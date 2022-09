Neues Krypto-Paradies? Welche Auswirkungen die neue britische Premierministerin Liz Truss für Bitcoin & Co. haben könnte

GO

Heute im Fokus

Inflationssorgen belasten: DAX beendet Handel knapp über 13.000 Punkten -- Wall Street letztlich fester -- Uniper verhandelt über Mehrheitsbeteiligung -- Lufthansa, KION, Sixt im Fokus

US-Erzeugerpreise fallen im August wie erwartet leicht zurück. Aurubis erweitert Vorstand. Starbucks will Gewinn durch neues Konzept deutlich steigern. DHL Supply Chain investiert hohen Millionenbetrag in Indien. Dow plant Anlage für chemisches Kunststoff-Recycling in Sachsen. Siemens: Bayerns größte Anlage für grünen Wasserstoff startet. Oddo mit Empfehlung für KRONES. CEWE findet neue Chefin.