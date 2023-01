NFT Signals ist die ultimative NFT-Alpha-Gruppe mit einem Gewinn von 952 Mio. USD

Bei NFT Signals handelt es sich um einen Anbieter von NFT-Handelssignalen. Dieser konnte seinen Nutzern bereits einen Gewinn von fast 1 Mrd. US-Dollar erwirtschaften und hat nun seine Website überarbeitetet.

Innerhalb von gerade einmal 5 Monaten hat sich NFT Signals zu dem führenden Komplettanbieter für Handelssignale für das profitable Flippen von Non Fungible Token entwickelt. Dabei soll das Projekt bereits jetzt einen Gesamtgewinn von 952.537.747 US-Dollar erwirtschaftet haben, sodass sie auch passend ihren neuen Slogan – The Ultimate NFT Alpha Group – gewählt haben.

Zwar hat das Handelsvolumen der NFTs seit dem Höhepunkt merklich abgenommen, dennoch hat dies die Gruppe von Profihändlern von NFT Signals nicht davon abgehalten, dass sie für ihre Nutzer mit dem kostenlosen und VIP-Paket Profite erwirtschaften. Bisher soll NFT Signals dabei eine Rendite von 42 % mit einer hohen Erfolgsquote von 93 % für seine Community erzielt haben.

In diesem Zusammenhang wurden auch Kooperationen mit führenden Branchenseiten wie Premint.xyz aufgebaut. Mit dessen Hilfe können nun Marken, Entwickler und Künstler künftig Listen für ihre favorisierten Projekte erstellen.

VIP-Pakete starten ab 56 USD und es gibt kostenlose Handelssignale auf Telegram

Es gibt viele erfreuliche Erneuerungen an der Website. So ist diese jetzt nicht mehr nur in Englisch, sondern auch 6 weiteren Sprachen verfügbar. Zu diesen zählen Deutsch, Französisch, Niederländisch, Arabisch, Französisch und Chinesisch.

Zudem wird auf der neuen Website 3 Stufen der kostenpflichtigen Mitgliedschaft unterteilt: monatlich (56 US-Dollar), vierteljährlich (83 US-Dollar) und jährlich (277 US-Dollar).

Dabei ist das vierteljährige Abo derzeit die beliebteste Wahl. In jedem Paket sind mindestens 5 kuratierte NFT-Handelssignale pro Woche garantiert. Zudem sollen die Nutzer durch sie von den professionellen NFT-Händlern und ihrem Know-how profitieren.

Ergebnisse für jedes Handelssignal nun öffentlich zugänglich

Ein besonders nützliches Feature der neuen Internetseite ist die genaue Auflistung der monatlichen Performance ihrer Handelssignale, welche bis auf den August letzten Jahres zurückgehen.

Während dieser Zeit wurden beispielsweise im Dezember 47 Geschäfte abgewickelt. Diese erwirtschafteten dabei eine Rendite in Höhe von 34 %, was einem Gesamtgewinn von 8,72 ETH oder zum Zeitpunkt des Artikels 12.603,99 EUR entspricht.

Innerhalb der vergangenen Monate wurden im August und September die besten Resultate bei der Performance der Handelssignale erzielt. Beide haben den Anlegern eine Rendite von 72 % eingebracht, wobei der Gewinn unter der Annahme von 1 NFT pro Handel berechnet wird. Die Transaktionen können auch von jedem selbst über die Website überprüft werden.

Im November gab es beispielsweise 37 Geschäfte, welche entsprechend den einzelnen NFT-Sammlungen aufgelistet werden. Dafür werden auch die Kauf- und Verkaufssignale sowie der entsprechende Gewinn in ETH und USD angezeigt.

Neuer regelmäßiger Newsletter von NFT Signals und neu gestalteter Bereich

Neu hinzugekommen ist auch der regelmäßig erscheinende Newsletter von NFT Signals. Für diesen können sich die Nutzer ganz einfach über die Website anmelden. Über dies ist der Bereich für die neusten Nachrichten hinzugekommen, in welchem die Nutzer über alle wichtigen Ereignisse im NFT-Bereich auf dem Laufenden gehalten werden.

Ebenfalls überarbeitet wurde das Logo, welches nun in einer attraktiven, animierten, pulsierenden Version auf der Website angezeigt wird. Außerdem sind auch die Cliparts der NFT-Bilder im oberen Bereich der Website hinzugekommen, welche eine künstlerische Attraktion für gelegentliche Besucher darstellen, die NFT Signals über das Surfen im Internet finden.

Für die Zukunft plant NFT Signals noch weitere spannende Funktionen

Der Marketingleiter von NFT Signals, Darnell McWilliams, äußerte sich zum Rebranding der Website wie folgt: „Wir sind begeistert, dass wir unseren Mitgliedern in fünf Monaten fast 1 Mrd. Dollar an Gewinnen eingebracht haben.“

Zudem ergänzte er: „In Kürze werden wir weitere neue und aufregende Funktionen auf unserer Plattform anbieten, über die wir unsere Community gerne informieren möchten. Die neuen Funktionen befinden sich derzeit in der Entwicklung, aber sobald wir so weit sind, werden wir mehr dazu sagen.“

Abschließend wurde von ihm hinzugefügt: „Wir danken allen für die Unterstützung von NFT Signals – und diejenigen von Ihnen, die noch nicht der VIP-Gruppe beigetreten sind oder eines von unseren kostenlosen Signalen genutzt haben, heißen wir willkommen und helfen Ihnen bei Ihrer Handels- und Fortbildungsreise.“

Weitere Informationen über NFT Signals

Die Pakete von NFT Signals werden in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Sie sind in monatliche, vierteljährliche und jährliche Abonnements kategorisiert und kosten 56, 83 oder 277 US-Dollar. In den Paketen sind dabei enthalten:

Mindestens 5 Handelssignale pro Woche

Informationen zum Erhalt von Whitelists für Projekte

Kostenloser Mint-Alarm

QAs

Die Anzahl der Handelssignale ist dabei abhängig von den jeweiligen Marktbedingungen. Das Team betont in diesem Zusammenhang auch, dass es nicht zum Overtrading verleiten möchte. Zudem können die Nutzer den Service auch flexibel nutzen, sodass sie selbst entscheiden, ob sie die Handelssignale auch umsetzen wollen sowie wie viel sie investieren. In diesem Zusammenhang wird von dem Team auch die Empfehlung herausgegeben, dass nicht mehr als 5 % des Handelskapitals in einen einzigen Handel investiert werden sollte.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.