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XRP in Südkorea: Von KI-Coins überholt, aber nicht aus dem Handel

XRP in Südkorea: Von KI-Coins überholt, aber nicht aus dem Handel

KI-Coins haben XRP im südkoreanischen Won-Handel überholt, doch was bedeutet das für die Rolle der Kryptowährung in einem der aktivsten Privatanlegermärkte?

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  • Südkoreas Privatanleger rotieren schneller durch KI-Token als anderswo
  • XRP wurde überholt, ist aber nicht aus dem Handel verschwunden
  • Krypto-Steuer könnte die Nachfrage der Privatanleger neu mischen

Südkoreas Krypto-Anleger handelten im Juni dieses Jahres am liebsten KI-Coins und weniger Zahlungstoken wie XRP. Das geht aus einem Bericht von Chainalysis zur Krypto-Adoption in Ostasien hervor. Für XRP-Anleger ist das ein Signal, dass sich die Aufmerksamkeit im Won-Handel verschiebt, auch wenn die Kryptowährung dort nicht verschwunden ist.

Was Chainalysis gemessen hat

KI-Kryptowährungen, also digitale Assets von KI-fokussierten Projekten oder mit Bezug zu KI-Infrastruktur, waren demnach die beliebteste thematisch definierte Anlagekategorie in Südkorea, wie Chainalysis schreibt. Gemessen wird das am Anteil am Won-Handelsvolumen. Damit überholten sie Zahlungstoken wie XRP. Der Bericht deckt den Zeitraum Juli 2025 bis Juni 2026 ab.

Chainalysis betonte aber, das Ergebnis besage nicht, dass XRP aus dem koreanischen Handel verschwunden sei. Der Befund beschreibt also eine Verschiebung der Rangfolge, keinen Abschied von XRP. Wer ihn liest, sollte ihn als Momentaufnahme für Juni 2026 verstehen.

Warum Korea bei KI-Token vorn liegt

Wie ausgeprägt die Vorliebe ist, zeigt der Vergleich mit Japan: Im Juni 2026 war der Anteil des KI-Krypto-Handels am Won-Handel 19,5-mal so hoch wie am Yen-Handel, wo er nur 0,91 Prozent erreichte. Größter KI-Token nach Volumen im Berichtszeitraum war Worldcoin mit 7,41 Milliarden US-Dollar, gefolgt von SAHARA mit 3,2 Milliarden US-Dollar.

Die Spitze wechselt dabei schnell. Die Spitzenreiter von 2025, VIRTUAL und KAITO, wurden von Worldcoin und SAHARA abgelöst, und koreanische Privatanleger rotieren laut Chainalysis schneller und intensiver durch diese Kategorie als in jedem anderen gemessenen Markt. Chainalysis erklärt das mit einem Retail-Markt, der Anlagen mit hohem Risiko und hoher Rendite bevorzugt. Für XRP heißt das: Die Konkurrenz um das Geld der Privatanleger kommt von Themen, die sich rasch drehen.

Was XRP-Anleger jetzt beobachten

BTC-ECHO verwies Anfang Oktober darauf, dass XRP bei der Erholungsrallye noch die meistgehandelte Kryptowährung auf Upbit und Bithumb gewesen sei, vor Bitcoin und USDT. Zuvor habe ein etwa halbjähriger Bärenmarkt Kapital aus dem lokalen Krypto-Sektor abgezogen. XRP bleibt demnach ein fester Bestandteil des koreanischen Handels, auch wenn die Kategorie KI im Juni dieses Jahres vorn lag.

Entscheidend dürfte der Rahmen werden. Im Berichtszeitraum gab es in Südkorea keine Krypto-Steuer, eine lange verzögerte Abgabe von 22 Prozent auf Gewinne soll Anfang 2027 greifen. Die Experten im Bericht halten eine erneute Verschiebung für möglich. Jinhyeong Jo von der Korea Financial Intelligence Unit sagte laut Chainalysis, die Beratungen in der Nationalversammlung könnten die Nachfrage der Privatanleger spürbar beeinflussen. Zugleich lockerte die Regierung erst im Februar das Verbot für Unternehmenshandel mit Krypto.

Für den Blick auf XRP in Südkorea zählt als Nächstes, wie die Nationalversammlung über die Krypto-Steuer entscheidet und ob der Zugang für Unternehmen breiter wird. Offen bleibt, wie sich beides auf den Privathandel auswirkt.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com

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