Nicht PEPE oder TURBO - Laut ChatGPT bringt dieser Coin den meisten Mehrwert - 800 % Kursanstieg möglich?

Es geht wieder bullischer zu am Kryptomarkt. Ethereum steigt um mehr als 5 % und könnte heute die 2.000 Dollar Marke wieder überschreiten und auch der Bitcoin kommt wieder näher an die 30.000 Dollar. Jenseits der Top-Coins spielen sich noch ganz andere Szenen ab. Vor allem Meme-Coins sorgen für Aufmerksamkeit und übertrumpfen sich Tag für Tag gegenseitig. Neben PEPE, der sich aktuell ein Rennen mit $SPONGE liefert, kommen neben Meme-Coins auch zahlreiche neue Utility-Token auf den Markt, die in dem aktuell stark bullischen Umfeld mehr denn je das Potenzial haben, schon bald deutlich anzusteigen.

Ein erneutes Plus von 150 % beim Pepe Coin, unglaubliche + 700 % beim SpongeBob Token, der erst seit einem Tag erhältlich ist, + 85 % bei Turbo. Die Liste der Meme-Coins, die Investoren extrem hohe Renditen in diesen Tagen einbringen, ist lang. Doch auf Nachfrage hat ChatGPT bestätigt, wovon die Meisten überzeugt sind: Utility-Token, die echten Mehrwert bieten, haben das Potenzial, genauso anzusteigen. Von den Coins, die wir ChatGPT kurz vorgestellt haben, hat DeeLance (%DLANCE) den größten Nutzen zugeschrieben bekommen und hat damit auch ein extrem hohes Gewinnpotenzial nach dem Launch.

Was ist DeeLance?

DeeLance eine Recruiting-Plattform, die auf einer dezentralen Peer to Peer Struktur basiert. Eine Jobbörse, auf der Auftraggeber und Freelancer zusammenkommen, wenn man so will. In Zeiten, in denen der gesamte Arbeitsmarkt im Wandel ist und Fachkräfte immer schwerer zu finden sind, sind immer mehr Unternehmen dafür offen, einzelne Projekte an Freelancer zu übergeben, die die Aufträge auf selbstständiger Basis erledigen und dafür eine Rechnung ausstellen. Auch immer mehr Arbeitnehmer wollen nicht mehr Vollzeit als Angestellte in einem Unternehmen arbeiten und werden als Freelancer tätig. Damit kommt DeeLance genau zur richtigen Zeit.

Was unterscheidet DeeLance von anderen Plattformen?

Natürlich gibt es schon eine Handvoll guter Plattformen, die hier als Vermittler zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer fungieren. Allerdings haben diese sich scheinbar aufgrund ihres Erfolgs ausgeruht und den Anschluss verpasst. DeeLance setzt auf Web3 und seine dezentrale Peer to Peer Struktur ermöglicht es, ohne eine teure dritte Partei, Services viel günstiger als Fiverr, Upwork oder vergleichbare Portale anzubieten. Der Preis ist bekanntlich oft eines der Hauptargumente für oder gegen einen Service und hier kommt keine andere Plattform an DeeLance heran.

Aber auch die gesamte Abwicklung läuft auf DeeLance deutlich innovativer und unkomplizierter für beide Seiten ab. Gerade im Bereich der digitalen Güter kommt es immer wieder zu Unklarheiten. Wenn digitale Arbeiten gekauft werden, sind Fragen zu geistigem Eigentum, Lizenzen und Nutzungsrechten oft noch ungeklärt und wenn beide Seiten hier nicht von vornherein klare Regeln festlegen, kommt es später oft zu Missverständnissen und Ärger. Im Zweifelsfall kann das auch schnell teuer werden.

Seit es NFTs gibt, kann man dieses Problem eigentlich schon ziemlich gut lösen. Nur setzen keine der bisher erfolgreichen Plattformen auf NFTs. DeeLance geht hier mit der Zeit und ermöglicht es, die digitalen Arbeiten als NFTs zu handeln. Smart Contracts regeln dabei vollautomatisch die Zahlung, wenn die Aufgaben erledigt wurden und Auftraggeber können mit dem Besitz der NFTs auch die Rechte an den Arbeiten nachweisen. Für Freelancer, die sich dazu entscheiden, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren, erfolgt die Auszahlung sofort, ohne Mindestbetrag, ohne Verluste durch Wechselkurse und ohne Verzögerung. Auch das ist bei Fiverr und Co. nicht möglich.

Metaverse und hohes Gewinnpotenzial

Abgerundet wird das moderne Konzept durch die Möglichkeiten, die mit dem DeeLance-Metaverse einhergehen. Hier können virtuelle Büroräume angemietet werden, um in Ruhe zu arbeiten, Kunden zu treffen oder seine Arbeiten zu präsentieren. Auch Werbeflächen können angemietet werden, um die eigene Marke bekannter zu machen. Die Zahlung hierfür folgt mit $DLANCE-Token, wodurch dieser auch seinen Nutzen erhält.

Das Gewinnpotenzial ist sowohl kurzfristig als auch langfristig extrem hoch. Der $DLANCE-Token ist aktuell im Vorverkauf für 0,029 USDT erhältlich. Der Presale läuft in mehreren Stufen ab und mit jeder neuen Stufe wird der Preis angehoben. Nach Ablauf des Vorverkaufs wird der Coin an den Kryptobörsen für 0,055 USDT gelistet. Daraus ergibt sich schon bis zum Handelsstart an den Exchanges ein Buchgewinn von 89 %.

Langfristig gesehen ist es sehr wahrscheinlich, dass DeeLance sich als Recruiting-Plattform durchsetzt. Die Vorteile gegenüber den bisherigen Möglichkeiten überwiegen hier deutlich und vor allem treiben sich auf Freelancer-Portalen meist Nutzer um den ganzen Globus herum, die oft mit hohen Währungsverlusten durch die Wechselkurse zu kämpfen haben. Hier dürfte es nicht lange dauern, bis DeeLance überzeugt, weshalb der $DLANCE-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen noch deutlich höher ansteigen dürfte.

