforderungen verdienen. Dies wird ebenfalls über das Lightning Network abgewickelt.

Darüber hinaus wurden mit der Partnerschaft mit Dubz kürzlich Belohnungen in Kryptowährungen für Fortnite-Turniere ermöglicht. Somit schreitet die Adaption von weiteren Games kontinuierlich voran, sodass es zu einer größer werdenden Konkurrenz für Verasity wird.

"It's so easy to earn, save and spend Bitcoin through ZEBEDEE," says @kkoncrypto, CEO and Co-Founder of @playdubbz.



ZEBEDEE has been successful with both gamers and mainstream audiences, and this success will only continue to grow



Read more here https://t.co/hs60xRS1fB — ZEBEDEE (@zebedeeio) March 30, 2023

Weitere neue Play-to-Earn-Games

Der Sektor der Play-to-Earn-Games stellt den gefragtesten auf dem ganzen Kryptomarkt dar, weil er im März 2023 fast die Hälfte aller Transaktionen ausgemacht hat. Zudem entwickeln sich immer mehr hochwertige Blockchaingames, welche ein revolutionäres Potenzial bieten. Einige der neusten Kryptospiele werden nun im Folgenden vorgestellt:

Fight Out (FGHT)

Eine stärkere Verbindung zwischen der echten und der virtuellen Welt möchte das innovative Fight Out mit seinem Sport-Metaversum erreichen. Dieses bietet den Nutzern eine Gelegenheit, um jederzeit in Wettkämpfe gegen gleichgesinnte Sportler auf der ganzen Welt anzutreten. Dafür stehen fesselnde Spielmodi, Herausforderungen, Duelle und Turniere sowie das tägliche Training bereit, um somit Kryptowährungen zu verdienen. Ebenso lassen sich die sportlichen Ergebnisse auch auf der Blockchain für die Ewigkeit speichern sowie analysieren. Von Fight Out werden ebenso personalisierte Trainingspläne angeboten, welche in Zusammenarbeit mit den weltberühmten Sportlegenden und Trainingsgurus des Teams entstanden sind. Zudem gehörte eine Hightech-Fitnesscenterkette zum Projekt.

Tamadoge (TAMA)

Im Unterschied zu Kryptowährungen für Einzelspiele wird der TAMA-Token auf der Play-to-Earn-Kryptogame-Plattform von Tamadoge für eine Vielzahl von Blockchainspielen verwendet. Somit kann das Risiko diversifiziert und die Chance potenziert werden. Bereits jetzt wurden die ersten 5 Gelegenheitsspiele veröffentlicht, wobei jedoch noch viele weitere 3D- und VR-Games folgen sollen. Das Hauptspiel ist hingegen das Tamaverse, in dem die Nutzer ihre eigenen NFT-Hunde wie Tamagotchis aufziehen, füttern und trainieren. Sie können über AR (Augmented Reality) nicht nur im Multiverse und anderen Games, sondern auch in der Realität wie Pokémon Go erlebt werden. Das einzigartige Hauptspiel soll noch im Jahr 2023 veröffentlicht werden.

Calvaria (RIA)

Das NFT-Kartenspiel Calvaria wurde mit Hinblick auf den E-Sport entwickelt und soll sich aus diesem Grunde durch eine strategische Vielfalt, einen fesselnden Unterhaltungswert sowie FOMO-artigen Sammelspaß auszeichnen. Möglich werden soll dies durch die Tiefe, welche es unter anderem durch verschiedene Fraktionen, Kartenupgrades, Tränke, Zauber, Spielmodi und mehr erhält. Somit soll den Spielern nie langweilig werden, da es immer Neues zu entdecken und kombinieren gibt. Die streng limitierten NFT-Karten sind zudem deflationär, da für Aufrüstungen Duplikate vernichtet werden müssen. Bemerkenswert ist auch, dass traditionellen Web2-Spielern ein möglichst leichter Einstieg – auch ohne Wallet und Kryptowährungen – ermöglicht wird.

RobotEra (TARO)

Der Traum ein eigenes Metaversum zu gestalten kann nun mit RobotEra wahr werden. Dabei schlüpfen die Nutzer in die Rolle von NFT-Roboter, welche die Welt nach dem Kampf gegen die Humanoiden wiederaufbauen müssen. Dafür erhalten sie anfängerfreundliche Entwicklertools kostenlos bereitgestellt, mit welchen jeder schnell und einfach eigene NFTs erzeugen kann. Über den Marktplatz lassen sich diese dann in Kryptowährungen umtauschen oder aber auch für andere Werke nutzen. Insgesamt soll in RobotEra eine unerschöpfliche Erlebniswelt voller Abenteuer, Gaming, Events, Onlineshopping, Remote Work, Meetings, Kunst und vielem mehr geboten werden. Zudem können über den komplexen NFT-Wirtschaftskreislauf unterschiedlichste Einkünfte erzielt werden.

