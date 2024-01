Neuer Altcoin bietet innovatives Ökosystem, um mit Ripple (XRP) und Ethereum (ETH) zu konkurrieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Innovation und Fortschritt sind die Schlüsselfaktoren, um in der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen relevant zu bleiben – vor allem, wenn es um den Markt der Altcoins geht. Eine neue Generation von Altcoins, wie Meme Moguls (MGLS), ein Meme Coin im Presale, repräsentiert diesen Trend, indem das Projekt ein robustes Ökosystem für Investoren bietet.

Altcoins mit dieser Eigenschaft könnten im Jahr 2024 mit Ripple (XRP) und Ethereum (ETH) mithalten, wobei Token wie MGLS ein größeres Potenzial haben als ihre etablierteren Pendants mit großer Marktkapitalisierung.

Ethereum (ETH) kann bis 2024 um 100% zulegen

Der Ethereum Kurs hat das bemerkenswerte Wachstum im vergangenen Jahr fortgesetzt. Die konstante Performance und die allgemein positive Marktstimmung unterstreichen die Widerstandsfähigkeit der Smart-Contract-Plattform und die positiven Aussichten für das Jahr 2024.

Während sich das Jahr 2023 dem Ende zuneigt, ist die Marktstimmung rund um Ethereum (ETH) weitgehend positiv. Krypto-Beobachter glauben, dass Ethereum einer der Top-10-Altcoins sein könnte, der im Jahr 2024 leicht um 100 % gegenüber dem aktuellen Handelsniveau zulegen könnte.

Ripple (XRP) schließt das Jahr 2023 bullisch ab

Eine bullische Ripple Prognose wurde lange Zeit aufgrund des laufenden Rechtsstreits von XRP mit der US-Börsenaufsicht SEC eingetrübt. Die Vorfreude auf ein positives Ergebnis hat jedoch dazu geführt, dass die Ripple Prognose nach oben tendiert. Es wird erwartet, dass das Bitcoin-Halving den nächsten Bullenmarkt für die meisten Altcoins katalysieren wird.

Krypto-Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen erheblichen Anstieg des Ripple Kurs, mit Schätzungen, die bis Ende 2024 zwischen 200 % und 300 % liegen. Ein Großteil der optimistischen XRP-Preisprognosen basiert auf der zunehmenden Akzeptanz und dem Nutzen von Ripple XRP. Alles deutet auf ein vielversprechendes Jahr 2024 für Ripple (XRP) hin.

Meme Moguls (MGLS) bereit zum Abheben im Jahr 2024

Ripple (XRP) und Ethereum (ETH) sind Altcoins, die im Jahr 2024 auf dem Vormarsch sind – aber ein Meme Coin in seinem Presale könnte beide im selben Zeitraum übertreffen. Meme Moguls (MGLS) hat seit dem Start des MGLS-Token-Presale bereits mehr als 800.000 US-Dollar eingenommen, der ICO steht kurz vor dem Erreichen des siebenstelligen Meilensteins.

Der ICO zieht die Aufmerksamkeit von Kryptowalen, Kleinanlegern und Institutionen auf sich, da Meme Moguls (MGLS) das ehrgeizige Ziel verfolgt, Web3, Handel, DeFi und Meme-Kultur in einer Lösung zu vereinen. Das Projekt wurde entwickelt, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Mogule zu werden und sich mit Hilfe des Ökosystems von Meme Moguls selbst zu versorgen.

Meme Moguls (MGLS) hebt sich durch die Schaffung der ersten Meme-gestützten Krypto-Börse ab. MGLS-Besitzer können die Plattform als Handelsplattform, Krypto-Casino und Metaverse mit vielen DeFi- und Web3-gestützten Einkommensmöglichkeiten nutzen. Der MGLS-Presale erfährt auch dank ihrer Promotionen einen Anstieg des Interesses. Derzeit winkt dem aktivsten Twitter-Nutzer, der das Initial Coin Offering des Projekts bewirbt, eine Bargeldprämie von 10.000 Dollar.

Presale-Investoren sind in der einmaligen Lage, den größten Wert aus ihrer Investition herauszuholen. Mit einem Bullenmarkt, der 2024 bis 2025 erwartet wird, können frühe Meme Moguls-Investoren hohe Gewinne erzielen, sobald MGLS auf den Markt kommt und an den großen Börsen gelistet wird. Abgesehen davon könnte Meme Moguls im Jahr 2024 durch Ripple (XRP) und Ethereum (ETH) in Bezug auf die Preisentwicklung überflügeln.

Anleger können hier am Meme Moguls-Presale teilnehmen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.