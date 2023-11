Neues P2E- und Staking-Projekt übersteigt beim ICO 200.000 US-Dollar - die nächste Markt-Sensation?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

BlackRock traf sich kürzlich mit Vertretern der SEC, um Einzelheiten zu ihrem Spot-Bitcoin-ETF-Produkt ($BTC) zu besprechen. Anleger müssen ihre pessimistische Tendenz ablegen und das Risiko eingehen, sonst bleiben sie in der aktuellen Marktphase auf der Strecke. Institutionelle Zuflüsse in Kryptowährungen sind garantiert, gefolgt von dem Halving vor dem Hintergrund von Zinssenkungen und weiteren Gelddrucken der FED.

Die nächsten zwei Jahre werden für Krypto-Inhaber vielversprechend sein, Anleger müssen jetzt auf die Spitzenreiter mit relativer Stärke achten, da diese im Bullenmarkt zu Marktführern werden könnten. Galaxy Fox ($GFOX) hat in kurzer Zeit eine Menge an Kapital eingesammelt und ist bei seinem ICO auf über 200.000 US-Dollar gestiegen, was seine Position als nächste Markt Sensation festigt.

Wie weit kann dieses neue P2E- und Staking-Projekt gehen? Der Anstieg von $GFOX ist eine rechtzeitige Erinnerung daran, dass Anleger nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen dürfen.

Galaxy Fox ($GFOX) Residuales Einkommen & P2E

Der Vorverkauf von Galaxy Fox verläuft vielversprechend und zeigt aktuell keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung. Bald wird die Anfangsphase abgeschlossen sein und alle Anleger können sich über den ersten Preisanstieg freuen. In jeder Vorverkaufsrunde gibt es eine gestaffelte Preiserhöhung, und diejenigen, die in der ersten Phase einsteigen, erhalten bis zum Start einen Buchgewinn von 450 % auf ihre ursprüngliche Investition.



Der neue Play-to-Earn-Token hat viel schneller Kapital aufgebracht, als von Experten vorhergesagt – diese bezeichnen mitunter $GFOX jetzt als die beste Kryptowährung, die man kaufen könnte. Im Mittelpunkt von Galaxy Fox steht ein klassisches Runner-Spiel, jedoch mit Web3-Touch. In jeder Saison erhalten die besten 20 % Preise, die gegen $GFOX-Token eingetauscht werden können.

Spieler können ihre Chancen auf den Gewinn des Preispools erhöhen, indem sie einen von 3.000 einzigartigen NFTs besitzen oder ihre Charaktere mit $GFOX-Tokens aufrüsten. Die NFTs werden auf dem NFT-Marktplatz von Galaxy Fox handelbar sein, und die Mindestpreise könnten schnell explodieren, wenn der Preispool ansteigt.

$GFOX-Token-Eigentümer schalten sowohl ein direktes als auch ein indirektes Residualeinkommen frei. Das Stargate-Modul zahlt den Stakern direkte Belohnungen aus. Es fallen 2 % aller Kauf- und Verkaufssteuern an und verteilen diese anteilig. Und der Token-Burn sorgt zugleich für einen indirekten Wertzuwachs für die Inhaber.

Erfahrene Anleger haben bereits erkannt, dass es optimistisch ist, den Stakern keine Emissionen zu zahlen, da das Angebot nicht überhöht ist und dass das Wachstum des Ökosystems mit höheren Auszahlungen einhergeht. Mehr Käufe und Verkäufe von $GFOX bedeuten, dass im Stargate-Modul mehr Belohnungen anfallen, und die hohen Auszahlungen beim Staking machen $GFOX potenziell zu einer Top-Kryptowährung, die man im Jahr 2023 kaufen kann.

GameFi ist in diesem Zyklus einer der Branchen mit dem größten erwarteten Wachstum, und die Position von Galaxy Fox in dieser Erzählung ist dank überwältigendem Erfolg bei der Mittelbeschaffung aussichtsreich.

Galaxy Fox ($GFOX) Treasury

Die Treasury von Galaxy Fox finanziert Marketing und Gemeinschaftsinitiativen, um eine kontinuierliche Entwicklung des Ökosystems sicherzustellen. Zu diesem Zweck erhält das Unternehmen 2 % der Kauf- und Verkaufssteuern. Der Finanzierungsplan für eine Marketingkampagne erklärt, warum Galaxy Fox so erfolgreich ist.

Wenn der Bullenmarkt in vollem Gange ist, kommt es auf das Marketing an. Diese Liebe zum Detail und die proaktive Einstellung zum Wachstum machen Galaxy Fox zu einem potenziellen Top-Performer in diesem Zyklus.

Fazit: Der Vorverkauf bietet 100x Potenzial

Galaxy Fox hat bei seinem ICO bereits die 200.000-Dollar-Marke überschritten. Wer schnell handelt, kann in der Anfangsphase noch erste Token akkumulieren. Jetzt strebt Galaxy Fox das nächste Ziel von 500.000 US-Dollar an. Experten gehen davon aus, dass dies in kürzester Zeit erreicht sein wird. Da sich eine solide Dynamik aufbaut und der Presale unter bullischen Bedingungen startet, sieht es für $GFOX-Token-Inhaber nach einem gewissen Aufwärtspotenzial aus.

